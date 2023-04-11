Инсульт и аневризма в том числе: 14 последствий высокого давления

Высокое давление приводит к образованию многочисленных патологий, в основном, вследствие блокады и накопления жировых бляшек в кровеносных сосудах. Человек, имеющий повышенное давление, должен обратиться к лечащему врачу, чтобы получить надлежащую помощь и предотвратить проявление целой цепочки других серьезных заболеваний

Артериальное давление зависит от состояния артерий в организме человека. Если стенки сосудов прочные, упругие и гладкие, то кровяные тельца будут легко проходить по ним, перенося кровь из легких к сердцу, насыщая его кислородом. Высокое же давление создает напряжение на стенки артерии, повреждая их структуру. В результате происходит накапливание жирового налета. Такие образования делают каналы сосудов узкими и жесткими, тем самым блокируя проходимость потока крови.

Высокое давление и связанные с ним риски для здоровья человека

Аневризма

Болезнь коронарной артерии (БКА)

Инфаркт

Болезнь периферической артерии (БПА)

Сердечная недостаточность

Увеличенное сердце

Инсульт

Слабоумие

Почечная недостаточность

Заболевания зрительных органов

Проблемы интимного характера у мужчин

Отсутствие полового влечения у женщин

Повреждение костного материала

Апноэ во сне

Давайте узнаем в деталях про последствия высокого давления для организма человека.

1. Аневризма

Повышенное давление провоцирует ослабление стенок кровеносных сосудов. Вследствие такого нарушения стенки артерии могут повредиться настолько, что произойдет внутреннее кровоизлияние. Разрыв может произойти в любом месте, однако, чаще всего это происходит в аорте, которая находится возле самого сердца. Стоит помнить, что если стенки артерии уже повреждены, то даже низкое артериальное давление не сможет предупредить образование аневризмы.

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2. Болезнь коронарной артерии (БКА)

Высокое давление может спровоцировать такую патологию, как БКА – болезнь сердца, при которой происходит накопление бляшек в артериях, расположенных близко к сердцу. Они замедляют кровоток и нарушают сердечный ритм (аритмия). Болезнь сердца сопровождает болевой синдром в области грудной клетки. Полная блокировка стенок кровеносных сосудов вызывает сердечный приступ.

3. Инфаркт

Повышенное давление провоцирует массовое накопление жировых бляшек в стенках артерии. В итоге формируется глобула, которая может полностью заблокировать кровоток. Такой процесс провоцирует сердечный приступ.

Инфаркт – болезнь сердца при которой мышцы сердца страдают от дефицита кислорода и питательных веществ, нанося ему серьезные повреждения. Признаками инфаркта будут болевой синдром и давление в области грудной клетки, реже в руке, шее и челюстной мышце.

Также болезнь сердца вызывает пониженное артериальное давление, тошноту и блокирует нормальный доступ кислорода в легкие. Если у человека присутствует хоть один признак инфаркта, стоит незамедлительно вызвать скорую помощь.

4. Болезнь периферической артерии (БПА)

Повышенное давление провоцирует БПА – патологию, схожую с болезнью коронарной артерии. Это заболевание повреждает стенки кровеносных сосудов, расположенных далеко от сердца – руки, ноги, голову и желудок. Главными симптомами патологии будет усталость, боль и судороги в конечностях.

Болевой синдром понижен при спокойном состоянии, и напротив, возрастает при активной деятельности. Если не начать терапию БПА своевременно, то последствиями будут такие заболевания, как инсульт, язвенные образования, отсутствие нормального кровотока в ногах и даже ампутация конечностей.

5. Сердечная недостаточность

Высокое давление провоцирует еще одну болезнь сердца. Сердечная недостаточность – сужение сосудов артерии, блокирующее нормальный кровоток. Вызывает сбои в ритмике сердца, изнашивая его до тех пор, пока орган не начинает сокращаться настолько слабо, что не может доставить кровь в остальные части тела.

6. Увеличенное сердце

Повышенное артериальное давление вызывает увеличение сердечной мышцы. Данная болезнь сердца провоцирует блокаду кровотока, вследствие чего мышечные волокна сердца начинают расти и увеличиваться. С увеличением органа, функциональность его работы становится затруднительной. Болезнь сердца блокирует насыщение органа кислородом и питательными веществами, увеличивая его в размерах и представляя опасность для здоровья человека.

7. Инсульт

Первопричиной кровоизлияния в головной мозг является высокое давление. Существует два типа патологии. Геморрагический: ослабленные артерии разрываются в мозге. Второй – ишемический, при котором происходит образование сгустка, блокирующего кровяной поток к клеткам мозга. Повышенное давление провоцирует инсульт, последствием которого становится отмирание клеток мозга с последующим отказом физической моторики, частей лица и речевой способности.

Среди основных признаков инсульта выделяют слабость в руках, опущенная одна часть лицевых мышц, проблемы с речью. Если человек обнаружил хоть один из симптомов заболевания, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь и получить надлежащую помощь.

8. Слабоумие

Высокое давление вызывает скопление бляшек в артериях, которые насыщают мозг человека кислородом и питательными веществами. Такое накопление приводит к замедлению кровотока к остальным частям тела.

Такая патология называется «сосудистой деменцией». Высокое артериальное давление нарушает работу памяти, речи, мыслей и даже остроту зрения. Развивается заболевание медленно, поэтому диагностировать на ранних стадиях его весьма трудно. Симптомы слабоумия ярко выражены при инсульте.

9. Почечная недостаточность

Второстепенной причиной почечной недостаточности является повышенное давление. Высокое артериальное давление сужает сосуды, которые функционируют возле почек. Сосуды работают для оттока дополнительной жидкости и отходов их жизнедеятельности. Такие артерии называются нефронами. Они отвечают за насыщение почек питательными веществами и достаточным количеством приходящей крови. К сожалению, такой блокадой высокое давление может полностью остановить работу почек.

10. Заболевания зрительных органов

Если на протяжении длительного времени человека беспокоит повышенное давление, то такой процесс замедляет приток крови к светочувствительному слою ткани во внутренней области глазного яблока. Также происходит замедление кровотока в зрительном нерве, посылающем сигналы в головной мозг.

Высокое давление способствует образованию жидкости под сетчаткой глаза, приводит к искажению зрительных функций. Зафиксировано пару случаев, когда высокое артериальное давление провоцировало частичную и полную потерю зрения.

11. Проблемы интимного характера у мужчин

Высокое давление замедляет приток крови в разных частях тела. Нарушения эрекции может возникнуть из-за недостаточного прилива крови в половой орган. Если мужчина не имеет других причин, которые могли бы вызвать такую дисфункцию, то следует измерить и контролировать уровень артериального давления.

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12. Отсутствие полового влечения у женщин

Реакция женского организма меняется в зависимости от силы притока крови к влагалищу до и во время полового акта. Блокада кровотока к женским половым органам приводит к слабому возбуждению, а также затруднению при получении оргазма. Повышенное давление провоцирует усталость и подавляет женское влечение.

13. Повреждение костного материала

Высокое давление приводит к выведению кальция с мочой из организма человека. Считается, что повышенное давление провоцирует вымывание и вывод минералов из костей, тем самым ослабляя и повреждая их структуру. Кости становятся уязвимыми к переломам, вывихам и травмам. Особенно к такой проблеме склонны люди пожилого возраста.

14. Апноэ во сне

Такая патология вызывает кратковременную остановку дыхания во время ночного отдыха. Повышенное давление приводит к апноэ во сне, повышая давление, тем самым создавая замкнутый круг. Такую проблему следует лечить незамедлительно, чтобы избавиться от двух проблем одновременно.

Высокое давление приводит к образованию многочисленных патологий, в основном, вследствие блокады и накопления жировых бляшек в кровеносных сосудах. Человек, имеющий повышенное давление, должен обратиться к лечащему врачу, чтобы получить надлежащую помощь и предотвратить проявление целой цепочки других серьезных заболеваний.опубликовано econet

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