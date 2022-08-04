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Как лечить застой желчи

Источник: nawideti.info 04 августа 2022 6420
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Желчь — среда организма, помогающая пищеварению. Чем грозит застой желчи, причины его возникновения, симптомы, а также методы лечения - читайте далее.

Как лечить застой желчи

Застой желчи (Холестаз) — процесс, при котором происходит блокирование потока желчи. Производимая клетками печени желчь необходима для переваривания жирной пищи и усвоения жирорастворимых витаминов. Название этой болезни происходит с латыни. Холестаз переводится как «застойная желчь». В этом и заключается холестаз – остановка потока желчи в организме. Встречается эта болезнь у детей и беременных женщин.

Почему происходит застой желчи

Желчь вырабатывается в печени клетками – гепатоцитами. Выделение желчи этими клетками — непрерывный процесс. Печень производит от 500 до 1000 миллилитров (мл) желчи в сутки, а желчный пузырь рассредоточивает на хранение желчи от 30 до 50 мл., но уже плотной концентрации. Иногда происходит застой желчи.

Сбой процессов выработки и хранения желчи происходит из-за:

  • Нарушения режима питания
  • Ожирения или сахарного диабета
  • Отсутствия активного образ жизни
  • Злоупотребление алкоголем и курением
  • Хронического холецистита
  • Злоупотребления черным кофе

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Симптомы застоя желчи

Желчь начинает накапливаться в желчном пузыре и как результат — возникновение застоя желчи. Определяют застой симптомы. Выражаться могут в нарушении функционирования пищеварительной системы:

  • Тошнота
  • Рвота
  • Неприятная отрыжка и запах изо рта

При нарушении желчевыводящей системы происходит:

  • Горечь во рту
  • Кожный зуд
  • Лёгкая желтизна кожи

Возникшие боли в правом подреберье с усилением в спине, а так же бессонница — явные симптомы.

Как лечить застой желчи

Застой желчи в организме. Топ 6 уязвимых органов

Лечение застоя желчи зависит от места локализации. Органы по-своему реагируют на застой желчи. Среди них есть наиболее уязвимые.

Застой желчи в печени — № 1

Слабая печень — главная причина проблем со здоровьем. У эмоционально чувствительных людей слабая печень, хотя сбалансировано питаются и принимают лекарство регулярно.

Перегруженность печени и застой — общие проблемы. Очищение печени, выполнение ежедневных утренних упражнений помогает избежать лечения острого гепатита, острого конъюнктивита, острого тонзиллита.

Печень упорно трудится, чтобы фильтровать нашу кровь с 1 до 3 часов утра во время нашего сна. Рано утром упражнения помогают переместиться крови из печени в циркуляционную систему.

После того, как желчный пузырь удаляется, теряется место для хранения желчи. Это заставляет организм накапливать желчь в печени. В результате уменьшается поток желчи, так как печень не впрыскивает желчь в кишечник, как это делал желчный пузырь.

Уменьшенный поток желчи вызывает:

  • расстройство желудка
  • запор или понос

Когда желчи становится слишком много в печени, тогда слабеют функции печени.

Перегруженность печени и вялость кишечника вызвают:

  • нарушение сна
  • бессонница
  • неприятный запах изо рта

Уменьшенный поток желчи ослабевает селезенку и поджелудочную железу, а это прямой путь к диабету. Ведь селезенка связана с желчным пузырем нервами. Когда желчный пузырь удаляется, работа селезенки ослабевает.

Застои желчи возникает в протоках:

  • В печёночных протоках
  • В общем желчном протоке
  • В протоке поджелудочной железы

Застой желчи в желчном — № 2

Когда происходит застой желчи в желчном пузыре, симптомы не заставят себя ждать. Интенсивная боль в правой стороне ниже грудины сопровождается отголосками в спине. Острая колющая и мучительная, в течение нескольких часов, боль возникает после жирной пищи, принятой натощак. Боль сопровождается:

  • тошнотой
  • расстройством желудка
  • изжогой
  • вздутием живота

Желчный пузырь грушевидный с полой структурой расположен под печенью (ниже правой доли) с правой стороны живота. Функция желчного пузыря заключается в хранении и подготовки желчи в желто-коричневый пищеварительный фермент, вырабатываемый печенью. Когда желчный пузырь полон желчи, размер увеличивается с 8 до 10 сантиметров в длину, и до 4 сантиметров в ширину. Это помогает желчному выполнять роль резервуара для желчи, используемой для пищеварения.

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Когда пища попадает в тонкую кишку, гормон под названием холецистокинин высвобождается и сигнализирует желчному пузырю. В результате желчь попадает в тонкую кишку через общий желчный проток.

Разлагая жиры, желчь помогает пищеварению. Кроме этого помогает оттоку отходов из печени в двенадцатиперстную кишку и некоторую часть в тонкую кишку. Пища с допустимым уровнем холестерина и жиров лучше подойдет, для здорового желчного пузыря.

Как лечить застой желчи

Застой желчи в желудке — № 3

Желчь — среда организма, помогающая пищеварению. Правильно, когда желчь попадает в желчный пузырь, а не в желудок. Только в желчном пузыре она сберегается и приобретает необходимую консистенцию. Затем участвует в переваривании пищи для организма.

Из-за сбоя в работе организма желчь попадает непосредственно в желудок. Тогда слизистая поверхность желудка получает тяжелый ожог. А если желчь вступит во взаимодействие с соляной кислотой, тогда поражение оболочки желудка не избежать.

Проникновение желчи в желудок иногда происходит у здоровых людей. Такое случается, если:

  • Человек ведет неправильный режим питания
  • Человек резко наклонился или занялся физическими нагрузками после поглощения пищи
  • Сон на левом боку с чересчур наполненным желудком
  • Одновременное употребление продуктов питания и питья

Застой желчи в протоках — № 4

Когда нарушается работа сокращения мышц желчных протоков в них скапливается желчь, образуются камешки. Такое состояние носит название – дискенезия. Выделяют первичную и вторичную дискенезию.

  • первичная встречается при нарушении нервно-мышечной регуляции желчных протоков.
  • вторичная - при заболеваниях двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной болезнью, хроническим холецеститом.

Застой желчи в кишечнике — № 5

Застой в кишечнике чреват последствиями — запорами, поносом, повышенным метеоризмом. Дискенезия кишечника – появляется при наличии следующих заболеваний:

  • острого или хронического стресса
  • генетической предрасположенности
  • после острых кишечных инфекций
  • у женщин при гинекологических заболеваниях
  • эндокринные расстройства

Застой желчи и кожа

Нарушение выведения желчи сильно влияет на работу кишечника. Если кишечник не опустошается до конца, это сказывается на состоянии кожи. Желтуха меняет цвет кожи. Кожа становится мутной и появляются жирные желтые отложения в коже. Из-за застоя желчи часто возникает на коже зуд.

Запор при застое желчи

В наше время чуть ли не у каждого второго человека, в том числе и у детей, периодически или хронически появляются запоры. Возникают во-первых, из-за неправильного питания, во-вторых, употребления алкоголя, в-третьих, нервными срывами и болезнями органов пищеварения. При этом нарушается работа печени, мышцы желчных протоков перестают нормально функционировать. Секрет застаивается, и пища попадает в кишечник не переваренная, что усложняет дефекацию. Опасный признак застоя желчи – запор.

Симптомы:

  • тошнота
  • боль в висках
  • болевые ощущения под правым ребром
  • нехороший запах, горечь во рту
  • желтушный цвет лица (иногда)

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Застой желчи в поджелудочной железе — № 6

Панкреатит – болезнь поджелудочной железы из-за застоя желчи.

Для панкреатита характерны 4 формы:

  • отечная
  • острая геморрагическая
  • гнойная
  • панкреонекроз с частичным или полным отмиранием тканей

Любая из форм болезни вызывают сильные болевые ощущения.

Как лечить застой желчи

Аллергия при холестазе

Опасность застоя — в развитии различных заболеваний. Например, при застое желчи возникает аллергия. Это происходит из-за резкого снижения иммунитета, который напрямую зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Простыми словами – желчь впитывается в организм и отравляет его.

Симптомы аллергии:

  • зуд кожных покровов
  • вялость
  • сыпь на теле
  • отсутствие аппетита
  • повышенная нервозность

Температура при застое желчи

Иногда при застое желчи повышается температура. Это свидетельствует о наличии инфекции – гангренозного холецистита. А также о сепсисе, который появляется в результате проведения эндоскопической диагностики.

Лечение застоя желчи. Больница или дом?

Чтобы подтвердить предположение о застой желчи, нужны печеночные пробы. А также проводится абдоминальное ультразвуковое исследование, которое помогает выявить наличие отложений в желчных протоках или камней в желчном пузыре.

Для подтверждения точного диагноза потребуются результаты анализов:

  • анализ крови
  • анализ мочи
  • анализ кала
  • зондирование
  • рентген

Лечение холестаза ведется одновременно по нескольким направлениям:

  • борьба с застоем желчи
  • поддержка и оздоровление печени
  • облегчение зуда

Для снятия зуда применяют специальные кремы и мази, антигистаминные препараты или кортикостероиды. Параллельно такому лечению, прописывают желчегонные препараты и лекарства, отвечающие за уменьшение концентрации желчных кислот.

Целесообразно соблюдать диетические рекомендации, предусматривающие потребление необходимых полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов (A, D, E и K).

Как лечить застой желчи

Застой желчи. Лечение застоя желчи народными средствами

Народные методы лечения приемлемы в использовании, но это не основные способы для лечения застоя желчи.

Топ 8 народных методов облегчают состояние больного:

  • выполнение упражнений для пресса и специальный метод массажа
  • употребление отвара на основе мяты, шиповника, кукурузных рылец
  • использование сборов противовоспалительных, желчегонных трав: мята перечная, кора крушины, вахта, зверобой, полынь, бессмертник
  • пить отвар из алоэ, календулы, женьшеня, тысячелистника, мяты, кориандра
  • тюбаж
  • нагретое нерафинированное растительное масло
  • употребление кусочка свиного сала
  • поможет вывести лишнее количество желчи свекольный сок

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Лечат застой желчи в домашних условиях одним из способов:

  • желчегонными травами
  • подсолнечным маслом
  • соленым салом с чесноком
  • сок свеклы
  • семя тыквы
  • кукурузные рыльца

Травы: бессмертник, зверобой, корни одуванчика, кукурузные рыльца, плоды шиповника продаются в аптеке. Готовить и принимать по указанной рецептуре.

Подсолнечное масло принимают теплым 0,5 стакана, затем ложатся на грелку и прогревают правый бок. В течение суток пьют отвар шиповника.

Сало с чесноком кушают без хлеба, потом отогревают на грелке правый бок, пьют отвар шиповника в течение дня.

Свеклу отваривают до полуготовности и отжимают сок. Пьют большими глотками за 30 минут до еды.

Семечки тыквы лузгают и употребляют в сыром виде.

Массаж и застой желчи

При застое желчи массаж — спасительное средство доступное каждому. Но перед тем как начать лечение массажем, необходимы хотя бы минимальные знания о человеческой анатомии. Надавливая и массируя определенные участки тела — избавляемся от боли, улучшается отток секрета и получаем ежедневную дефекацию. Действенные и применяемые сегодня техники массажа А.Т. Огулова и старославянская.

Существуют противопоказания:

  • обострение болезней печени и ЖП
  • перитонит
  • панкреатит
  • гнойные воспаления

Массаж сразу же приносит облегчение, если становиться хуже или нет улучшений — прекратить.

Застой желчи. Травы, восстанавливающие печень

  • Расторопша в сочетании с витамином С и пчелиной пыльцой даёт защитный и детоксицирующий эффект.
  • Корень одуванчика - эффективное средство в печеночных проблемах. Ложку корня одуванчика, залить кипяченой и охлажденной водой. Оставьте на минутку. Затем закипятить и процедить. Лучше готовить чай вечером, чтобы настоялся до завтрака. Выпейте полстакана небольшими глотками за 30 минут до завтрака, а второй - сразу после него.
  • Молочный чертополох помогает образованию новых клеток печени, и помогает в случае цирроза печени и гепатита С. Такой отвар полезно пить во время приёма антибиотиков.

- Молочный чертополох принимаем в виде чая: чайную ложку свежесваренных семян залить стаканом кипятка и варить 10-15 минут. Отвар процедить и пить 3 раза в день.

- Употребляем в измельченном виде. Для этого насыпьте семена в кофемолку, измельчите и принимайте 3 раза в день по чайной ложке. Так действие растения произойдёт намного быстрее.

  • Артишок защищает клетки печени, поддерживает регенерацию печени, увеличивает выработку желчи и уменьшает количество жира в печени. Это растение легко найти в аптеке или в магазине трав. опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

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