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Как избавиться от жира в области талии

Автор: Econet 16 июня 2023 6620
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Лишний жир в области талии коррелируется с диабетом 2 типа, кардио недугами, прочими хроническими болезнями. Чтобы избавиться от жира на животе, важно акцентировать внимание на пищевом рационе и графике приема пищи, комбинируя это с физическими нагрузками.

Как избавиться от жира в области талии

Если вы стремитесь убрать жир на животе, одни лишь тренировки будет не слишком эффективны.
Результат зависит не только от того, что вы едите, а и когда вы едите. Также важен тип тренировок. Прием пищи ежедневно в определенный промежуток времени - это вид периодического голодания.

Три рекомендации по питанию, чтобы убрать жир на животе

  • Минимизировать / исключить сахар. Имеются ввиду все виды сахара и фруктозы. Опаснее всего - обработанная фруктоза (кукурузный сироп), так как она способствует нарушению метаболизма.  
  • Увеличить процент полезных жиров. Чтобы избавиться от жира, употребляем полезные насыщенные жиры. Это масла авокадо, кокосовое, сливочное, сырые молокопродукты, желтки яиц масло, масла орехов холодного отжима, мясо, омега-3. Мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в указанных продуктах, способствуют потере брюшного жира.
  • Периодическое голодание. 

Советы по периодическому голоданию

Суть этого периодического голодания заключатся в ограничении времени приема пищи заданным периодом (в течение 8 часов).

Можно ограничить время еды 11:00 и 19:00. Например, пропускаем завтрак и обед становится 1-м приемом пищи.
В итоге вы каждый день голодаете по 16 час. - что в 2 раза превышает время, необходимое для истощения гликогена и перехода на жиросжигание.  

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Продукты для избавления от жира на животе

  • растительные смузи с высоким процентом белка,
  • полезные жиры, клетчатка, ресвератрол,
  • яйца,
  • красные фрукты,
  • оливковое масло и прочие ценные жиры, 
  • продукты с высокой концентрацией клетчатки,
  • орехи и семечки, 
  • мясо, 
  • листовая зелень, 
  • ярко окрашенные овощи, 
  • травы, пряности.

Цель: воссоздать кишечную флору.

Как избавиться от жира в области талии

Ошибки, которые мешают избавиться от жира на животе

  • отсутствие физических нагрузок,
  • дефицит магния,
  • употребление диетической газировки,
  • употребление спиртных напитков,
  • стресс.

Упражнения для пресса

Когда уходит подкожный жир, тренированная брюшная стенка поможет обрести привлекательные «кубики» пресса. Чтобы «прокачать» мышцы кора, включаем программу тренировок стабилизационные, функциональные и классические упражнения:

  • Привычные упражнения: скручивания с вращением / вращение стоя с малым весом в руках.
  • Функциональные упражнения (на мяче).
  • Упражнения на устойчивость (ложимся на пол и втягиваем живот к позвоночнику. Фиксируя эту позу, глубоко дышим).
  • Упражнения на растяжку (ложимся на живот, скрещиваем руки над головой. Синхронно отрываем от пола руки и ноги. Удерживаем положение на 5 вдохов, потом плавно опускаем конечности на пол).

Комплексная программа правильного образа жизни и упражнений для мускулатуры живота учетом факторов сна, стресса, нехватки веществ и минералов поможет вам добиться хороших результатов.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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