Как бороться с гормональными прыщами

Часто причиной высыпаний на коже является гормональный дисбаланс. Чтобы избавиться от акне, полезно изменить свой пищевой рацион, ввести натуральные добавки и научиться контролировать стресс. Какие еще мероприятия помогут забыть о гормональных высыпаниях?
До 85% населения знают на своем опыте, что такое угри. Обычно акне страдают в подростковом возрасте. Прыщи также часто возникают у женщин, причиной чему гормональный сбой. Гормональные прыщи – не только косметическая проблема, так как это симптом эндокринных нарушений.
Как избавиться от гормональных высыпаний
Что такое гормональные прыщи
Это воспаление, которое поражает волосяной покров, распространяется по лицу, шее, плечах, груди, спине и состоят из сальной железы и волосяного фолликула. Одна из причин гормональных угрей - повышение показателя андрогенов.
Причины гормональных прыщей
ряд состояний здоровья (синдром поликистозных яичников, гиперандрогения),
гормональные процессы (половое созревание, предменструальный этап, беременность, перименопаузальный этап),
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