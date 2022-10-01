Худеем по науке: золотые советы доктора Джейсона Фанга

Доктор Джейсон Фанг не один десяток лет посвятил изучению проблем людей с избыточным весом. Специально для такой категории населения он разработал оптимальный режим питания и сна. Придерживаясь рекомендаций врача, удастся стать стройнее и укрепить здоровье.

Люди могут набирать вес по разным причинам – несбалансированное питание, отсутствие физической активности, различные заболевания, генетика. Исходя из этого, становится понятно, почему диеты не работают или дают только временный результат. Бороться с лишним весом нужно комплексно. Только тогда удастся достичь отличных результатов без побочных эффектов.

Правила здорового похудения

Правило №1 – нормализация режима сна с перерывом между приемами пищи минимум 12 часов

Если после диет и физических нагрузок не удалось избавиться от лишних килограмм, то причина проблемы гормональная. Чувством голода или сытости, упадком сил или всплеском энергии управляют именно гормоны. Главная роль в этом случае принадлежит инсулину – он транспортирует полученный из продуктов питания сахар в печень или преобразует его в запас жира.

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К огромному сожалению, употребление большинства современных продуктов провоцирует повышение уровня инсулина в крови. Избыточная выработка этого гормона приводит к развитию инсулинорезистентности клеток, то есть они прекращают реагировать на его присутствие в организме. Когда поджелудочной железе не понятно, почему не происходит расщепление сахара и не прекращается выработка инсулина – замыкается порочный круг.

Выйти из него можно только путем максимального снижения уровня гормона. А сделать это можно только посредством нормализации сна. Во сне люди не едят, уровень инсулина низкий, не накапливается жир. Придерживаясь перерыва между первым и последним приемом пищи 12 часов удастся минимизировать уровень инсулина и предоставить организму полноценный отдых.

Правило №2 – отсутствие перекусов

Во время бодрствования также важно снижать выработку инсулина, если вы хотите похудеть. Для этого достаточно исключить перекусы. Чем больше пищи употреблять, тем чаще будут скачки инсулина. Питайтесь три раза в день нормальными порциями. Не заставляйте организм постоянно заниматься перевариванием пищи.

Правило №3 – правильный завтрак или совсем никакого завтрака

Утром важно питаться правильно. В первую очередь исключите сахар и употребляйте низкокалорийные продукты. Не стоит думать, что утром обязательно есть. Если не чувствуете голода – не употребляйте никакую пищу. Лучший завтрак – это натуральный йогурт, несладкая каша и салат.

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Правило №4 – разгрузочные дни обязательны

Если у вас до 10 кг лишнего веса, то устраивать разгрузку для организма не обязательно. Она нужна, когда лишних килограмм больше 10. Идеально, если вы в течение суток не будете употреблять никакой пищи, только пить воду или травяной чай. Начинать разгрузку можно по следующей схеме:

доведите перерыв между первым и последним приемом пищи до 16 часов;

придерживайтесь такого графика пару раз в неделю;

увеличьте перерыв до 18 часов.

Положительный эффект в этом случае гарантирован.

Правило №5 – спите более 8 часов

Известно, что повышению уровня инсулина способствуют стрессы. Совсем не нервничать невозможно, но минимизировать нервное напряжение вполне реально. Для этого можно не только бегать, заниматься в тренажерном зале, вести личный дневник переживаний, но и спать по 8 часов в сутки. При нормализации режима сна можно сбросить до 5 кг в месяц!

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Правило №6 – исключить из рациона диетическую газировку

Пить газировку без сахара при наличии проблем с весом нельзя! Сахарозаменители также провоцируют скачки инсулина, но при этом организму не нужно ничего расщеплять и порочный круг запускается.

Удивительно, но придерживаясь этих простых правил вам точно удастся избавиться от лишнего веса. При этом можно есть любимые продукты, пить любимые напитки, например, шоколад и кофе.опубликовано econet.ru.

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