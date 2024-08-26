Как кортизол влияет на ваше здоровье

Про кортизол большинство людей знает, что он является гормоном стресса, провоцирует набор лишнего веса и вообще, его переизбыток опасен для здоровья. Но важно знать, что секрет стабильной работы организма заключается не в количестве каких-либо веществ, в том числе и кортизола, а в правильном балансе.
Гормон кортизол управляет настроением человека, влияет на мотивацию и страхи, а еще отвечает за очень важную функцию – выживаемость.
Именно он решает, как человек должен вести себя в нестандартной ситуации – обороняться или убегать.
Когда человек сталкивается со стрессовой ситуацией, организм синтезирует различные гормоны, а надпочечники производят кортизол. Он насыщает тело энергией, которую можно использовать моментально, для ответа на стресс и подавляет действие инсулина, чтобы не дать возможности запасать глюкозу. За счет рефлекторного сужения артерий и работы адреналина, ускоряется сердцебиение, чтобы увеличить кровообращение. Затем, когда человек принимает решение, как реагировать на стресс, и уровень кортизола постепенно уменьшается.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Случаи частого стресса, общей нестабильности или тревожности, приводят к повышенному уровню гормона, что ухудшает состояние здоровья. Возникают головные боли, заболевания сердца, депрессии, проблемы с памятью и концентрацией, сбои в процессах пищеварения, бессонница и набор веса.
Симптомы повышенного кортизола:
Высокий уровень кортизола в течение длительного периода времени может иметь длительные последствия для вашего здоровья. Если у вас есть эти симптомы, лучше всего начать с анализа крови, чтобы узнать, насколько высок уровень кортизола. Основываясь на ваших результатах, врач может помочь сузить основную причину и помочь вам вернуть уровень кортизола к безопасному уровню.
Недостаток кортизола вредит также сильно, как и его избыток, это состояние называют болезнью Аддисона и лечат медикаментозными средствами. Но есть простые способы, помогающие поддерживать уровень гормонов в стабильном состоянии:
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий