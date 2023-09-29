Как лечить экзему: рекомендации дерматолога

Одним из наиболее распространенных кожных заболеваний является экзема. Это хроническое воспаление, сопровождающееся зудом, покраснением и шелушением кожного покрова. Экземой болеют люди разных возрастов, но чаще дети.

О том, какие существуют виды экземы, что служит причиной развития заболевания и как справиться с этой проблемой, вы узнаете из этой статьи.

Лечим экзему

Виды зкземы

Различают 5 видов этого заболевания:

1. Атопический дерматит – обычно развивается у младенцев и зачастую обусловлен сезонной аллергией.

2. Себорейный дерматит – проявляется в виде перхоти, причем не только на коже головы, но и на лице, теле.

3. Контактный дерматит – проявляется в виде сыпи при употреблении определенных продуктов или вследствие воздействия химических веществ.

4. Экзема на пальцах руки и ног – сопровождается зудом и шелушением кожи. Даже незначительные царапины со временем могут превратиться в обширные раны.

5. Экзема в форме монеты – чаще появляется у взрослых и пожилых людей на руках или ногах в зимний период, когда кожа особенно страдает от нехватки влаги.

Причины развития экземы

Причинами развития этого заболевания могут служить генетические или экологические факторы. Часто люди, склонные к экземе, генетически предрасположены к сухой коже, а если она не будет получать достаточного увлажнения, то не сможет обеспечить надежную защиту организма от бактерий, микробов и аллергенов. У людей с чувствительной и сухой кожей даже микротравма может вызвать серьезное воспаление, особенно состояние кожи ухудшается в зимний период вследствие переохлаждения.

Развитию экземы также может поспособствовать стресс, использование косметики с консервантами и ароматизаторами, повышенное потоотделение и ношение синтетической одежды.

Уход за склонной к экземе кожей

Экзема может развиваться периодически, поэтому важно всегда правильно ухаживать за кожей лица и тела. Следует ежедневно принимать душ или ванну, но вода должна быть умеренной температуры, не горячей, иначе кожа будет быстро пересыхать.

Стоит ограничить использование мыла и применять увлажняющий крем, желательно густой консистенции и с содержанием керамидов – природных липидов, быстро восстанавливающих кожный барьер. Отшелушивающие средства нужно использовать с осторожностью, особенно содержащие ретинол или альфа-оксикислотные компоненты.

Если кожа зудит (особенно ночью), старайтесь спать в прохладном помещении, а в зимний период используйте увлажнитель воздуха. Уменьшить зуд помогают овсяные ванны и прохладные компрессы.

Раздражать кожу может частое мытье рук и использование жесткого полотенца. Поэтому после каждого мытья рук следует вытирать их мягким полотенцем и обрабатывать увлажняющим кремом.

Питание при экземе

Исследований, которые бы доказывали, что определенные продукты провоцируют развитие этого заболевания, пока нет. Если нет четкой связи между употреблением конкретных продуктов и появлением сыпи, то ограничения в питании не нужны, особенно для детей. Но все же стоит избегать продуктов с высоким гликемическим индексом и прошедших переработку. Питание должно быть сбалансированным, организму нужны белки и полезные жиры. Согласно исследованиям, ежедневной прием пробиотиков помогает людям с экземой уменьшить тяжесть заболевания.

При экземе не стоит заниматься самолечением, особенно, если целостность кожного покрова нарушена, рана кровоточит и покрывается коркой. В таких случаях нужна консультация дерматолога и более тщательный уход за кожей.опубликовано econet

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