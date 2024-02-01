Как быстро избавиться от синяков на лице и теле

Появление синяков на теле бывает очень некстати, особенно, когда предстоит важная встреча и хочется выглядеть привлекательно. Чтобы синяки не рушили ваших планов, воспользуйтесь проверенными методами, которые помогают быстро решить эту проблему.

Синяк – результат кровоизлияния под кожей, которое произошло вследствие снижения тонуса сосудов или ушиба. Размер и окрас синяка зависит от степени повреждения. Обычно небольшие гематомы проходят самостоятельно через пару-тройку дней, но когда результат нужно ускорить, приходится задействовать эффективные средства избавления от синяков.

Как ускорить заживление синяка на теле

Важно! Предложенные ниже способы можно использовать только в том случае, если после появления синяка прошли сутки.

Есть несколько методов, позволяющих предотвратить разрастание гематомы:

После появления на коже темного пятна приложить к проблемному участку ледяной компресс на 10 минут. Спустя некоторое время процедуру следует повторить.

Чтобы ускорить заживление гематомы на ноге необходимо лечь на спину и поднять ногу выше головы, это позволит уменьшить приток крови к поврежденному участку кожи и предотвратить разрастание темного пятна.

Избавиться от синюшного пятна на руке поможет йод или мазь с бодягой.

Обработать пораженный участок специальной мазью с охлаждающим эффектом, которая поможет быстро снять воспаление и отек.

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Если после ушиба прошло больше суток, и гематома приобрела яркий оттенок, избавиться от нее можно следующими способами:

Прогреть проблемную область теплым компрессом, грелкой или обработать мазью с согревающим эффектом.

Если на теле появился синяк с отечностью, нужно принять обезболивающий препарат, который снимает отеки.

Обработать кожу мазью с алоэ, K витамином, ананасной вытяжкой или экстрактом арники в составе.

Приложить к проблемной зоне луковый компресс, который ускорит заживление гематомы.

Как избавиться от синяка на лице

Кожа лица более тонкая, чем кожа тела, поэтому на лице синяк может появиться даже от незначительного ушиба. Справиться с гематомой помогут следующие методы:

применение специальной мази, лучше с бодягой в составе;

прикладывание к проблемной зоне компресса со льдом, луком или сырым картофелем (в последних двух случаях компресс нужно держать минимум 2 часа);

обработка поврежденного участка йодом.

При острой необходимости гематому можно замаскировать тональным кремом или желтым консилером.

Что делать, если появилась гематома под глазом?

В данном случае необходимо:

приложить к лицу холодный компресс максимум на 15 минут;

использовать мазь с экстрактом пиявок или бодягой в составе;

приложить к глазу компресс с сырым картофелем.

Все эти способы помогут вам быстро избавиться от гематомы и выглядеть привлекательно в любой ситуации. опубликовано econet

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