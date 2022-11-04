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Как избавиться от трещин на пятках

Автор: Econet 04 ноября 2022 5770
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Трещины на пятках появляются при повышенной сухости, после ношения закрытой обуви, при некоторых хронических заболеваниях. Неприятная проблема не только приносит болезненные ощущения при ходьбе, но и становится причиной воспаления при попадании инфекции.

Как избавиться от трещин на пятках

Кожа на пятках становится уязвимой при ношении открытой обуви летом, недостатке в питании витаминов и микроэлементов. Трещины чаще возникают при повышенной сухости, ожирении, сахарном диабете. Поэтому ноги требуют правильного ухода, применения питательных и увлажняющих средств, коррекции рациона.

Ухаживаем за кожей пяток

Косметические процедуры для устранения трещин

Кожа на ступнях испытывает большие нагрузки, соприкасается с разными поверхностями. Поэтому один раз в неделю рекомендуется проводить пилинг с применением натуральной пемзы или специальных пилок. Они имеют несколько степеней абразивности, которые подбирают в зависимости от состояния стопы.

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Скраб для пяток можно приготовить самостоятельно:

  • растворить в воде пищевую соду, распарить ноги;
  • смешать немного жидкого мыла с морской солью;
  • нанести массажными движениями на пятки и ступню;
  • смыть теплой водой.

При трещинах можно добавить масло чайного дерева, эвкалипта, пихты с антисептическим эффектом. Смягчить кожу помогает отвар ромашки, коры дуба и крапивы: его готовят из расчета 1 ложку сырья на литр кипятка, добавляют в ножные ванночки, прикладывают в виде компресса.

Как избавиться от трещин на пятках

После процедуры болезненные раны обрабатывают перекисью водорода: она затягивает поврежденные участки, защищает от попадания инфекции. Обработку повторяют не менее 1 раза в неделю.

Правильное питание при трещинах на пятках

При строгой диете с ограничениями причиной травмы становится недостаток витаминов А, Е. Они отвечают за регенерацию и мягкость кожи, помогают поддерживать эластичность. При появлении трещин добавьте в ежедневный рацион:

  • жирную морскую рыбу;
  • морепродукты;
  • оливковое, арахисовое, льняное масло;
  • любые орехи;
  • бобовые;
  • томаты.

Как избавиться от трещин на пятках

Уменьшите количество сахара: при повышенном содержании глюкозы эпидермис становится сухим, обезвоженным, возникает шелушение. При глубоких трещинах на пятках можно использовать пищевые добавки, обогащенные аминокислотой Омега-3. Вместо сладких десертов готовьте вкусные перекусы из грецких орехов, лещины, семечек подсолнуха, балуйте себя натуральным медом.опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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