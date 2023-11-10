Хотите здоровое сердце? Занимайтесь позвоночником!

Проблемы с позвоночником провоцируют развитие болезней сосудов и сердца. Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, то в первую очередь необходимо позаботиться о здоровье позвоночника.
Многие жалуются на боль в спине, остеохондрозом страдает более 80% населения. Остеохондроз позвоночника – это изменения в позвоночных дисках и самих позвонках, возникшие вследствие нарушения обменных процессов и обезвоживания организма. С остеохондроза начинаются проблемы с сосудами и сердцем, поэтому не стоит относиться халатно к этому недугу.
Существует несколько предпосылок для развития данного заболевания:
Проблемы с позвоночником неизбежно провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку при дегенеративных изменениях позвоночного столба ущемляются позвоночные артерии, костная ткань разрастается и сдавливает сосуды или они сдавливаются спазмированными мышцами. Все это приводит к нарушению работы сердца, в частности, развивается тахикардия, поскольку через передавленные сосуды кровь не может нормально циркулировать. Именно по этой причине при остеохондрозе наблюдается учащенное сердцебиение.
Причем тахикардия при проблемах с позвоночником имеет некоторые особенности:
От тахикардии удается избавиться только после лечебных мероприятий, направленных на устранение основной причины – остеохондроза. Если сердечная мышца не справляется с высокой нагрузкой, то повышается риск развития гипоксии (кислородного голодания). Выявить нарушения в работе сердца при остеохондрозе не сложно, в этом случае будут присутствовать следующие симптомы:
К сожалению, физиолечение и противовоспалительные препараты не помогают при остеохондрозе, а только снижают обострение. Но такое заболевание можно предотвратить или замедлить его прогрессирование, если придерживаться следующих рекомендаций:
Помните, что избавиться от заболевания удастся тогда, когда будет устранена его причина. Чтобы позвоночник был здоровым, необходимо обеспечить ему достаточное поступление воды, кислорода и питательных веществ.
Полезные продукты должны стать вашими лекарствами, иначе лекарства станут вашей пищей. Для здоровья позвоночника следует включить в рацион продукты, богатые кремнием, кальцием, фосфором, цинком, магнием, селеном и другими полезными микроэлементами. Начните со здорового питания, затем добавьте умеренные физические нагрузки и у вас никогда не будет проблем с позвоночником, а соответственно, с сердечно-сосудистой системой.опубликовано econet
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