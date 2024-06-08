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Иммуносупрессия: причины и симптомы

Автор: Econet 08 июня 2024 6826
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Иммунная защита стоит на страже здоровья человека. Но у кого-то иммунитет не так силен, как положено. Такое состояние именуют иммуносупрессией или иммунодефицитом. Если иммунный ответ подавлен, он хуже справляется с устранением вирусов, бактерий, паразитов и прочих патогенов.

Иммуносупрессия: причины и симптомы

Большинство нарушений иммуносупрессии - это результат проблемы с лейкоцитами иммунной защиты. Лица с подавленным иммунитетом наиболее уязвимы перед инфекцией. У них выше вероятность сепсиса, который считается реакцией на сложную инфекцию. И пациенты с иммуносупрессией в большей мере нуждаются в антибиотиках /стационарном лечении инфекции.

Всё про иммуносупрессию

Иммуносупрессия увеличивает опасность некоторых видов онкологии кожи (плоскоклеточный рак, меланома, саркома Капоши). 

Определенные прививки опасны для лиц с ослабленным иммунитетом («живые» вакцины, включающие жизнеспособные вирусы или бактерии). Это БЦЖ и вакцина MMR (корь – паротит - краснуха).

Виды иммуносупрессии

По ряду причин иммунитет не так силен, как это необходимо. Есть два основных типа иммунодефицита. 

Первичный  

Бывает у лиц, рожденных с заболеванием, влияющем на иммунитет. Подобные состояния редки и диагностируются в детстве.

Вторичный (приобретенный)  

Иммунодефицит такого рода развивается в более позднем возрасте и может быть временными.

Причины вторичного иммунодефицита

  • Медикаменты

Химиотерапия и лучевая терапия. 

Препараты, которые принимают больные, перенесшие трансплантацию, подавляют иммунный ответ.

Стероидные препараты, которые назначают при состояниях, провоцирующих воспаление.

Лекарства для лечения аутоиммунных состояний (ревматоидный артрит , псориаз, болезнь Крона, язвенный колит).

  • Заболевание. Подавляют иммунную защиту лейкемия и лимфома, ВИЧ, СПИД, волчанка , ревматоидный артрит, диабет 1 типа.
  • Патологии селезенки. Селезенка – важный компонент иммунной защиты, и без нее определенные иммунные клетки перестают работать.
  • Возраст. По мере старения иммунитет становится менее эффективным. 
  • Беременность.
  • Трансплантация органа.

Иммуносупрессия: причины и симптомы

Как распознать ослабленный иммунитет

При подавленном иммунитете подверженность инфекционным болезням чаще. Это инфекции:

  • простуда, 
  • носовых пазух, 
  • кожные, 
  • ушные, 
  • грудной клетки, 
  • конъюнктивит и грибковые. 

Иммуносупрессия может осложнить диагностику инфекций. Ведь здоровый иммунитет вызывает следующие симптомы: чихание, кашель, воспаление и высокая температура. Но если иммунный ответ слаб, он не запускает эти защитные механизмы, что ведет к более тяжелой инфекции.

У детей, страдающих первичным иммунодефицитом наблюдается задержка развития.

Иммуносупрессия диагностируется посредством анализа крови, так как он выявляет количество лейкоцитов и показатель белков иммунной защиты (иммуноглобулинов).  

Если поставлен диагноз иммуносупрессия, важно обращаться к доктору при первых признаках любой инфекции.  
Важно немедленно прибегнуть к медицинской помощи, если есть подавление иммунитета, когда:

  • плохое самочувствие с головокружением, сонливостью
  • температура тела выше 38 градусов
  • сыпь
  • изменения на коже (могут быть симптомом онкологии кожи)
  • озноб 
  • боль в глазах при воздействии света.

Если поставлен диагноз иммуносупрессия, важно обращаться к доктору при первых признаках любой инфекции.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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