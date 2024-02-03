Инсулин - ключ к похудению

То, что съеденная пища служит нам источником энергии для жизнедеятельности, известно всем. Но почему люди, которые едят довольно мало, все равно набирают лишний вес? Какой фактор в этом процессе играет главную роль? Это гормон инсулин. Вот как он работает.

Оказывается, гормон инсулин играет ключевую роль в похудении, говорит доктор Джейсон Фанг. И дело вовсе не в том, как тщательно вы подсчитываете количество съеденных калорий или насколько интенсивны ваши спортивные тренировки. Если вы стремитесь избавиться от лишнего веса, важно воздействовать на инсулин.

Роль инсулина в похудении

Когда вы едите – уровень инсулина повышается.

Что из себя представляет инсулин?

Это гормон, который посылает вашему телу команду запасаться жиром. Таким образом, инсулин не позволяет телу сжигать жир, а, наоборот, накапливать, откладывать его (как и сахар) про запас.

Углеводы в организме превращаются в гликоген. Это такая цепочка молекул глюкозы в печени.

В именно такой форме сахар и хранится в организме. И когда его становится слишком много, ваша печень начинает производить липиды и откладывает запасы жира.

Но когда человек не ест, показатель инсулина в организме снижается. И это служит своеобразным сигналом для начала использования накопленных ресурсов тела. Тогда мы начинаем использовать гликоген и жир как необходимые энергетические источники.

Попробуем представить себе гликоген в виде холодильника, в который мы без труда кладем продукты, еду и можем в любое время все это достать. Это и есть энергия из нашей пищи.

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Но жир подобен большой морозильной камере. В нее можно положить больше, но до нее и сложнее добраться.

Идея похожа: имеются два хранилища для энергии в организме. Но количество места в «холодильнике» ограничено, и, если у вас чересчур много пищи, вы отправляете ее в вашу «морозильную камеру». В теле человека не существует специальной цистерны с калориями. В нем откладываются жир и сахар.

Энергия в организме сконцентрирована в двух местах: мы помещаем калории в «холодильник» и достаем их оттуда, когда это необходимо.

Но имеется и третий важный фактор: это количество пищи, проходящей из «холодильника» в «морозильную камеру» и обратно.

И тут встает вопрос: что контролирует все эти перемещения?

Главное действующее лицо здесь – инсулин. Этот гормон противодействует расщеплению жиров, что означает, что он не позволяет использовать жир в качестве энергии для организма. Получается, что, если в теле много инсулина, то из «морозильной камеры» пища вернуться назад не может.

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Как правило, после любой плотной трапезы инсулин повышается и дает команду организму перемещать все излишки запасов в «морозилку». В этом и заключается проблема.

Если у человека высокая сопротивляемость инсулину, отчего его показатель в крови очень высок, это, как если бы ваш морозильник хранился в недосягаемом месте, и до него невозможно было бы добраться. Но если вы начнете снижать число поступающих калорий, организм в ответ просто-напросто станет использовать меньше калорий. Так оно устроено.

И человек не начнет терять лишний вес. Если не воздействовать на инсулин, добраться до жира будет невозможно (вы будете тратить меньше калорий, и всё).опубликовано econet

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