Как дыхание влияет на здоровье вашего опорно-двигательного аппарата

Регулярное правильное дыхание является одной из наиболее эффективных методик для улучшения здоровья и исправления осанки человека. С помощью правильного дыхания можно постепенно улучить состояние позвоночника, форму грудной клетки, и оптимизировать функции внутренних органов, которые в ней находятся.

Процесс дыхания проходит с помощью различных мышц и проводится в несколько фаз. При дыхании возникает сокращение диафрагмы и растягивание мышц брюшной полости.

Как происходит дыхание

При входе происходит опущение диафрагмы, увеличение объема живота, выдвижение вперед тазовой части, и сокращение мускулатуры корпуса. На выдохе все изменения возвращаются к норме. Корпус человека располагается соответственно вертикальной оси, мышцы брюшной полости находятся в тонусе, грудная клетка находится в расправленном состоянии, лопатки слегка прижаты и плечи опущены.

При нарушениях дыхания, изменения затрагивают не только процесс его выполнения, но и способствуют деформации тела в состоянии покоя. По положению тела в статическом состоянии, легко определить нарушения фазы дыхания по укороченным или наоборот, слишком растянутым мышцам.

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Этапы вдоха

Всего имеется четыре под этапа вдоха – 2 брюшных и 2 грудных. При первой фазе вдыхания происходит уменьшение грудной диафрагмы и растягивание мышц живота.

Первый этап — брюшное дыхание

1.Нижний брюшной – при опущении грудобрюшной диафрагмы все органы брюшной полости смещаются книзу и немного в стороны, при этом растягивается поперечная, внутренняя косая, пирамидальная и нижние отделы прямой мышц.

При нарушениях дыхания на этом этапе, происходит выпячивание живота в его верхней части, уменьшение объема в нижней части, переразгибание позвоночника в грудо-поясничном переходе.

2. Верхний брюшной – при надавливании диафрагмы, органы брюшной полости смещаются в стороны и вызывают не только растягивание наружной косой, но и верхние отделы прямой мышцы.

Если нарушения происходят на этой фазе, то при вдохе не затрагивается верхнебрюшной отдел и живот деформируется в нижнем его отделе.

Наиболее частой причиной нарушения грудобрюшного дыхания, является спазм диафрагмы. При этом происходит физиологический наклон корпуса вперед, из-за сокращений мышц живота, и живот деформируется, вытягивается.

Второй этап – грудное дыхание

1. В первой фазе – активно сокращаются межреберные мышцы, которые выполняют боковые подъемы ребер.

При нарушениях в этой фазе, ребра не двигаются в стороны. При вдохе грудная клетка выдается вперед.

2. Во второй фазе – раскрывается грудная клетка, грудина двигается вперед, лопатки прижимаются друг к другу, плечевой пояс слегка смещается назад.

При нарушениях на этой фазе, плечевой пояс смещается вперед, грудина уходит назад, происходит искривление грудного отдела позвоночника (кифоз). Это сопровождается сдавливанием нервных окончаний и сильными болевыми ощущениями – межреберной невралгией. Их лечат сильными обезболивающими и противовоспалительными средствами, но положительный эффект не наступает, так как возникает из-за мышечного спазма.

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Этапы выдоха

Чтобы произошел правильный, максимальный выдох, должна быть задействована работа межреберных, прямых, косых и поперечной мышцы живота. Так же, как и процесс вдоха, выдох тоже имеет несколько этапов.

1.Участвует грудная клетка – происходит сокращение межреберных, больших грудных и подключичных мышц, растяжение разгибателей корпуса, уменьшение объема груди.

Если нарушения происходят на первом этапе, то грудная клетка не принимает участия в процессе выдоха. Это может происходить из-за спаек, которые ограничивают дыхание, вследствие осложнений хронического бронхита, плеврита и других воспалительных процессов в органах дыхания. Для лечения следует найти наиболее оптимальное положение грудной клетки, ограничить ее подвижность и проводить постепенное растяжение.

2. Участвуют мышцы живота – вначале верхние, затем нижние – происходит подъем лобка вперед и опущение крестца и копчика. Нижние края ребер опускаются, а объемы живота уменьшаются.

При нарушениях на этом этапе, к процессу дыхания подключаются мышцы живота, чего не должно быть в норме. Также, можно наблюдать движение брюшной полости. Это происходит из-за ослабления косых мышц живота. Кроме этого, живот в процессе дыхания может не менять объемы, такое встречается, если снижен тонус всех мышц брюшной полости. Часто бывает вследствие патологий тонкого кишечника, который рефлекторно связан с мышцами брюшной полости. Другой причиной ослабления мышечных тканей, является состояние компрессии верхнепоясничного сплетения, вследствие стрессов, спазма диафрагмы, ущемления желудка. Состояние сопровождается болезненными ощущениями, которые усиливаются после еды.

Нормализовать дыхание самостоятельно сложно, но возможно. Для этого нужно регулярно в течение нескольких минут делать осознанные вдохи и выдохи — кладите руки на живот и ребра, чтобы почувствовать, как работают ваши фотографии мышцы и грудная клетка. Прислушивайтесь к ощущениям, старайтесь уловить каждое движение. Со временем вы почувствуете, что дышать стало легко и уже не сможете вернуться к прежнему неправильному дыханию.опубликовано econet

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