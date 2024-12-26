Как избавиться от провисаний и омолодить шею

Чаще всего, некрасивые «бульдожьи щечки» появляются вследствие возрастных изменений, повышенного веса, дряблости лицевой мускулатуры. Но кроме этого, есть еще факторы, которые провоцируют появление обвислой линии щек, вне зависимости от пола и возрастных данных. Как с помощью простого упражнения подтянуть линию щек и восстановить молодость и упругость области шеи?

Японские специалисты по эстетической коррекции, утверждают, что «бульдожьи щечки» могут появляться вследствие укорочения передней части шеи. Кроме этого, сжатие шеи провоцирует появление глубоких горизонтальных морщин, которые очень некрасиво выглядят, визуально добавляют лет, и доставляют много огорчений представительницам прекрасного пола.

Взаимосвязь горизонтальных «колец» и обвислости щек

Широкие подкожные мышечные ткани окружают шею как полотнище, проникая в ткани вокруг области ротовой полости. При ослаблении этой мышцы, все мышечные ткани, которые с ней связаны, тоже теряют упругость, ослабевают и могут потерять первоначальную длину. Проверить такую прямую взаимосвязь очень просто. Достаточно увидеть свое отражение в зеркале. При появлении глубоких поперечных морщин на шее, в подавляющем большинстве вы увидите и общую обвислость щек, даже в том случае, когда до выраженных «бульдожьих щечек» еще далеко.

Также можно понаблюдать за собой при чтении книг или с экрана смартфона – определите положение своего лица. Если по привычке вы наклоняете его пониже, то шея изгибается кпереди, а ее мускулатура обычно находится в сокращенном положении. Люди постоянно читают, употребляют пищу, разговаривают, наклоняя голову и выдвигая подбородок. Повседневная жизнь практически не требует интенсивного использования мышц области шеи. В связи с этим, постоянно сокращенное состояние мускулатуры шеи приводит к тому, что ткани сжимаются все сильнее, а шея еще больше укорачивается.

Доктор Савада рекомендует очень эффективное упражнение, которое требуется выполнять регулярно, желательно каждый день. С его помощью можно восстановить первоначальную подтянутость и упругость щек, и удлинить шею.

Упражнение «Поцелуй меня»

Исходное положение - стоя. Держитесь ровно, немного потяните макушку головы вверх, следите, чтобы спина была расправленной. Продолжайте вытягивание макушки, отклоняйте голову кзади. Вытяните губы трубочкой, как бы для поцелуя, и, не меняя этого положения, произносите звуки «Ууууу» в направлении потолка впереди себя. Произносите не менее десяти секунд. Плавно и не торопясь, возвращайтесь в первоначальное положение.

Некоторые рекомендации

При выполнении следите за тем, чтобы голова не отклонялась слишком глубоко назад. Движения должны быть комфортными, не следует допускать появление болезненных ощущений.

Делайте упражнение в утренние и вечерние часы. Утро – трижды по десять секунд, вечер – дважды по десять секунд.

Первые результаты вы можете ощутить на второй день выполнения упражнения, если будете придерживаться рекомендованного режима. Наилучший результат достигается на четвертую неделю каждодневных тренировок.

Доктором Савада было проведено исследование ультразвуком контрольной группы, которая выполняла это упражнение. Анализ данных показал значительное улучшение гибкости мускулатуры шеи и подтягивание щек. опубликовано econet

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