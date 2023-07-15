Как избавиться от похмелья

Слово похмелье (англ. hangover) в оригинальном смысле означает «то, что осталось со вчерашнего дня». Но в 1904 году это слово стало ассоциироваться с употреблением алкоголя и означать ужасное чувство на следующий день после выпивки.
Похмелье само по себе не считается заболеванием, а представляет собой совокупность симптомов и признаков, которые вызывают дискомфорт после употребления слишком большого количества алкоголя.Велики шансы, что вы уже испытывали похмелье после вечеринок с друзьями или семьей, и вы применяли различные способы, чтобы избавиться от него. Но как оно происходит, и можно ли его предотвратить?
Если вы хотите избавиться от похмелья, вы оказались в нужном месте.
В зависимости от того, сколько вы выпили и как реагирует ваш организм, вы можете столкнуться с любым из следующих симптомов или их комбинацией:
Похмелье начинает проявляться через несколько часов после того, как вы прекратите пить, и концентрация алкоголя в крови упадет. Как правило, симптомы проходят в течение 24 часов, но в более тяжелых случаях оно может длиться до 72 часов.
Кроме того, если вы испытываете не проходящее похмелье, возможно, у вас произошло отравление алкоголем, которое вызывает серьезные симптомы, такие как:
Если вы заметили какие-либо из данных симптомов, попросите помощи у члена семьи и немедленно обратитесь к врачу за лечением, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение организма.
Алкогольные напитки содержат этанол, бесцветную жидкость, которая абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, а затем распределяется по всему телу.
Как только этанол попадает в кровоток, он проникает через клеточные мембраны, обычно оседая в мозге. Он производит супрессивный эффект в вашей нервной системе, связываясь с рецепторами и вызывая высвобождение дофамина.
В частности, этанол связывается с глутаматом, трансмиттером, который возбуждает нейроны. Спирт не позволяет этому веществу стать активным, что заставляет мозг медленно реагировать на раздражители. Кроме того, этанол связывается и активирует рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), что успокаивает и замедляет работу мозга.
Алкоголь влияет на каждого человека по-разному, вызывая различные симптомы, которые могут способствовать похмелью. Например:
Важно понимать, что не существует волшебного лекарства от похмелья. Единственный способ противодействовать его последствиям - дать вашему телу время для отдыха и восстановления, подпитывая себя здоровой пищей и напитками. Вот некоторые натуральные альтернативы, которые могут эффективно вам помочь:
Кроме того, эфирные масла могут быть особенно полезны при утреннем похмелье. Добавьте их в увлажнитель воздуха, это поможет активизироваться, облегчить боль, а также снять тошноту и рвоту.
Некоторые полезные масла включают:
Очень просто, лучший способ предотвратить похмелье - не пить. Таким образом, алкоголь вообще не сможет нанести ущерб вашему здоровью. Но если вы все же будете его потреблять по какой-либо причине, вот несколько полезных советов по минимизации похмелья на следующий день:
Пейте воду между алкогольными напитками — алкоголь обезвоживает ваше тело, поэтому обязательно пейте много воды между коктейлями.
Пейте воду перед сном — если вы забыли выпить воду после вечеринки, сделайте это перед сном. Это поможет вам избежать обезвоживания на следующее утро.
Контролируйте потребление алкоголя — ограничивайте себя, пейте один напиток в час, это среднее время, необходимое взрослому организму для усваивания алкоголя.
Не курите — курение сигарет во время потребления алкоголя может увеличить риск и серьезность похмелья.
Ешьте здоровую пищу перед употреблением алкоголя — питательная пища перед употреблением алкоголя поможет вам избежать обезвоживания. Например, огурцы содержат воду, витамины группы В и различные электролиты для поддержания вашего благополучия.
Я вообще не рекомендую пить алкоголь, но если вы идете на вечеринку и там будут напитки, вы можете принять следующие превентивные меры чтобы заранее очистить свое тело и минимизировать воздействие алкоголя:
N-ацетилцистеин (NAC) — известно, что это вещество помогает приумножить глутатион и снизить токсичность ацетальдегида, что является источником многих симптомов похмелья. Попробуйте принять 200 миллиграммов NAC за 30 минут до того, как вы начнете пить.
Витамины группы B — Употребление алкоголя истощает запасы витамина B в вашем организме, поэтому стоит заранее их пополнить с помощью продуктов питания или пищевых добавок, это поможет усмирить похмелье на следующий день.
Молочный чертополох — эта трава содержит антиоксиданты, которые помогут защитить вашу печень от токсинов, включая воздействие алкоголя.
Витамин C — Алкоголь снижает уровень витамина C в организме, что ставит вас в невыгодное положение, поскольку это питательное вещество помогает уменьшить вызванный алкоголем окислительный стресс печени.
Магний — этот минерал может уменьшить симптомы похмелья с помощью его противовоспалительных свойств. Кроме того, он также истощается, когда вы пьете алкоголь, поэтому стоит увеличить его потребление после, чтобы компенсировать потерю.опубликовано econet
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