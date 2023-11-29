Истощения надпочечников не бывает

Надпочечники представляют собой своеобразную фабрику по продуцированию различных гормонов. И фабрика эта управляется центральной нервной системой. Сюда поступает информация от всех органов и систем организма. И лишь нервная система распознает все факторы риска и принимает адекватное решение для выживания.

Эту женщину легко узнать. Она постоянно утомлена и на грани депрессии, черпает силы в чашке кофе или бокале вина. Она сластена. В течение дня любит перекусывать чем-нибудь мучным и сладким. А вот питательную и сытную пищу во время завтрака, обеда и ужина – игнорирует. Она чувствительна к вирусным и паразитарным инфекциям. Мерзнет даже когда на улице тепло. Обыкновенно у нее пониженное артериальное давление. Беспокоят боли в суставах или мышцах. Резко принимая вертикальное положение, она испытывает головокружение. Она подвержена стрессам, не может полноценно отдыхать. Часто по ночам просыпается от беспричинной тревоги.

Как работают надпочечники

Мы описали признаки истощения надпочечников или синдрома хронической усталости. В этом случае кортизоловая кривая плоская и располагается ниже нормы.

Но не надо спешить принимать стимулирующие препараты.

Организм на самом деле умнее, чем мы думаем. Если он не продуцирует необходимое количество гормона кортизола, значит, этому есть объяснение.

В определенные моменты организм не в состоянии перенести рост уровня кортизола и погружается в подобие спячки. Таким образом он предохраняет органы и системы от «перегрева».

Если вы думаете, что истощенные надпочечники – это два комка обугленной плоти, то вы ошибаетесь.

Надпочечники представляют собой своеобразную фабрику по продуцированию различных гормонов. И фабрика эта управляется центральной нервной системой. Сюда поступает информация от всех органов и систем организма. И лишь нервная система распознает все факторы риска и принимает адекватное решение для выживания.

Мозговые структуры отправляют надпочечникам приказ, когда вырабатывать кортизол и сколько.

Гипоталамо-гипофизарно-адреналовым каналом поступают команды надпочечникам из центральной нервной системы. Данный триумвират регулирует реакции на стресс, метаболизм, настроение, мотивацию, иммунитет.

Современная наука больше не удовлетворяется теорией о том, что стресс приводит к снижению продуцирования кортизола и, как следствие, возникает синдром хронической усталости.

То, что мы называем истощением надпочечников, происходит не только вследствие сбоя функции этих самых надпочечников, но является часто следствием совсем иной причины.

Истощение надпочечников – не обязательно прогрессирующий процесс. Человек может войти в состояние высокого или низкого уровня кортизола за короткий промежуток времени (например, за ночь). Или, наоборот, находиться годами в состоянии стресса, но его уровень кортизола остается неизменным. Тут механизмы очень сложные.

Прежде чем лечить конкретную хроническую усталость, следует определить причину.

Глубинные причины пониженного уровня кортизола:

Наличие воспаления и/или инфекции

Злокачественная опухоль

Анемия

Нарушение работы щитовидной железы

Пониженный уровень адренокортикотропного гормона (АКТГ)

Резкая отмена кортикостероидов после продолжительной терапии

Недостаток холестерина из-за приема сатинов или диеты

Дефицит витаминов группы В, жирорастворимых витаминов или жирных кислот

Неправильное всасывание из-за заболеваний кишечника

Проблемы с почками, печенью, сердцем

Острый или хронический стресс

Диабет или гипогликемия. В сложную гипогликемическую ситуацию (из-за неправильного питания сладкими и содержащими крахмал продуктами и т.д.) вовлекается и кортизол

Стимуляция надпочечников кофеином, никотином и экстремальной деятельностью

Пренебрежение к личным нуждам (отдыху)

Аутоиммунные заболевания.опубликовано econet

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