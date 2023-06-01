Как контролировать розацеа с помощью диеты

Розацеа (розовые угри) - относится к хроническим кожным заболеваниям лица, которые характеризуются покраснениями, расширениями капилляров, образованием гнойничков и других высыпаний. Такому нарушению подвержено около 10% населения земного шара, чаще встречается у светлокожих женщин от 40 до 50 лет.

Старая поговорка о том, что «красота - это не просто кожа», никогда не была более верной, чем когда вы имеете дело с кожным заболеванием, таким как розацеа. Кожные заболевания - это отражение общего состояния здоровья.

Розацеа: причины заболевания и способы контроля

Болезнь до конца не изучена, но ученые считают, что розацеа развивается на фоне эндокринных и иммунных нарушений, проблем пищеварительного тракта и наследственных заболеваний.

Розацеа могут спровоцировать:

Употребление продуктов, вызывающих расширение сосудов на лице - специй, кофе и алкогольных и других напитков, с содержанием кофеина, а также слишком горячих жидкостей (60оС и выше).

Инфекционные заболевания – так как на лице образуются гнойнички, врачи предполагают, что заболевание провоцируется бактериями, но содержимое папул не содержит возбудителей.

Клещи Демодекс – у некоторых пациентов при взятии анализов с участков кожи, обнаруживаются личинки клещей, но не у всех.

Генетическая предрасположенность – у более 40% больных розацеа встречается у близких родственников.

Заболевания ЖКТ – от 50 до 90% пациентов, имеющих розацеа, страдают от проблем с пищеварительной системой.

Психические нарушения – при тяжелых формах заболевания, развивается эмоциональная неустойчивость, подавленное настроение до депрессии.

В начальной стадии болезнь проявляется покраснениями на лице и коже декольте. Приступы постепенно учащаются и образуются стойкие области, которые принимают синюшный оттенок из-за поражения поверхностных вен. Появляется отечность, жжение и шелушение кожи. Затем начинаются кожные гнойные высыпания на лице, под волосами, груди и спине.

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Если розацеа не лечить, то начинается утолщение отдельных участков. У мужчин чаще утолщается нос – он становится грубым, шишковатым, появляются бороздки синюшного цвета. Примерно у 20% заболевших отмечают поражения слизистой глаз, покраснение и шелушение кожи век, жжение и слезотечение.

Диета при розацеа

Хотя это может показаться странным, на самом деле существует очень тесная взаимосвязь между здоровьем пищеварительного тракта и здоровьем вашей кожи. Некоторые исследователи дошли до того, что заявили, что воспаление или сыпь на лице означает, что воспаление также присутствует во всем кишечнике.Подход к лечению розацеа на всем теле учитывает, что то, что вы кладете в рот, имеет значение, а то, что вы едите, может повлиять на ваше здоровье и внешний вид вашей кожи. Комплексный подход - это также понимание того, что телу необходим баланс для процветания, и что большая часть того, что мы обычно едим, выводит нас из равновесия.

Лучшая диета для человека с розацеа - щелочная диета.

Вот основы щелочной диеты:

Ешьте больше фруктов и овощей, на самом деле они должны превосходить по количеству и перевешивать все остальные продукты, которые вы едите.

Избегайте кислотообразующих продуктов, таких как зерна, сахар и многие виды мяса. Из трех (зерна, сахар и мясо) мясо является наиболее приемлемым, потому что его легко сбалансировать большим количеством овощей или фруктов.

Пейте много свежей чистой воды.

Убедитесь, что вы получаете достаточно основных питательных веществ, в которых нуждается ваше тело;

Избегайте трансжиров и жареной пищи.

Избегайте молочных продуктов.

Избегайте глютена

Вот наиболее распространенные кислотные и щелочные продукты:

Кислотообразующие продукты: алкогольные напитки, хлеб, пирожные, кофе, крупы, крекеры, злаки (кроме проса и киноа), уксус, яйца, масла или продукты, приготовленные на масле, мясо, морепродукты и рыба, орехи, семена, макаронные изделия, соль, сахар, тофу

Щелочные продукты: свежие фрукты, овощи, салатная зелень, ростки, сырой яблочный уксус, фасоль лима, картофель, цитрусовые, просо, киноа.

Хорошее эмпирическое правило - употреблять в пищу 80% щелочных продуктов и 20% кислых продуктов.

Продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками, могут помочь сбалансировать микробиом в кишечнике, уменьшая воспаление в кишечнике. Хотя капсулы с пробиотиками подходят, употребление в пищу продуктов, богатых пробиотиками, обычно предпочтительнее для здоровья в целом.

Квашеная капуста

Кефир

Комбуча

Йогурт с живыми культурами

Свекольный сок

ферментированныеовощи

Бананы

Лук

Продукты, обладающие противовоспалительными свойствами, также важны для диеты при розацеа. Они поддержат вашу иммунную систему.

Вот некоторые из лучших продуктов для борьбы с воспалением:

Спаржа

Цветная капуста

Огурец

Постная птица

Зелень

Тыква

Сладкий картофель

Цуккини

Куркума

Продукты с высоким содержанием омега-3 (лосось, топленое масло, семена льна)

Продукты, богатые гистамином, которые лучше исключить

Вы когда-нибудь слышали о гистамине? Это естественное химическое вещество в вашем теле, которое может вызвать покраснение. Это последнее, что нужно вашей коже, верно? Некоторые продукты содержат собственный гистамин. Другие возятся с вами в вашем теле, заставляя его производить больше гистамина просто потому, что. В любом случае они усугубляют покраснение, покраснение и отек.

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Вот продукты, о которых следует знать:

Анчоусы

Авокадо

Бананы

Цитрусовые

Коровье молоко

Шоколад

Колбасные изделия (например, бекон, мясо для обеда, хот-доги…)

Сухофрукты

Баклажан

Скумбрия

Папайя

Ананас

Копченая рыба

Сметана

Помидоры

Уксус

Пищевые добавки

Некоторые пищевые добавки полезны для кожи и могут помочь снять воспаление или предотвратить вспышки розацеа. К ним относятся витамин B 3 (ниацинамид), лопух, масло примулы вечерней, пробиотики, МСМ (метилсульфонилметан), куркума (куркумин) и цинк, хотя научных доказательств их эффективности против обострения розацеа недостаточно. Как и при рецептурных лекарствах от розацеа, эффективность естественных средств лечения варьируется от человека к человеку. Каждому человеку требуется индивидуальная комбинация методов лечения для каждого конкретного случая. опубликовано econet

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