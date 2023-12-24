Интервальное голодание. Схемы

Сегодня интервальное голодание довольно популярно. Концепция интервального питания заключается в том, чтобы в конкретный промежуток времени ничего не есть. Данный метод обещает скорое похудение и улучшение метаболизма. Вот какие типы интервального голодания существуют.

Интервальное (или периодическое) голодание не считается диетой, его можно назвать образом, стилем питания. Схема периодического голодания не устанавливает, какие именно пищевые продукты следует есть, а в какое время следует это делать. Сам распорядок состоит из периодов, когда человек питается, которые чередуются с промежутками полного воздержания от пищи.

Схемы интервального голодания

Эффекты периодического голодания

Поддерживает похудение.

Снижает резистентность к инсулину и содержание сахара в крови.

Нейтрализует воспаление и оксидативный стресс.

Снижает вероятность высокого давления и холестерина.

Предотвращает возникновение онкологии.

Варианты периодического голодания

1. Метод 16/8: без пищи 16 часов в день

Этот вариант предполагает, что человек ест в ходе 8-10 час., а позже не питается в продолжение 14-16 час.

В "окне", когда допускается еда, возможны 2 и более приемов пищи.

Проще говоря, мы просто уже ничего не едим после ужина и отказываемся от завтрака.

Пример: ужин прошел в 20 часов, и далее мы не едим до 12 час. последующего дня. То есть устраиваем голодание в течение 16 часов.

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Женщинам лучше выдерживать 14-15 час. без еды, потому что укороченные промежутки голодания более благоприятны для их здоровья.

В интервал голодания допускаются напитки: кофе, вода и напитки без алкоголя.

2. Метод 5:2: голодаем 2 дня в неделю

Вариант 5:2 предлагает 5 дней привычного пищевого рациона и уменьшение до 500-600 кал. 2 дня в неделю.

Пример: мы питаемся как привыкли в дни, кроме вторника и пятницы, когда употребляем 2 небольшие порции (по 250 кал.) в день.

3. Едим - голодаем - едим: голодание сутки 1-2 раза в неделю

Способ состоит в том, чтобы воздержаться от пищи в ходе 24 час. 1/2 раза в неделю.

Пример: можно завершить ужин в среду в 19 час. и не употреблять пищи до ужина в четверг до 19.00.

Можно голодать от завтрака до завтрака / от обеда к обеду (это не принципиально). Допустимы указанные выше напитки.

Если вы стремитесь похудеть, то следует есть как обычно в установленный вами интервал времени. Иначе говоря, объем пищи будет привычным для вас.

4. Голодание через день

Есть несколько версий этого голодания, какие-то позволяют потребление 500 кал. в установленный день.

5. Диета воина: голодание днем, прием пищи на ночь

В продолжение дня едим чуть-чуть свежих фруктов и овощей, а на вечер - основательный ужин.

Получается, что голодание происходит 20 час., а до сна в продолжение 4 час. допускается обильная трапеза.

6. Спонтанный пропуск трапезы

Для позитивного эффекта не обязательно жестко следовать структуре периодического голодания.

Можно просто от случая к случаю пропускать завтрак / обед / ужин, если вас не беспокоит голод.

Наше тело может справляться с длительными промежутками голода, а пропуск одного или пары приемов пищи в заданное время вполне приемлем для любого человека.

Если вы слегка голодны, смело отказывайтесь от завтрака и съедайте полноценный обед / ужин. Периодическое голодание удобно практиковать, если вы находитесь в дороге. Это тоже хорошая возможность безболезненно пропустить трапезу.

Во время установленных приемов пищи рекомендуется употреблять только пищевые продукты, которые будут полезны для вашего организма.опубликовано econet

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