Как избавиться от трещин на пятках

Трещины на пятках появляются при повышенной сухости, после ношения закрытой обуви, при некоторых хронических заболеваниях. Неприятная проблема не только приносит болезненные ощущения при ходьбе, но и становится причиной воспаления при попадании инфекции.

Кожа на пятках становится уязвимой при ношении открытой обуви летом, недостатке в питании витаминов и микроэлементов. Трещины чаще возникают при повышенной сухости, ожирении, сахарном диабете. Поэтому ноги требуют правильного ухода, применения питательных и увлажняющих средств, коррекции рациона.

Ухаживаем за кожей пяток

Косметические процедуры для устранения трещин

Кожа на ступнях испытывает большие нагрузки, соприкасается с разными поверхностями. Поэтому один раз в неделю рекомендуется проводить пилинг с применением натуральной пемзы или специальных пилок. Они имеют несколько степеней абразивности, которые подбирают в зависимости от состояния стопы.

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Скраб для пяток можно приготовить самостоятельно:

растворить в воде пищевую соду, распарить ноги;

смешать немного жидкого мыла с морской солью;

нанести массажными движениями на пятки и ступню;

смыть теплой водой.

При трещинах можно добавить масло чайного дерева, эвкалипта, пихты с антисептическим эффектом. Смягчить кожу помогает отвар ромашки, коры дуба и крапивы: его готовят из расчета 1 ложку сырья на литр кипятка, добавляют в ножные ванночки, прикладывают в виде компресса.

После процедуры болезненные раны обрабатывают перекисью водорода: она затягивает поврежденные участки, защищает от попадания инфекции. Обработку повторяют не менее 1 раза в неделю.

Правильное питание при трещинах на пятках

При строгой диете с ограничениями причиной травмы становится недостаток витаминов А, Е. Они отвечают за регенерацию и мягкость кожи, помогают поддерживать эластичность. При появлении трещин добавьте в ежедневный рацион:

жирную морскую рыбу;

морепродукты;

оливковое, арахисовое, льняное масло;

любые орехи;

бобовые;

томаты.

Уменьшите количество сахара: при повышенном содержании глюкозы эпидермис становится сухим, обезвоженным, возникает шелушение. При глубоких трещинах на пятках можно использовать пищевые добавки, обогащенные аминокислотой Омега-3. Вместо сладких десертов готовьте вкусные перекусы из грецких орехов, лещины, семечек подсолнуха, балуйте себя натуральным медом.опубликовано econet.ru

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