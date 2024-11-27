Хром: Кому, сколько и зачем?

Одним из наиболее важных для организма химических элементов является хром. Он принимает участие в обменных процессах, усвоении и улучшении переносимости глюкозы, повышении чувствительности рецепторов клеток к инсулину. В этой статье собрано все, что нужно знать о хроме.

Этот микроэлемент имеет низкий коэффициент всасывания – порядка 10% и быстро выводится из организма – за 83 дня. Минерал лучше усваивается за счет витаминов C и B3. Усвоенный организмом хром скапливается в костях, мягких тканях, селезенке и печени.

Суточная норма

Хром – важный для организма минерал, но на самом деле необходим он в небольшом количестве. Для взрослого человека суточная потребность составляет ориентировочно 50 мкг, все зависит от состояния здоровья, веса, возраста и образа жизни.

Женщины 19-50 лет. 25 мкг / день

Женщины от 50 лет и старше. 20 мкг / день

Мужчины 19-50 лет. 35 мкг / день

Мужчины от 50 лет и старше. 30 мкг / день

Безопасные и допустимые верхние уровни потребления хрома у детей неизвестны. Тем не менее, были установлены уровни суточного адекватного потребления хрома: младенцы от 0 до 6 месяцев - 0,2 мкг; От 7 до 12 месяцев - 5,5 мкг; детям от 1 года до 3 лет - 11 мкг; От 4 до 8 лет - 15 мкг; мальчики от 9 до 13 лет - 25 мкг; мальчики 14-18 лет. 35 мкг; девочкам от 9 до 13 лет - 21 мкг; От 14 до 18 лет, 24 мкг.

Действие минерала

Хром способен усилить действие гормона инсулина во всех подконтрольных ему процессах, а именно:

регуляции углеводного обмена, что позволяет организму накапливать глютен и поддерживать оптимальный уровень глюкозы в крови;

биосинтезе белка, что способствует росту мышечной массы;

нормализации жирового обмена, что способствует расщеплению лишнего жира и регуляции в крови уровня холестерина.

Также этот минерал стабилизирует нервную систему, ускоряет процесс ранозаживления, предотвращает нарушение половой функции, поддерживает функцию щитовидки, повышает выносливость и работоспособность. Кроме того, хром принимает участие в процессах синтеза жирных кислот, холестерина, лецитина, ДЕК и РНК.

Чем полезен хром

Этот минерал особенно необходим для поддержки здоровья при наличии диабета, ожирения и атеросклероза.

Рассмотрим каждый из пунктов подробно.

1. При сахарном диабете. Если принимать хром дополнительно при диабете, это позволит снизить дозировку препаратов и количество инъекций инсулина. Также этот минерал необходим для профилактики диабета, но многие не придерживаются здорового питания и употребляют быстрые углеводы, которые вымывают хром из организма. Дефицит этого минерала приводит к развитию различных недугов, в частности, гипогликемическому синдрому, провоцирующему резкие скачки инсулина в крови.

2. При ожирении. Доказано, что хром препятствует набору веса, поскольку:

снижает тягу к сладкому, позволяя тем самым человеку легко придерживаться низкоуглеводной диеты;

участвует в липидном обмене, способствуя потери жировой ткани и сохранению мышечной массы;

дает возможность организму накапливать больше гликогена;

активирует процесс жиросжигания при физических нагрузках. Но здесь важно не переборщить, поскольку чрезмерные нагрузки приводят к вымыванию хрома из организма.

3. При атеросклерозе. Дефицит хрома не только повышает в организме уровень глюкозы, но и количество холестерина и триглицеридов в крови, что увеличивает риск развития атеросклероза. Для решения проблемы требуется дополнительный прием хрома. Согласно последним исследованиям, в крови людей, которые ушли из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний, обнаружен низкий уровень хрома.

Причины и признаки нехватки хрома

Нехватку микроэлемента в организме могут спровоцировать:

неправильное питание (преимущественно быстрыми углеводами);

чрезмерные физнагрузки;

стрессы;

инфекции;

травмы;

пожилой возраст.

Основными признаками дефицита хрома являются:

нарушение в крови уровня глюкозы;

изменение аппетита и веса;

постоянное чувство тревоги;

упадок сил;

долгое заживление ран;

потеря костной массы;

задержка в развитии (у подростков).

Как восполнить дефицит

Нельзя точно ответить, сколько именно хрома содержится в том или ином продукте, поскольку нужно учитывать способ, условия его выращивания и производства. Основными источниками этого микроэлемента являются следующие продукты:

мясо индейки, говядины;

картофель;

капуста брокколи;

бобовые;

цельнозерновые крупы и макароны;

отруби и хлопья;

яичные желтки;

морепродукты;

чеснок;

виноград;

апельсин.

Следует помнить, что злоупотребление быстрыми углеводами только повышает потребность организма в хроме и в тоже время способствует его выведению. опубликовано econet

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