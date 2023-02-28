Как избавиться от тошноты за 5 минут

Случайная тошнота может быть как явлением одноразового характера, так и предвестником какой-то хронической или начинающейся болезни.

Но в любом случае, одно можно сказать точно: тошнота является одним из самых неприятных элементов человеческого самочувствия, и, случаясь даже на несколько десятков минут, портит человеку весь день, выбивает из рабочей колеи. Необходимо знать, как же бороться с тошнотой эффективно, избавляя себя от неприятных ощущений в случае их появления. Такие знания должны быть у каждого, ведь от тошноты не застрахован никто – возникнуть она может в любой момент и весьма непредсказуемо. Потому читайте дальнейший материал и старайтесь запомнить, как же бороться с тошнотой максимально действенно.

Что же представляет собой тошнота?

Некоторые люди ошибочно принимают другие боли за такое распространенное заболевание. Принято говорить – «меня тошнит», однако на деле, далеко не каждый знает о том, что же свидетельствует об этом явлении. Есть четко выраженные признаки, которые имеет тошнота. Обычная боль в районе живота не относятся к ним.

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Стоит знать и запомнить четко выраженные симптомы тошноты:

Тяжелое тянущее ощущение в районе глотки;

Позывы к рвоте;

Сосущее ощущение в районе желудка и подложечной области;

Снижение общего тонуса тела, легкое покалывание в сердце (не всегда).

В зависимости от того, что стало причиной подобного самочувствия, к этим симптомам может также добавляться чувство горечи во рту и ряд других сопровождающих ощущений.

Одноразовая тошнота может иметь массу мелких причин – от несварения желудка до аллергической реакции, вплоть до реакции на запах. Голод или переедание – нередкие причины такого неприятного ощущения, также его возбудителем нередко является алкоголь. Если вас тошнит после большого празднества, то волноваться не о чем – скорее всего, ваш организм банально не справляется с количеством съеденного и выпитого. Это нормально, именно такая тошнота не должна вызывать беспокойств и мыслей о том, чтобы обратиться к врачу.

Однако даже такой безобидный приступ может повлечь за собой последствия. Если после праздника тошнота не прекращается в течение нескольких дней, то вполне возможно, что переедание повлекло за собой начало или развитие гастрита или любого другого воспалительного процесса желудочно-кишечного тракта. В таком случае нужно обратиться к специалисту – и чем раньше, тем лучше.

Причиной одноразового возникновения тошноты может стать также сильный стресс, нервное переживание. Если вы долго «носите» в себе какую-то ситуацию и волнуетесь из-за нее, логичным исходом станет физическая реакция организма на происходящее, ведь нервная система передает сигналы по всему телу, и нередко они выливаются в такое плохое самочувствие.

Очень распространённая причина тошноты - так называемая двигательная тошнота - укачивание в транспорте. Зачастую это признаки наличия морской болезни ( в медицине носит название кинетоз). Болезненное состояние начинается во время передвижения в транспорте любого вида, чаще всего возникает в городском, морском транспорте или во время перелетов. Наблюдаются случаи укачивания при катании на каруселях, в лифте и даже при кружении в танце.

Постоянная тошнота – повод серьезно обеспокоиться, ведь эти ощущения возникают и продолжаются долгое время только в случае серьезных заболеваний или изменений в организме. Очень часто постоянная тошнота вкупе со сменой пищевых пристрастий свидетельствует о начале протекания беременности. Нередко постоянная тошнота свидетельствует и о хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря. Также это может быть ответом организма на принятие новых лекарств, которые вам по каким-то причинам не подходят. В любом случае, тошнота, повторяющаяся больше двух раз в неделю-две – уже причина обратиться к доктору и пройти консультацию, которая и укажет на причину столь дискомфортного явления.

Однако в большинстве случаев, если появляется тошнота, причины ее отодвигаются на задний план – важно лишь убрать это явление, чтобы оно не беспокоило и дало нормально жить и работать.

Как же можно в домашних условиях избавиться от тошноты?

Китайская медицина рекомендует снимать неприятные симптомы методом акупунктуры – надавливая на биологически активные точки. Массаж этих точек способен снять легкую тошноту - советы от китайского иглотерапевта доктора Лю Хуншена.

Точка № 1

Чтобы отыскать эту точку, нужно положить ладонь левой руки на внутреннюю сторону правой так, чтобы мизинец касался края кисти.

В центре той линии, по которой указательный палец будет касаться правой руки, и будет находиться эта точка.

Массировать можно точки на обеих руках.



Точка № 2

Эта точка находится на кисти руки.

Чтобы отыскать ее, нужно приложить большой палец левой руки между большим и указательным пальцем правой руки.

При этом «полоска» между фалангами большого пальца левой руки должна приходиться на кожную складку между пальцами правой руки.

В месте, где подушечка большого пальца коснется кисти, и находится точка.

Помассировав точку на одной руке, переходите на другую.



Точка № 3

Это сразу две точки, которые находятся на кисти руки по бокам костяшки среднего пальца в том месте, где фаланга пальца стыкуется с суставом.

Нажимать следует одновременно с двух сторон.

Внимание! Массаж этих точек способен снять легкие тошноту или головокружение, вызванные укачиванием или резким изменением положения тела. При отравлениях или заболеваниях пищеварительной системы они не помогут и не заменят серьезного лечения!

Запомните, с тошнотой можно и нужно бороться. Если Вы видите, что чувство тошноты «преследует» Вас в течение нескольких дней, тогда Вам нужно обязательно посетить врача. Не забывайте – тошнота может быть причиной наличия у Вас очень сложного заболевания! Лечитесь вовремя и будьте здоровы!опубликовано econet

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