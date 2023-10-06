Как эмоции связаны с внутренними органами согласно китайской медицине

Эмоциональный фон человека формируется не только на основе переживаемых чувств и впечатлений. Китайская медицина всегда уделяла много внимания взаимосвязи духовного и физического. Как наши внутренние органы транслируют свое состояние на эмоции человека и, наоборот, какие эмоции свидетельствуют о возможной патологии здоровья.

В китайской медицине эмоции являются чутким камертоном, по которым можно охарактеризовать телесное здоровье. Если человек абсолютно здоров, активен и деятелен, он адекватно воспринимает среду своего обитания, радуется ей. Но если он систематически переживает определенные отрицательные эмоции, это тревожный признак: в теле что-то разбалансировалось и идет нежелательный процесс.

Спокойствие, только спокойствие...

Согласно опыту китайской медицины, здоровый, эмоционально устойчивый человек имеет:

— правильную структура тела (красивую осанку). Позвоночный столб - это ось, которая поддерживает наше тело, и от его состояния зависит здоровое функционирование органов и систем. Наука подтверждает, что все органы и системы находятся под управлением головного мозга, а последний, в свою очередь, транслирует команды «на периферию» посредством спинного мозга, находящегося в позвоночном столбе.

От позвоночника отходит система нервов, по которым сигналы идут непосредственно к органам. Существует и обратная связь, когда мозг по нервам получает информацию о «положении дел» на периферии. В случае, если осанка имеет патологии (яркий пример – сколиоз), контакт между мозгом и органами происходит с осложнениями, что чревато сбоям в балансе, возникновению эмоциональной нестабильности и в конечном итоге — к определенному заболеванию. Именно поэтому ключевое значение в здоровье души и тела у китайцев имеет цигун - специальная гимнастика, которая способствует оптимизации гармоничной структуры тела.

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— активное кровообращение — опыт китайской медицины говорит, что кровь осуществляет транспортировку энергии ци по нашему телу, при этом питая органы и системы. Важность здоровой циркуляции крови трудно переоценить: один из документов ВОЗ свидетельствует, что подавляющее большинство недугов прогрессирует именно по причине застоя кровообращения.

— аккумуляцию энергии — той жизненной силы, которая позволяет работать, преодолевать трудности и поддерживать физическую форму. На Востоке существуют специальные дыхательные методики, направленные на получение и аккумуляцию необходимой энергии. Китайская медицина свидетельствует, что человек черпает силы из трех источников: это сон, пища и дыхание. Когда первые два источника находятся в здоровом балансе (человек высыпается и полноценно питается), можно подойти к вопросу изучения дыхательных техник. Последние обеспечат тело дополнительной энергией.

Я нервничаю: о чем это говорит?

Что могут означать резкие колебания настроения, систематические приступы агрессии или хроническая грусть? Могут ли они быть связаны со здоровьем? В китайских учениях каждая эмоция транслирует работу конкретного органа. Например.

— злость, агрессия – это эмоции, которые связаны с печенью; связь эмоции и органа, по мнению китайских целителей, «обоюдоострая». Это значит, что пациент, у которого диагностирован (или будет диагностирован) недуг печени, систематически испытывает злобу на окружающих людей. Когда печень здорова, а человек все равно склонен к злости, это говорит о том, что в организме имеется определенный дисбаланс, ведущий к разрушению печени. В результате указанная эмоция сама приближает заболевание.

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— страсть к самокопанию и рефлексии — говорит о том, что имеются патологии селезенки или, если придерживаться указанного образа мыслей, таковые не заставят себя долго ждать. Такой субъект склонен муссировать проблемы внутри себя, находиться в мучительном и бесконечном внутреннем диалоге, и исправить ситуацию можно, вылечив селезенку. Хорошо, если терапия будет осуществляться комбинированно с медитативными практиками, которые помогут прекратить внутренние диалоги и ускорят выздоровление.

— конфликты с родителями — вроде бы, явно психологическая проблема, которую психологи связывают с травмирующими событиями детства. Китайские доктора свидетельствуют, что почки - это орган, который транслирует нашу связь с предыдущими поколениями. Если имеет место вялотекущий конфликт со старшими родными, данное переживание говорит о патологии почек или направленно негативно влияет на указанный орган. Поэтому китайская медицина советует не выискивать причины ссор с родителями, а искать возможности гармонично общаться с ними и получать созидательную энергию.

Упражнение против грусти

В учениях китайской медицины говорится, что эмоция грусти связана с функцией легких (дыхательной системой). Дисбаланс легких довольно сложно бывает распознать, пока он не начал прогрессировать в заболевание. Если человек в буквальном смысле дышит не полной грудью, определенные доли легких не участвуют в механизме дыхания, это отражается затяжным состоянием грусти. Но со временем указанная патология, возможно, приведет к определенным клиническим проявлениям.

Как позволить легким получать больше воздуха и забыть о затяжной грусти? Вот упражнение из опыта цигуна.

Необходимо сесть на стул со спинкой, опереться на нее, запрокинуть голову, а руки развести влево и вправо (руки должны быть расслаблены, мягко согнуты в локтях, локти направлены вниз, а ладони — вверх).

Нужно постараться вспомнить ситуацию, которая печалила вас в последнее время. Сделать три глубоких вдоха. Зафиксировать внимание, как растворяется данное грустное воспоминание. Если вдруг грустная эмоция снова возвратится, следует повторить упражнение, растворяя плохое воспоминание и давая возможность телу дышать полной грудью. опубликовано econet

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