Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Идеальный напиток для восстановления слизистой кишечника и не только!

Идеальный напиток для восстановления слизистой кишечника и не только!

Источник: Econet 22 ноября 2024 6388
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Воспаление лежит в основе всех болезней. Хроническое воспаление является частью иммунной реакции организма и может быть связано с аутоиммунными нарушениями, проблемами с кожей, такими как прыщи, псориаз и экзема, хронической болью в суставах, артритом, усталостью, вздутием живота и даже депрессией.

Идеальный напиток для восстановления слизистой кишечника и не только!

Сегодняшний рецепт предельно прост и для его приготовления нам понадобится всего лишь один ингредиент. И это сельдерей! Противовоспалительные соединения содержащиеся в сельдерее, лютеолин и полиацетилены, ингибируют ферменты, ответственные за воспаление, и способствуют снижению воспалительных простагландинов. Лютеолин и полиацетилен обеспечивают облегчение всех воспалений в организме.

Сок из сельдерея 

Сельдерей является одним из самых мощных противовоспалительных продуктов, потому что он не даёт пищу вредным бактериям, грибкам и вирусам, которые присутствуют в организме, в то же время позволяя хорошим бактериям развиваться. Увлажняет кожу на клеточном уровне, помогает выводить токсины и шлаки из кишечного тракта и печени, что делает его идеальным напитком для восстановления слизистой оболочки кишечника. При этом патогенные микроорганизмы, которые часто являются основной причиной воспаления, уничтожаются. 

Мы собрали здесь основные преимущества сельдерея для организма: 

  • Является ощелачивающим продуктом 
  • Сельдерей избавляет организм от кислот и токсинов, одновременно очищая печень и кровоток
  •  Является натуральным мочегонным средством
  • Эффективно выводит шлаки из организма и уменьшает вздутие живота
  •  Уменьшает тягу к еде  
  • Помогает наладить работу надпочечников и обеспечивает организм  необходимыми питательными веществами 
  • Когда организм получает все необходимые витамины и минералы, он не требует больше пищи, а это избавит вас от переедания 
  •  Улучшает мозговую деятельность 
  • Минеральные соли в соке сельдерея питают электрическую импульсную активность и поддерживают функцию нейронов, которая является ключевой, если вы страдаете от СДВГ или потерей памяти. 
  • Элементы, содержащиеся в сельдерее, действуют на глубоком клеточном уровне, уменьшая боль от мигрени.
  • Уменьшает риск рака
  • Большое количество антиоксидантов помогает бороться со свободными радикалами, что, в свою очередь, улучшает общее состояние здоровья и снижает вероятность развития рака.
  • Пополняет запас важных электролитов, таких как натрий и калий.
  • Содержит кумарины, которые, как известно, снижают уровень гормона стресса кортизола и усиливают активность лейкоцитов.
  •  Отлично влияет на состояние кожи
  • Сельдерей содержит большое количество минералов, которые поддерживают здоровье кожи, придают ей сияние и предупреждают старение. 
  • Сельдерей- хороший источник витамина К, который необходим для упругости кожи. 
  • Содержит витамин С.
  • Предупреждает обезвоживание. 

Идеальный напиток для восстановления слизистой кишечника и не только!

Пейте сок на протяжении хотя бы 10 дней натощак и вы не только почувствуйте, но и увидите результат! 

Ингредиенты:
500 г сельдерея 

Приготовление:

Пропустите сельдерей через соковыжималку. Если у вас ее нет, тогда можете порезать мелко сельдерей и взбить в блендере с небольшим количеством воды. Налейте в стакан. Наслаждайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потреление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

сок сельдерей экзема псориаз здоровье напиток воспаление

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Сколько бы мы это не отрицали, но в глубине души мы знаем: всё, что с нами случилось, мы заслужили Уильям Сомерсет Моэм
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.