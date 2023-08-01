Как избавиться от варикоза: 20 практических рекомендаций

Варикозное расширение вен в первую очередь возникает из-за проблем с печенью. Также развитию варикоза способствует малоподвижный образ жизни, поднятие тяжестей, избыточный вес, ношение тесной обуви и одежды, беременность. Хирургическое вмешательство не способно решить проблему, поскольку причина ее кроется в организме. С чего начать борьбу с варикозом?

В первую очередь нужно следить за питанием и не употреблять продукты, которые негативно воздействуют на печень. Также нужны умеренные физические нагрузки – ходьба, плаванье, аэробные занятия для нормализации веса. Также важно избегать стрессовых ситуаций и правильно организовать сон.

Лечим Варикозное расширение вен. С чего начать?

Если степень варикоза не тяжелая, можно начинать процедуры, способствующие восстановлению печени. Но изначально следует очистить кишечник, поскольку спазмы и запоры усугубляют течение варикоза. Существуют несколько способов чистки кишечника, наиболее эффективной является следующая схема:

растворить чайную ложку псиллиума в стакане воды и принимать в течение двух недель в утренние и вечерние часы;

пить больше воды, чтобы нормализовать стул;

обратиться к остеопату для массажа живота;

при наличии аутоимунных проблем нужно разбавить чайную ложку скользкого вяза в стакане воды и пить в течение дня. Это позволит снизить количество вышедших из печени токсинов.

1. Восстановление печени. В этом поможет:

прием лецитина по столовой ложке ежедневно и добавление в пищу тыквенного масла;

употребление чая при каждом приеме пищи (любого на выбор) – из тысячелистника, бессмертника, репешка, солодки, корня одуванчика, артишока или расторопши;

включение в рацион продуктов, ускоряющих процесс восстановления печени (рукколы, брокколи, свеклы, имбиря, куркумы, шафрана, зелени, лимонной воды);

употребление один раз в день во время приема пищи сырых желтков (при загибе желчного пузыря);

употребление натуральных пищеварительных ферментов – семян фенхеля, боярышника и имбиря (при наличии проблем с поджелудочной железой).

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2. Обязательно нужно проверить уровень гемоглобина и ферритина.

3. Необходима проверка уровня гомоцистеина (при повышенном нужно проверить наличие мутации фолатного цикла и в этом случае принимать фолат).

4. Обязательно употребление большего количества воды. Утром желательно выпивать стакан теплой воды со столовой ложкой меда, чайной ложкой натурального уксуса и щепоткой куркумы, что поспособствует разжижению крови.

5. Прием витамина C – аскорбата натрия по 500-1000 мг (разбить на два приема в сутки).

6. Употребление костного бульона (минимум стакан в день) либо добавки коллагена.

7. Ежедневное потребление жира печени трески (по две капли), если нет проблем с желчным. Запивать жир можно лимонной либо уксусной водой. Или второй вариант – омега-3 с витаминами A и D. Но лучше употреблять сбалансированный жир печени трески, который уже содержит все необходимые витамины и кислоты, на основе анализов можно дополнительно принимать витамин D (норма составляет 40-100 нг/мл).

8. Желательно употребление натурального коровьего топленого масла (гхи). Этот продукт содержит витамин K и способствует выведению токсинов из печени.

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9. Прием магния нужен для лучшего усвоения витамина D и расслабления артерий. Можно ежедневно употреблять 500 мл зеленого сока либо просто зелени. Еще вариант – магний глицинат, цитрат, бисглицинат – по 400 мг каждый день. Альтернативой служит магниевое масло либо ванны с солью Эпсома.

10. Если нет возможности готовить зеленые соки, в таком случае можно добавить в рацион хлореллу или витграсс, только при условии отсутствия аутоимунных заболеваний и отравления организма тяжелыми металлами.

11. Добавьте в рацион на выбор кремний Биосил, кремниевую воду или чай из хвоща.

12. Принимайте каждое утро по чайной ложке Gotu Kola.

13. Включите в рацион травы для вен: лещину обыкновенную, софору японскую, иглицу понтийскую, конский каштан, гамамелис или гинкго билобо.

14. Включите также в рацион продукты для вен: жирную рыбу, красный перец, чернику, смородину, инжир и виноград.

15. Ежедневно принимайте по 150 мг Пикногенола.

16. Разрушить фибрин, который окружает варикозные вены, поможет чеснок, лук, имбирь и ананас. Также можно принимать бромелайн в качестве добавки.

17. Обогатите рацион диуретическими продуктами: сельдереем, петрушкой, фенхелем, базиликом, кинзой.

18. Обрабатывайте участки с сосудистыми звездочками и проблемными венами дважды в день эфирным маслом кипариса, бессмертника, можжевельника, пачули, лимона, мяты, грушанки или лемонграсса (достаточно пяти капель).

19. Каждое утро на протяжении двух-пяти месяцев обрабатывайте участок от таза до стоп кунжутным либо оливковым маслом (масла можно заменить натуральным уксусом).

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20. Чаще принимайте солнечные ванны и гуляйте на свежем воздухе.

В тяжелых случаях, когда ощущается зуд и боль, необходимо:

развести чайную ложку порошка кайенского или красного перца в стакане воды и принимать в течение одной-двух недель, но при условии отсутствия проблем с желудочно-кишечным трактом и беременности – это позволит снять боль;

столовую ложку геля алоэ вера смешать с тремя каплями эфирного масла лаванды – это поможет избавиться от зуда;

принимать чай либо добавку белой ивы (не при беременности!) – для разжижения крови.

Беременным подходит следующий вариант лечения:

кофейные клизмы;

пункты 13 и 14 из списка;

травы одуванчик и артишок.

Придерживаться вышеизложенного протокола нужно в течение полугода, но положительный результат удастся получить уже через месяц. Кроме того, следуя всем рекомендациям, через три месяца кожа лица заметно помолодеет! опубликовано econet

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