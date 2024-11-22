Идеальный напиток для восстановления слизистой кишечника и не только!

Воспаление лежит в основе всех болезней. Хроническое воспаление является частью иммунной реакции организма и может быть связано с аутоиммунными нарушениями, проблемами с кожей, такими как прыщи, псориаз и экзема, хронической болью в суставах, артритом, усталостью, вздутием живота и даже депрессией.

Сегодняшний рецепт предельно прост и для его приготовления нам понадобится всего лишь один ингредиент. И это сельдерей! Противовоспалительные соединения содержащиеся в сельдерее, лютеолин и полиацетилены, ингибируют ферменты, ответственные за воспаление, и способствуют снижению воспалительных простагландинов. Лютеолин и полиацетилен обеспечивают облегчение всех воспалений в организме.

Сок из сельдерея

Сельдерей является одним из самых мощных противовоспалительных продуктов, потому что он не даёт пищу вредным бактериям, грибкам и вирусам, которые присутствуют в организме, в то же время позволяя хорошим бактериям развиваться. Увлажняет кожу на клеточном уровне, помогает выводить токсины и шлаки из кишечного тракта и печени, что делает его идеальным напитком для восстановления слизистой оболочки кишечника. При этом патогенные микроорганизмы, которые часто являются основной причиной воспаления, уничтожаются.

Мы собрали здесь основные преимущества сельдерея для организма:

Является ощелачивающим продуктом

Сельдерей избавляет организм от кислот и токсинов, одновременно очищая печень и кровоток

Является натуральным мочегонным средством

Эффективно выводит шлаки из организма и уменьшает вздутие живота

Уменьшает тягу к еде

Помогает наладить работу надпочечников и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами

Когда организм получает все необходимые витамины и минералы, он не требует больше пищи, а это избавит вас от переедания

Улучшает мозговую деятельность

Минеральные соли в соке сельдерея питают электрическую импульсную активность и поддерживают функцию нейронов, которая является ключевой, если вы страдаете от СДВГ или потерей памяти.

Элементы, содержащиеся в сельдерее, действуют на глубоком клеточном уровне, уменьшая боль от мигрени.

Уменьшает риск рака

Большое количество антиоксидантов помогает бороться со свободными радикалами, что, в свою очередь, улучшает общее состояние здоровья и снижает вероятность развития рака.

Пополняет запас важных электролитов, таких как натрий и калий.

Содержит кумарины, которые, как известно, снижают уровень гормона стресса кортизола и усиливают активность лейкоцитов.

Отлично влияет на состояние кожи

Сельдерей содержит большое количество минералов, которые поддерживают здоровье кожи, придают ей сияние и предупреждают старение.

Сельдерей- хороший источник витамина К, который необходим для упругости кожи.

Содержит витамин С.

Предупреждает обезвоживание.

Пейте сок на протяжении хотя бы 10 дней натощак и вы не только почувствуйте, но и увидите результат!

Ингредиенты:

500 г сельдерея

Приготовление:

Пропустите сельдерей через соковыжималку. Если у вас ее нет, тогда можете порезать мелко сельдерей и взбить в блендере с небольшим количеством воды. Налейте в стакан. Наслаждайтесь!

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