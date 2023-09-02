Как и когда правильно принимать витамины

Чтобы витамины и минералы оказались максимально эффективными для здоровья, важно знать условия их приема. Некоторые витамины лучше принимать утром, другие - вечером. Чтобы активировать действие жирорастворимых витаминов, их принимают в сочетании с пищей, которая содержит жиры.

Лучшее время, чтобы принять много разных витаминов и минералов – это утро и вместе с завтраком. Однако, есть несколько наименований, которые могут помочь вам лучше заснуть и спать, если их принять незадолго до сна. Поэтому, самое лучшее время, когда лучше всего принимать витамины будет зависеть от того, какие витамины вы принимаете, и какое воздействие на своё здоровье вы надеетесь получить от их приёма.

Лучшее время для приема витаминов

Витамины, которые лучше принимать утром, включают:

витамин C

некоторые витамины группы B

витамин D

Витамины и минералы, которые лучше принимаются в вечернее время, близко к моменту засыпания, включают в себя:

витамин B-3 (ниацин)

магний

У некоторых людей получение витаминов и минералов на пустой желудок может вызвать расстройство пищеварения, тошноту и даже понос. Поэтому, более безопасно и эффективно использовать витамины и минералы вместе с приемом пищи, если вы не получили совета у своего доктора.

Для того чтобы улучшить эффективность некоторых витаминов нужно принимать их в комбинации с пищей, которая содержит достаточное количество жира. Дело в том, что эти витамины являются «жирорастворимыми», означающее, что они могут раствориться и поглотиться организмом только с присутствием жира. Поэтому, если принимать жирорастворимые витамины по утрам вместе с завтраком без жира (обезжиренные продукты питания), то такой прием будет бесполезен.

Вот краткое описание лучшего выбора времени приема конкретных витаминов и минералов, и лучшее время приема поливитаминов, а также перечень минералов и добавок, которые должны приниматься вместе с жирными продуктами.

Витамин А

Витамин А помогает сохранить зрение, работоспособность внутренних органов и репродуктивную систему. Нет никаких доказательств того, что принимать витамин А лучше утром или вечером, поэтому принимайте свою дозу витамина А, когда это наиболее удобно для вас.

Тип витамина А содержится в большинстве пищевых добавок в виде бета-каротина. Витамин А и бета-каротин – являются жирорастворимыми, поэтому вам нужно их принимать вместе с источником жира. В большинстве случаев это означает прием витамина А вместе с пищей, и на самом деле, многие производители добавок витамина А рекомендуют принимать их с едой.

Витамины группы В

Витамины группы В, включая тиамин, фолиевую кислоту и рибофлавин – могут помочь вашему организму функционировать лучшим образом и оставаться здоровым длительное время. Когда уровни некоторых витаминов группы B слишком снижаются, то вы можете почувствовать большую утомляемость, чем ранее. Путаница в сознании и анемия также могут диагностироваться в случаях сильной нехватки этих витаминов.

Большинство людей принимают витамины группы В либо в составе поливитаминов, или в виде капсул конкретного витамина B. Хотя эти витамины водорастворимы, лучше всего для вашего пищеварения принимать их с едой, и легче всего помнить о их приеме, если добавлять эти витамины к завтраку.

Есть некоторые доказательство того, что определенные витамины группы В могут мешать нормальному сну. Например:

Витамин В6 или пиридоксин, может вызывать яркие сны и может улучшить вашу способность запоминать сны . В небольшом исследовании давали студентам очень большие дозы витамина B6 в течение 5 дней и обнаружили, что их сны стали более яркие, красочные и причудливые, чем обычно. Поэтому, если вы хотите избежать этой проблемы, то принимайте витамин B6 утром.

. В небольшом исследовании давали студентам очень большие дозы витамина B6 в течение 5 дней и обнаружили, что их сны стали более яркие, красочные и причудливые, чем обычно. Поэтому, если вы хотите избежать этой проблемы, то принимайте витамин B6 утром. Витамин B12 помогает организму вырабатывать энергию, и некоторые люди в различных исследованиях сообщали, что при приеме этого витамина в вечернее время делало их слишком энергичными, что не давало легко заснуть. Поэтому, вы можете принять решение о приеме витамина B12 в утренние часы. Дефицит витамина B12 был связан в некоторых исследованиях с плохим сном у людей с разными заболеваниями. Эта проблема может возникнуть потому что витамин В12 необходим для вашего организма при производстве гормона мелатонина, который помогает вам спать.

Также есть некоторые медицинские заболевания, когда назначают прием больших доз витамина В12, что может приводить к уменьшению времени сна. Но нет четких медицинских доказательств, что прием витамина В12 раньше или позже в течение дня может нарушить засыпание и сон. Если вы принимаете витамин В12 вместе с другими витаминами группы В утром, то у вас должна быть все хорошо.

И наоборот, вполне возможно, что ниацин, также известный как витамин B3, поможет вам заснуть. Неофициальные данные показывают, что прием большой дозы этого витамина помогает некоторым людям более легко засыпать. Однако, вы не должны употреблять спиртные напитки, когда принимаете ниацин, в виду того, что спирт может усилить влияние ниацина. Поскольку у многих людей больше шансов принять алкогольный напиток вечером, чем утром, это может усложнить правильное получение добавок с этим витамином.

Основываясь на всей этой информации, вы можете получить больше пользы, если станете принимать витамины группы В по утрам. Но если эти витамины не влияют на засыпание и ваш сон, то их вполне можно принимать и вечером.

Витамин C

Витамин С помогает иммунной системе функционировать более эффективно, а также играет важную роль, помогая защитить клетки от вреда свободных радикалов. Это водорастворимое вещество, поэтому вам не обязательно принимать его с едой. Тем не менее, некоторые люди считают, что витамин С, особенно в больших дозах, может нарушить кислотность их желудка и, возможно, даже вызвать диарею. Прием этого витамина вместе с едой может снизить побочные эффекты, если они проявляются в вашем случае.

В некоторых исследованиях несколько людей сообщали, что более большие дозы витамина С мешали их сну. Но эти исследования не представили никаких реальных медицинских доказательств, чтобы вы беспокоились об этом. Однако, другие исследования показали, что прием витамина С до 15.00 текущего дня позволяет организму лучше усваивать этот вещество. Поэтому, если вы станете принимать добавки с витамином С по утрам, то это позволит сократить дозу до рекомендуемой суточной нормы, которая составляет 75 мг для взрослых женщин и 90 мг для взрослых мужчин.

Витамин C может помогать вашему телу лучше поглощать железо, поэтому, если ваш доктор рекомендовал вам прием препаратов с железом, то вы можете принимать витамин С в тоже время, когда используете добавки с железом.

Известен и другой факт, что витамин С увеличивает всасывание в желудке и кишечнике вещества EGCG (галлат эпигаллокатехина) из зеленого чая, если они принимаются вместе. Поэтому, если вы хотите увеличить пользу зеленого чая, особенно для профилактики и борьбы с раком, то было бы выгодно пить зеленый чай сразу после приема витамина С.

Витамин D

Витамин D, называемый “солнечный витамином”, играет множество ролей в вашем теле. Он помогает держать вашу иммунную систему в хорошей форме, он работает совместно с кальцием для того чтобы построить ваши кости, и ваши нервы используют его для того чтобы нести информационные импульсы. Ваш организм вырабатывает витамин D, когда ваша кожа подвергается воздействию солнечного света. Но из-за что солнечное облучение может увеличить риск получить рак кожи, то вы можете дополнить приемам витамина D свой рацион питания, если его уровень низок в вашем теле.

Это жирорастворимый витамин, поэтому его лучше всего принимать с пищей, которая содержит немного жира. Однако, такая пища может быть завтраком, обедом, или ужином, в виду того что нет никаких доказательств, что поглощение витамина D более лучшее или более плохое в какое-то определенное время дня.

Некоторые людей сообщают, что витамин D может мешать их сну, особенно, если они принимали этот витамин поздно вечером. Известно влияние витамина D на уменьшение выработки гормона мелатонина, способствующего засыпанию. Однако не проводились какие-либо исследования по приему витамина D во второй половине дня или вечером и влияние этого приема на сон.

По крайней мере 2-ва исследования рассматривали тему – может ли прием больших доз витамина D нарушить засыпание и сон, независимо от того, когда эти дозы были приняты. Одно исследование показало, что женщины с рассеянным склерозом, принимавшие повышенное количество витамина D3 – 4,370 МЕ, что более чем в 7 раз рекомендуемой суточной дозы, демонстрировали более низкие уровни мелатонина в их крови. Женщины, принимающие 800 МЕ в день, не демонстрировали этого эффекта, и исследование не оценивало их качество сна, поэтому сегодня трудно сделать полные выводы.

Другое исследование показало, что пожилые женщины, которые пытались похудеть и, которые принимали 2,000 МЕ витамина D3 в день из-за того, что у них был выявлен дефицит этого витамина в крови, демонстрировали ухудшение качества сна. В выводах этого исследования было сказано, что подобный уровень дополнительного приема витамина D3 (2,000 МЕ и более) может привести к ухудшению качества сна у женщин после менопаузы с дефицитом в крови этого витамина.

Основываясь на этих данных, трудно сказать, что когда вам будет лучше принимать витамин D3 утром или позже днем, хотя некоторые люди сообщают, что им больше подходит по самочувствию утренний прием. При этом не было высказаны претензии по засыпанию, если принимались очень большие дозы витамина D3.

Витамин Е

Витамин Е защищает клетки от повреждения, повышает эффективность работы иммунной системы, помогает расширить кровеносные сосуды и предотвращает образование тромбов. Недостатки приема витамина Е: возможность повреждения нервных волокон, проблемы со зрением и ослабление иммунной системы.

Так как это жирорастворимый витамин, то вам нужно принимать витамин Е вместе с жиросодержащей пищей. Помимо этого совета, нет никаких доказательств того, что прием этого витамина в любое конкретное время дня лучше или хуже для вашего здоровья.

Витамин К

Витамин К помогает крови сгущаться. Он также помогает в строительстве сильных костотей (особенно витамин К2), может защитить вас от рака, и способствует лечению диабета путем улучшения чувствительности клеток вашего тела к инсулину.

Это еще один жирорастворимый витамин, поэтому стоит принимать витамин К вместе с едой. Однако, нет никакого исследования, которое показывало бы «самое лучшее» или «худшее» время дня для того чтобы принять витамин К.

Кальций

Вы, наверное, слышали, что кальций укрепляет кости и что многие люди не получают этот микроэлемент в достаточном количестве. Взрослые и дети от 4-х лет и старше должны получать 1.000 – 1.300 мг кальция в день, но есть много людей, которые не получают это количество кальция с пищей.

Существуют различные типы кальция и различные рекомендации по их принятию. Цитрат кальция (частая форма кальция в таблетках) может приниматься сам по себе или вместе с едой. Карбонат кальция (менее дорогая форма) нуждается в помощи желудочной кислоты для усвоения, поэтому его лучше всего принимать с пищей.

В виду того что вы должны разделить прием вашей дозировки кальция в течении дня для самого лучшего усвоения (ваше тело не сможет хорошо поглотить больше чем 500 миллиграмм кальция единовременно), то вы можете принимать кальций утром и после полудня или вечером.

В идеале вы не должны принимать кальций одновременно с железосодержащими поливитаминами или магнием, так как ваш организм не сможет эффективно поглотить кальций. Однако, некоторые исследования показывают, что кальций может помочь вам заснуть, и многие добавки, и обогащенные продукты питания, часто сочетают в себе кальций и магний. Вы должны решить (в консультации с вашим врачом), какое время приема подобных продуктов будет лучше для вас.

Наконец, кальций может вмешиваться в действие некоторых лекарств, включая антибиотики, препараты для лечения остеопороза, лекарства против артериального давления, антациды, противосудорожные препараты и лекарства для снижения холестерина. В некоторых случаях, прием кальций может стимулировать ваш организм больше поглощать лекарства, или, как в других случаях, ваше тело может замедлить поглощение лекарств. Поэтому, очень важно поговорить с вашим доктором о том, какие предписанные вам препараты могут взаимодействовать с кальцием (или с любым другим витамином и минералом). В крайнем случае вам стоит изучить инструкцию к лекарственному препарату, где описываются все возможные негативные взаимодействия в различными веществами.

Магний

Магний – это минерал, который работает в вашем теле, чтобы регулировать работу нервной системы, контролирует кровяное давление и способствует укреплению костей (особенно в сочетании с кальцием). Большинство людей получают достаточное количество магния с пищей, но дефицит магния может проявиться в виде тошноты, потери аппетита, усталости и слабости.

Из всех витаминов и минералов, которые вы можете принимать, магний – это такое вещество, которое лучше всего принимать перед сном. У людей, которые страдают симптомом спазм мышц и сухожилий ног в ночное время, магний может помочь ослабить или полностью убрать эту проблему.

Магний может затруднить работу вашей пищеварительной системы и даже может способствовать послаблению стула. На самом деле, достаточно популярное средство от запоров содержит 1.200 миллиграммов гидроксида магния, которых обычно достаточно, чтобы усилить движение кишечника в течение 6-ти часов. Если у вас прием магния вызывает послабление стула, то можете попробовать снизить дозировку приема магния на 100 мг, чего бывает достаточно.

Поливитамины

Поливитамины – это специальные препараты, которые объединяют в своем составе наиболее важные витамины и минералы, по мнению медицинской науки. Поливитамины зачастую выглядят, как удобная таблетка для ежедневного приема, в некоторых случаях бывает несколько таблеток. В состав поливитаминов зачастую входит витамин С, некоторые или все витамины группы В, витамины А, D, Е и К, плюс включены минералы – цинк, селен и медь.

Польза приема мультивитаминов постоянно снижается под влиянием выводов научных исследований по сравнению с приемом индивидуальных препаратов, таких, например, как витамин D3. Однако, почти 30% жителей развитых стран все еще принимают ежедневную дозу поливитаминов.

Не существует “лучшего” времени, чтобы принять поливитамины, хотя многие люди принимают их утром, особенно, если у них есть другие утренние лекарства. Вы определенно должны принимать поливитамины с пищей, из-за того, что некоторые из витаминов в составе препарата являются жирорастворимыми. Некоторые наиболее крупные поливитаминные добавки могут вызвать расстройство желудка, если принимать их на пустой желудок.

Возможно, хотя точно не доказано, поливитамины могут вызывать нарушения сна. Одно исследование с участием 772 людей нашло связь между плохим сном и ежедневным приемом поливитаминов. Однако исследование не доказало причинно-следственной связи. Вместо этого в работе было перечислены пять возможных причин этой связи, включая возможность того, что люди, которые плохо спят, будут стремиться принимать витамины, и что пока еще неизвестные факторы, которые вызовут как плохой сон, так и начало использования витаминов.

Обратите внимание

Витаминные и минеральные добавки не смогут помочь вам, если вы не помните когда, как и сколько их нужно принимать. Поэтому, самое лучшее время для приема ваших витаминов тогда, когда вы точно помните о времени их приема. Большое число людей прием своих витаминов делают частью их утреннего моциона, что скорее всего хорошо работает вместе с приемом пищи, имеющей некоторое количество жира.

Если вы сомневаетесь в том, какие витамины и минералы вам стоит принимать и когда это делать, то поговорите с вашим доктором. Врачи могут помочь вам разобраться, какие добавки вам будут полезны, и смогут выбрать для вас лучшее время их приема. Когда вы обсуждаете с доктором подобные вопросы, то нужно рассказывать врачу о всех принимаемых вами витаминах, минералах и БАДах, чтобы можно было бы правильно построить схему их приема с учетом взаимодействия с назначаемыми лекарствами.опубликовано econet

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