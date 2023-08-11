Как часто нужно менять постельное белье, чтобы сохранить здоровье

За чистотой постельного белья важно следить, поскольку на текстиле скапливается значительное количество вредоносных микробов, а как известно треть своей жизни человек проводит именно во сне.

Постельные принадлежности впитывают кожное сало, слюну, пот и грязь, а самое печальное, что многие не стирают белье вовремя и порошок уже не справляется с сильными загрязнениями. Постельное белье – это основная среда обитания пылевых клещей, нарушающих работу дыхательной системы человека. Только в одной кровати может находиться до 10 миллионов различных бактерий, поэтому стирке белья важно уделять особое внимание.

Рекомендуемая частота смены белья

Замену белья рекомендуется проводить хотя бы раз в неделю. А при желании устранить все вредоносные бактерии, необходимо:

не перегружать стиральную машину и загружать за один раз только один комплект белья;

выбирать продолжительный цикл стирки при наличии сильных загрязнений;

придерживаться температурного режима – 40-60 градусов, такие показатели губительны для пылевых клещей;

дать белью возможность полностью просохнуть.

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Помимо регулярной стирки постельного белья важно создать комфортные условия в спальной комнате, для этого:

ежедневно проветривайте помещение в течение 10 минут;

ежедневно встряхивайте постель;

используйте пылесос для чистки ковровых покрытий как можно чаще;

минимум один раз в неделю мойте полы с применением дезинфицирующих средств;

содержите в чистоте комоды и шкафы, где хранятся вещи и постельное белье;

не допускайте повышение уровня влажности в спальне.

Не забывайте также чистить матрас с помощью щетки и пылесоса, надевать на подушки наволочки и принимать ванну либо душ перед сном.опубликовано econet

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