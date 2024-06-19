Как фаза цикла влияет на состояние вашей кожи

Кожа всегда реагирует на любые изменения в организме, особенно на гормональные. Чтобы лучше понять такую взаимосвязь нужно сначала разобраться в особенностях менструального цикла.

Цикл включает менструацию, фолликулярную фазу, овуляцию и лютеиновую фазу. Продолжительность менструации составляет 3-7 дней, в этот период слизистая матки немного отделяется, что вызывает кровотечение. Продолжительность фолликулярной фазы – 7-27 дней, в это время в яичнике развивается фолликул и до момента его разрыва наблюдается повышенный уровень эстрогенов в организме. Процесс разрыва фолликула называют овуляцией, это когда из него выходит готовая к оплодотворению яйцеклетка.

Последняя фаза лютеиновая, начинается после разрыва фолликула и завершается перед менструацией, в этот период на месте фолликула появляется желтое тело, выделяющее гормон прогестерон. Продолжительность всего цикла варьируется от 21 до 35 дней, в зависимости от особенностей женского организма.

У женщин может разниться продолжительность фолликулярной фазы, ориентировочно это 10 дней. При необходимости рассчитать период овуляции следует от дней цикла отнять число 10. Например, если цикл длится 26 дней, то разрыв фолликула произойдет ориентировочно на 16-й день.

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Как меняется кожа во время менструации

Во время фолликулярной фазы фолликул увеличивается в размере, а в крови повышается уровень эстрогенов, что улучшает состояние кожи, она приобретает здоровый вид, а любые высыпания быстро исчезают. Именно в этот период рекомендуется проводить косметологические процедуры, особенно питающие и увлажняющие.

Начало лютеиновой фазы характеризуется повышением уровня прогестерона, который способствует накоплению жидкости под кожей, из-за чего на теле могут появиться отеки. В этот период кожа становится наиболее кровенаполненной и могут появиться мелкие прыщи. Особенно негативно на состояние кожи влияют:

стрессы;

недосыпания;

чрезмерные физические нагрузки;

различные патологии (в частности нарушение функции яичников, надпочечников, щитовидки).

В период лютеиновой фазы лучше отказаться от любых термических процедур и хирургических манипуляций.

Если во время овуляции происходит гормональный сбой и в организме повышается уровень андрогенов, то кожа становится жирной и появляются черные точки. Исправить ситуацию поможет правильный уход.

Во время самой менструации не рекомендуется выполнять никаких процедур, кроме стандартных уходовых, поскольку кожа в это время истончается и возрастает вероятность повредить ее.опубликовано econet

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