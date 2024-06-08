Иммуносупрессия: причины и симптомы

Иммунная защита стоит на страже здоровья человека. Но у кого-то иммунитет не так силен, как положено. Такое состояние именуют иммуносупрессией или иммунодефицитом. Если иммунный ответ подавлен, он хуже справляется с устранением вирусов, бактерий, паразитов и прочих патогенов.

Большинство нарушений иммуносупрессии - это результат проблемы с лейкоцитами иммунной защиты. Лица с подавленным иммунитетом наиболее уязвимы перед инфекцией. У них выше вероятность сепсиса, который считается реакцией на сложную инфекцию. И пациенты с иммуносупрессией в большей мере нуждаются в антибиотиках /стационарном лечении инфекции.

Всё про иммуносупрессию

Иммуносупрессия увеличивает опасность некоторых видов онкологии кожи (плоскоклеточный рак, меланома, саркома Капоши).

Определенные прививки опасны для лиц с ослабленным иммунитетом («живые» вакцины, включающие жизнеспособные вирусы или бактерии). Это БЦЖ и вакцина MMR (корь – паротит - краснуха).

Виды иммуносупрессии

По ряду причин иммунитет не так силен, как это необходимо. Есть два основных типа иммунодефицита.

Первичный

Бывает у лиц, рожденных с заболеванием, влияющем на иммунитет. Подобные состояния редки и диагностируются в детстве.

Вторичный (приобретенный)

Иммунодефицит такого рода развивается в более позднем возрасте и может быть временными.

Причины вторичного иммунодефицита

Медикаменты

Химиотерапия и лучевая терапия.

Препараты, которые принимают больные, перенесшие трансплантацию, подавляют иммунный ответ.

Стероидные препараты, которые назначают при состояниях, провоцирующих воспаление.

Лекарства для лечения аутоиммунных состояний (ревматоидный артрит , псориаз, болезнь Крона, язвенный колит).

Заболевание. Подавляют иммунную защиту лейкемия и лимфома, ВИЧ, СПИД, волчанка , ревматоидный артрит, диабет 1 типа.

Патологии селезенки. Селезенка – важный компонент иммунной защиты, и без нее определенные иммунные клетки перестают работать.

Возраст. По мере старения иммунитет становится менее эффективным.

Беременность.

Трансплантация органа.

Как распознать ослабленный иммунитет

При подавленном иммунитете подверженность инфекционным болезням чаще. Это инфекции:

простуда,

носовых пазух,

кожные,

ушные,

грудной клетки,

конъюнктивит и грибковые.

Иммуносупрессия может осложнить диагностику инфекций. Ведь здоровый иммунитет вызывает следующие симптомы: чихание, кашель, воспаление и высокая температура. Но если иммунный ответ слаб, он не запускает эти защитные механизмы, что ведет к более тяжелой инфекции.

У детей, страдающих первичным иммунодефицитом наблюдается задержка развития.

Иммуносупрессия диагностируется посредством анализа крови, так как он выявляет количество лейкоцитов и показатель белков иммунной защиты (иммуноглобулинов).

Если поставлен диагноз иммуносупрессия, важно обращаться к доктору при первых признаках любой инфекции.

Важно немедленно прибегнуть к медицинской помощи, если есть подавление иммунитета, когда:

плохое самочувствие с головокружением, сонливостью

температура тела выше 38 градусов

сыпь

изменения на коже (могут быть симптомом онкологии кожи)

озноб

боль в глазах при воздействии света.

Если поставлен диагноз иммуносупрессия, важно обращаться к доктору при первых признаках любой инфекции.опубликовано econet

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