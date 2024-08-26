Как кортизол влияет на ваше здоровье

Про кортизол большинство людей знает, что он является гормоном стресса, провоцирует набор лишнего веса и вообще, его переизбыток опасен для здоровья. Но важно знать, что секрет стабильной работы организма заключается не в количестве каких-либо веществ, в том числе и кортизола, а в правильном балансе.

Гормон кортизол управляет настроением человека, влияет на мотивацию и страхи, а еще отвечает за очень важную функцию – выживаемость.

Действие гормона кортизола

Именно он решает, как человек должен вести себя в нестандартной ситуации – обороняться или убегать.

Кроме этого кортизол:

р егулирует обмен белков, жиров и углеводов, поэтому влияет на избыточную массу тела;

уменьшает воспаления в организме;

стабилизирует давление;

увеличивает уровень сахара в крови;

регулирует циклы сна и бодрствования;

увеличивает выработку энергии для работы и восстановления после стресса.

Действие кортизола при стрессах

Когда человек сталкивается со стрессовой ситуацией, организм синтезирует различные гормоны, а надпочечники производят кортизол. Он насыщает тело энергией, которую можно использовать моментально, для ответа на стресс и подавляет действие инсулина, чтобы не дать возможности запасать глюкозу. За счет рефлекторного сужения артерий и работы адреналина, ускоряется сердцебиение, чтобы увеличить кровообращение. Затем, когда человек принимает решение, как реагировать на стресс, и уровень кортизола постепенно уменьшается.

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Случаи частого стресса, общей нестабильности или тревожности, приводят к повышенному уровню гормона, что ухудшает состояние здоровья. Возникают головные боли, заболевания сердца, депрессии, проблемы с памятью и концентрацией, сбои в процессах пищеварения, бессонница и набор веса.

Симптомы повышенного кортизола:

увеличение веса, в основном в районе средней части и верхней части спины

увеличение веса и округление лица

угревая сыпь

истончение кожи

легкие синяки

прилив крови к лицу

замедленное заживление

мышечная слабость

усталость

раздражительность

трудности с концентрацией внимания

повышенное артериальное давление

головная боль

Высокий уровень кортизола в течение длительного периода времени может иметь длительные последствия для вашего здоровья. Если у вас есть эти симптомы, лучше всего начать с анализа крови, чтобы узнать, насколько высок уровень кортизола. Основываясь на ваших результатах, врач может помочь сузить основную причину и помочь вам вернуть уровень кортизола к безопасному уровню.

Недостаток кортизола вредит также сильно, как и его избыток, это состояние называют болезнью Аддисона и лечат медикаментозными средствами. Но есть простые способы, помогающие поддерживать уровень гормонов в стабильном состоянии:

Правильное питание, двигательная активность и полноценный отдых.

Массаж и процедуры, помогающие расслаблению.

Общение с приятными людьми.

Занятия любимым делом.

Любые успокаивающие техники. опубликовано econet

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