Как избавиться от тяжей и дряблости на шее

Возрастные изменения в области шеи дают о себе знать примерно с 30 лет. И дело не только в старении кожи. Неправильная осанка, недостаток физической акитвности, долгие часы за компьютером способствуют нарастанию мышечного напряжения в области шеи. Существует простой комлек упражнений, который поможет исправить эту проблему.

Возраст наиболее наглядно меняется на нашем лице. Почему так происходит? Оказывается, в необратимой возрастной динамике лица мышцы шеи играют необычайно важную роль. Шея не существует отдельно от тела, она – часть сложной системы. Поэтому, в борьбе за молодость и подтянутый вид, необходимо проводить целый комплекс мероприятий. Для этого разработана специальная гимнастика, которая поможет избежать нежелательных возрастных изменений.

Гимнастический комплекс для здоровья шеи

Почему возникают боли в области шеи? Одним из ключевых факторов является малоподвижный образ жизни или сидячая работа. Многочасовой труд перед монитором компьютера предполагает статичность и перенапряжение определенных групп мышц.

Что вы склонны предпринять, когда, пробыв за компьютером день напролет, хотите размять затекшую шею? Скорее всего, стараетесь гнуть её в разные стороны, производя головой всевозможные движения и повороты. Это, к сожалению, не дает позитивного результата: шея остается напряженной, и может давать о себе знать ноющая боль. Помимо всего прочего, напряжению шейных мускулов сопутствует напряжение мускулов лица. А это ведет за собой возникновение заломов, морщин и утомленного внешнего вида.

Почему не оказывает должного эффекта общепринятая гимнаситка на расслабление шеи? Суть в том, что методика растяжения непосредственно шеи без учета прочих областей тела - это неверное решение.

Вот набор упражнений, состоящий из трех этапов. Его можно практиковать в домашних условиях и на рабочем месте.

Этап №1. Что необходимо знать о шее

Мускулатура задней поверхности шеи мощная и крепкая, и болевые ощущения как следствие перенапряжения обычно рождаются в этой зоне. Но шея в теле «живет» не автономно, а выступает составляющей организма. Мускулатура задней поверхности шеи представляет собой часть задней поверхностной мышечной цепи. Последняя берет свое начало на кончиках пальцев нижних конечностей, продвигается по подошве, в икроножную мышцу, далее - в мускулы-сгибатели бедра, в ягодичную мышцу, мышцу, выпрямляющую позвоночный столб, и продолжается параллельно позвоночнику до самого черепа. Неразрывность указанной линии гарантирована тем, что в зонах прикреплений мускулов имеются волокна, как бы мостиками переходящие с одного мускула на другой и формирующие их единый комплекс.

И, когда имеются болевые ощущения в зоне шеи, это не предполагает, что проблема заключена в шее. Напряжение испытывает задняя поверхностная мышечная цепочка полностью. А шея во указанной цепи - самое уязвимое место. И, чтоб расслабить ее, важно повлиять на прочие «мостики»: расслабляя определенный участок, вы должны задействовать всю цепь. Только таким образом можно достичь желаемого эффекта.

Этап №2. Расслабить тело

Указанный гимнастический комплекс лучше осуществлять в предложенном порядке, растягивая все мускулы от стоп до шеи поступательно.

Стопы. Для расслабления стоп достаточно интенсивно их растереть: размять всю ступню и с усилием потереть кулаком. Если вы уже находитесь дома, полезно походить босыми ногами по специальному коврику для массажа. Ванночка для нижних конечностей с горячей водой качественно прогреет стопы. Расслабление стоп даст облегчение в области шеи.

Голени. Необходимо растянуть икроножную мышцу. Встать лицом к стене, упереться в неё ладонями, а нижние конечности отставить назад таким образом, чтоб между стопой и голенью был острый угол. Голень наклонена вперёд. Сгибая колени по очереди, вы таким образом растягивайте указанную мышцу.

Задняя поверхность бедра, ягодицы, спина. Данное упражнение даст возможность растянуть одновременно 3 участка мышечной цепочки, направляющейся к шее – сгибатели бедра, ягодичные мускулы, мышцу, которая выпрямляет спину. Необходимо встать и наклониться вперёд насколько будет комфортно, без болей. Колени должны быть выпрямлены. Зафиксироваться ненадолго в указанной позе, ощущая растяжение мускулов.

Шея. Оставаясь в предыдущем положении, стоя в наклоне, насколько возможно расслабить шею и двигайте головой из одной стороны в другую. Вообразите, что голова - это маятник.

№3. Гимнастический комплекс для шеи

Предложенные 4 упражнения служат финалом гимнастики. Указанные упражнения допускается практиковать и по отдельности, но в комплексе с растягиванием тела результат окажется лучше.

1. Растянуть боковую поверхность шеи. Первоначальная позиция - стоя, тянуть одну руку, прилагая усилие, вниз, одновременно голову тянуть в противоположную сторону. Необходимо четко почувствовать натяжение мускулов левой поверхности шеи. Удерживая натяжение, аккуратно менять положение головы, наклоняя слегка вперёд и слегка назад, растягивая боковые мышечные волокна. Проделать то же с противоположной частью тела.

2. Растянуть переднюю поверхность шеи. Первоначальная позиция – стоя. Обе верхние конечности следует в одно и то же время тянуть вниз и слегка вперёд, голову запрокинуть назад и макушкой тянуться вниз.

3. Растянуть заднюю поверхность шеи. Собрать руки в замок, уложить на затылок. На выдохе слегка опустить голову, на вдохе стараться её поднять, но руками противодействовать. Теперь сделать выдох — и опять слегка опустить голову. Плавно снять с головы руки и выпрямиться. Все действия проделывать аккуратно, не торопиться.

4. Лечь на спину на нетвердую поверхность, большими пальцами нащупать центр нижнего края затылка. Раздвинуть пальцы в стороны, не утрачивая при этом контакта с краем затылка, ориентировочно на 2-3 см от центральной оси. Пальцы - в малых треугольных ложбинках. Начать плавно и аккуратно погружать пальцы в данные ложбинки до появления чувства слабой болезненности и зафиксировать их в указанном положении. Возникнет чувство, что мускулы как бы «растаяли», и пальцы проникли глубже. Тогда следует завершить упражнение.

Необходимо помнить, что лучшая терапия – профилактика осложнений и болезненных состояний. В продолжение дня следует каждые 45-60 мин. делать такую гимнастику, устраивая перерыв до 5 мин., чтоб размяться. И вы почувствуете, как напряжение в области шеи спадает, плечи распрямляются, дыхание становится глубже, а самочувствие - лучше.

Не следует забывать, что шея должна полноценно отдыхать ночью, когда вы спите. Поэтому большое значение в данном вопросе имеет выбор удобной подушки. Грамотно подобранная, комфортная постельная приндлежность даст возможность мускулам полноценно расслабиться в период ночного сна., и вы проснетесь утром отдохнувшими и бодрыми.опубликовано econet

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