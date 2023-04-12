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ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ: главное, успеть вовремя!

Источник: test.org.ua 12 апреля 2023 5814
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Инфаркты и инсульты — крайне коварные заболевания. Хотя бы потому, что обычно происходят вдруг и неожиданно.

ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ: главное, успеть вовремя!

Сердечно-сосудистые заболевания – первые в списке болезней, которые приводят к смерти жителей планеты. Об инфаркте и инсульте наслышаны многие, но не все знают, чем они отличаются. В этой статье вы узнаете что такое инфаркт и инсульт, какая разница между ними и признаки из приближения. Берегите свое сердце и свое здоровье!

Признаки инфаркта и инсульта

  • Инфаркт
  • Инсульт

ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ: главное, успеть вовремя!

Инфаркт

Если сердце испытывает недостаток кислорода и питательных веществ (при стенокардии), оно отзывается болью. Могут появляться и другие сигналы тревоги: чувство стеснения за грудиной, сдавленности грудной клетки. Чаще всего они возникают при физической активности и вновь исчезают в состоянии покоя. Но когда такие симптомы появляются даже в состоянии покоя и долго не проходят, не исключено, что это - предвестники приближающегося инфаркта миокарда.

Признаки острого инфаркта:

  • резкие непрекращающиеся боли, отдающие в руки, в живот, в область между лопатками и в нижнюю челюсть;
  • сильное ощущение стеснения или давления в груди и в спокойном состоянии;
  • бледное или пепельного цвета лицо, покрытое холодной испариной;
  • торопливое, поверхностное дыхание, одышка;
  • внезапные перебои в работе сердца;
  • гнетущее чувство страха смерти.

Пагубные последствия не приобретают обширного характера, если сгусток крови, ставший причиной инфаркта, быстро рассасывается. Добиться этого удается лишь в течение первых трех-шести часов. Примерно 60% пациентов умирают в течение первого часа после острого приступа. Надо использовать даже самый малый шанс на спасение и принимать бой с инфарктом.

Кардиологи считают, что оказанием своевременной и квалифицированной медицинской помощи можно было бы спасти каждого второго пациента. Уже при одном только подозрении на инфаркт даже при неярко выраженных симптомах надо вызывать врача или "скорую" - лучше лишний раз напрасно, чем один роз несвоевременно.

Организм посылает первые сигналы, предупреждающие об угрозе инфаркта, еще недели за две до его наступления. К сожалению, на эти симптомы не всегда обращают достаточно внимания, часто истолковывая их неверно. Нередко боли в груди ошибочно принимают за бронхит. Внести ясность помогут обследования.

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К сожалению, не все знают, насколько важно при инфаркте или инсульте действовать быстро и решительно: ведь часто счет идет на минуты!

Электрокардиограмма (ЭКГ) записывает биотоки, возникающие при сердцебиении. Она показывает наступление или наличие инфаркта. ЭКГ с нагрузкой показывает,  достаточно ли кровоснабжение сердца при физических усилиях. При сужении коронарных сосудов дадут появляться боли и изменения кривой ЭК.

Сцинтиграфия сердечной мышцы: с помощью микродозы радиоактивного вещества получают картину  кровоснабжения сердца, объясняющую причины сужения коронарных сосудов.

Коронарография: с помощью катетера в коронарные сосуды сердца вводится контрастное вещество. Серия рентгеновских снимков помогает распознать места сужений и закупорок.

ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ: главное, успеть вовремя!

Инсульт

Как и в случае инфаркта, о приближении инсульта можно догадаться по определенным симптомам. Если бы эти сигналы сразу же принимались всерьез, удалось бы ежегодно спасать десятки тысяч жизней и предотвращать тяжелейшие последствия инсульта, разрушающие личность. 

Предупреждающие сигналы:

  • внезапное онемение рук и ног одной половины тела;
  • временный паралич рук, ног, одной половины лица и тела;
  • внезапное сильное головокружение в комбинации с затруднением координации движений, нетвердой походкой;
  • кратковременная потеря равновесия;
  • сильные головные боли;
  • внезапные замешательства;
  • кратковременные нарушения движений;
  • нарушения речи. Нередко пациент может произносить только 'да" или 'нет", часто не понимает сказанного;
  • невнятная речь;
  • нарушения зрения, кратковременная слепота на один глаз, двоение в глазах.

Опасный фактор риска при инсульте - потерянное время. Новейшие исследования показали, что с медицинской точки зрения при наступлении инсульта до сих пор допускается много упущений:

  • пациенты при инсульте в большинстве случаев все еще не получают неотложной медицинской помощи;
  • врач нередко откладывает визит к такому пациенту, так как "все равно сделать уже ничего нельзя";
  • аналогично считают и водители "скорой помощи", не включающие сирену при доставке инсультного пациента в клинику. Порой проходит полдня, а то и целый день, прежде чем такой пациент попадает в руки специалиста, - и время безвозвратно упущено.

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Чем дольше пораженная область мозга не снабжается кислородом, тем больше функций утрачивается - возможно, уже навсегда. А биохимическая цепная реакция может увеличить пораженный участок до угрожающих размеров. То, что было упущено в первые часы, впоследствии восстановить, как правило, бывает невозможно. Шанс победить болезнь оказывается утраченным навсегда.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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