Инфекции мочевых путей (ИМП) - симптомы, причины и естественные средства для лечения

Инфекции мочевых путей поражают мочевыводящие пути, в том числе уретру (уретрит), мочевой пузырь (цистит), влагалище (вагинит), почки (пиелонефрит) и вызываются бактериями. Проблема сопровождается неприятными симптомами, которые доставляют дискомфорт и снижают качество жизни. Как лечить инфекции мочевыводящих путей?
Симптомы инфекций мочевых путей (ИМП): неприятное ощущение в нижней зоне живота, частые позывы в туалет и чувство жжения после мочеиспускания. Если не лечить заболевание, инфекция распространяется на почки и приводит к серьезным осложнениям.
Медицина рекомендует лечить ИМП антибиотиками. Но в этом случае увеличивается риск развития устойчивости к препаратам этой группы. Плюс, антибиотики губят полезную микрофлору в организме. Поэтому для устранения ИМП применяют натуральное средство - D-маннозу.
В 90% случаев инфекции мочевых путей вызывают бактерии E. coli (кишечной палочки). Эти бактерии обитают на коже и в кишечнике, и это нормально. Но когда микроорганизмы проникают в уретру и начинают там размножаться, это приводит к инфекции. Кишечная палочка прикрепляется к внутренней поверхности мочевого пузыря крошечными пальцами (фимбриями) и может перемещаться в уретру и почки. Эти бактерии прочно цепляются к поверхности мочевыводящих путей, их сложно смыть с уриной. Попадая из мочевого пузыря в почки, E. coli вызывают инфекции почек.
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Легкие инфекции мочевого пузыря могут пройти сами по себе без терапевтического вмешательства. Если проблема исчезнет самостоятельно, подключаются антибиотики.
D-манноза - это сахар, который предназначен для защиты мочевого пузыря и мочевых путей. Успешное лечение ИМП при помощи D-маннозы в большинстве случаев возможно без антибиотиков. D-манноза связывается с бактерией E. coli и бактерии вымываются из мочевых путей при мочеиспускании. D-манноза помогает при острых инфекциях мочевых путей, предотвращает рецидивы.
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Источник: https://econet.ru/
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