Как научиться правильно дышать

Чем отличается речевое дыхание от обычного? Обычное (физиологическое) дыхание непроизвольно. Вдох и выдох мы делаем через нос, они короткие и одинаковые. Последовательность обычного дыхания такова: вдох – выдох - остановка. Для речи физиологического дыхания мало. Она требует большего объема воздуха, дыхательного запаса, его правильного расхода и возобновления.
Когда человек дышит правильно, он обеспечивает себе равновесие духа и тела. Голосовой аппарат сам настраивается так, чтоб задействовать в механизме дыхания диафрагму. Она дает создать нужный резонанс и приятный голос.
Различают 2 типа дыхания:
Речевое дыхание носит название грудного, реберного, диафрагмального. Можно попытаться «подышать диафрагмой». Когда мы дышим правильно, мы видим, как перемещается наш живот, а не грудина.
Непременное условие грамотного дыхания - осанка.
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Важно выполнять «Стенку» в ходе 5 минут ежедневно в продолжение месяца.
Становимся к стене и плотно прислоняемся к ней спину, лопатки, руки, кисти, ягодицы, пятки. Находимся в этом положении 5 минут. Делаем 7 полных вдохов (носом) - выдохов (ртом). Теперь, не меняя позы, представляем, что стена как бы прилипла к спине. С прямой спиной-стеной ходим по комнате (походка любая, главное – фиксированное положение спины).
Ложимся на пол, кладем ладонь между грудиной и животом и, выдохнув, делаем вдох, не поднимая грудную клетку. При вдохе ладонь поднимается? Диафрагма функционирует нормально. Рука на вдохе не двигается? Диафрагма работает вяло, необходимо ее тренировать. Вот специальные упражнения.
Представляем, что мы задуваем свечу. Акцент на живот. Дуем на «огонь». Он отклоняется, стараемся так и держать пламя при выдохе.
Как ведет себя диафрагма: ладонь на выдохе плавно опускается. Проделать 2–3 раза.
Воображаем большую свечу, которую сложно погасить. Делаем вдох, задерживаем на секунду дыхание и теперь дунем на «свечку», огонь отклонился, но не погас. (Наша ладонь между грудиной и животом.) Дуем энергичнее! И еще.
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Упражнение позволяет почувствовать интенсивное движение мускулов живота и диафрагмы. Проделать 2–3 раза.
На одном вдохе «гасим» 3 свечи, поделив выдох на 3 этапа. Далее воображаем, что перед нами 5 свечей. Количество воздуха для вдоха то же. Далее перед нами 7 свечек. Не нужно вдыхать максимум воздуха. Объем его должен быть тот же, но каждая его порция на выдохе окажется меньше. И вот свечей 10. Помним про постоянный объем воздуха. Выдыхаем экономные порции воздуха.
Движения диафрагмы ритмичные, прерывистые, энергичные. Проделать 2–3 раза.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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