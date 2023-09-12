Как обеззаразить дом: чего боится стафилококк и другие бактерии?

Воздушные массы переносят смог на огромные расстояния, и отравленный воздух вдыхают люди на всей планете. Проведенные исследования в 130 странах мира подтвердили, что самой частой экологической причиной болезней и преждевременной смерти, является отравленный воздух. В статье рассмотрим, как обеззаразить воздух в своем доме безопасным и эффективным способом.

Среди всех наиболее изученных типов загрязнения воздушных масс, наибольшую тревогу вызывают тонкодисперсные частицы. Они имеют диаметр меньше 2,5 мкм, что позволяет им с легкостью проникать через органы дыхания и легочную ткань в кровоток и вызывать хронические процессы, аллергические и воспалительные болезни.

Американское издательство респираторной и реаниматологической медицины опубликовало данные исследования, которые подтвердили, что самые популярные для уборки средства бытовой химии, могут резко усилить отрицательное воздействие мелкодисперсных частиц. Применение в течение 20 лет обычного бытового моющего средства точно так же ухудшает легочную деятельность, как и выкуривание пачки сигарет в течение того же срока. До блеска убранный дом вызывает самые положительные эмоции, но достижение чистоты и порядка не должно происходить за счет здоровья всей семьи.

Возбудители пищевых отравлений

Нас окружает огромное количество болезнетворных бактерий и вирусов, способных вызывать отравления пищевыми продуктами, тяжелые заболевания и даже смерть. Самые распространенные из них — бактерии золотистого стафилококка, кишечной палочки, сальмонеллы, норовируса и другие. Они в изобилии имеются на продуктах питания и, размножаясь в теплом помещении, отравляют и портят их.

Но токсические вещества не всегда вызывают порчу продуктов. Бактерии Staphylococcus (золотистого стафилококка) могут быть на любых продуктах. Кроме этого, у четверти населения земного шара эти возбудители находятся на волосах, кожных покровах, руках, и могут быть с легкостью перенесены на другого человека.

Сами бактерии могут быть уничтожены под воздействием высоких температур при приготовлении еды, но вырабатываемые ими токсины в продуктах, не всегда можно устранить. По мере накопления они синтезируют очень крепкую биологическую оболочку, которая способна устоять перед различными попытками ее удаления.

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Применение эфирных масел против вредных микроорганизмов

Золотистый стафилококк вызывает подавляющее большинство пищевых отравлений во всем мире. Был проведен ряд исследований свойств различных эфирных масел, и воздействие их на патогенную микрофлору. В результате работ были приведены убедительные доказательства высокой эффективности масел душицы (другое название — орегано) для устранения био оболочек Staphylococcus. Кроме этого, это эфирное масло намного уменьшают количество вредоносных структур, прикрепленных к поверхности продуктов.

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Действие эфиров орегано было более эффективным для удаления патогенов с предметов из нержавеющей стали, чем обычно применяемая натриевая соль. Но в отличие от соли, эфирное масло не вызывает появления ржавчины. Кроме этого, доказана высокая эффективность эфиров орегано по уничтожению кишечных бактерий и сальмонеллы.

Американские исследования наиболее распространенных патогенов скота, установили способность масла орегано защищать от воспалительных повреждений, и приводить патогенную микрофлору к гибели. Корма, содержащие орегано, проявили значительную активность по уничтожению грамотрицательных и грамположительных возбудителей.

Различные исследования установили эффективность масла орегано против:

E.coli, Salmonella Typhimurium, синегнойной палочки;

золотистого стафилококка, сенной палочки;

гельминтов и раковых клеток;

дрожжей, спор сибирской язвы;

возбудителей различных инфекций.

Оно обладает значительным антиоксидантным, противовирусным, обеззараживающим, противогрибковым и другими уникальными свойствами.

Масло орегано помогает:

предотвратить скопления слизи и мокроты в верхних и нижних дыхательных путях;

облегчать проявления респираторных инфекций;

уменьшать артритные и травматические боли;

лечить грибковые инфекции;

обеспечить защиту от простудных и вирусных заболеваний;

умешать гиперчувствительность к аллергическим раздражителям.

Как приготовить моющее средство самостоятельно

Чтобы уничтожить большинство патогенных микроорганизмов, достаточно добавить эфирное масло орегано в любое средство для уборки. Не рекомендуется использовать приготовленный раствор в многоразовых пластиковых бутылках, чтобы предотвратить отщелачивание химических веществ из пластика. Лучше применять для этого стеклянные емкости.

Чтобы приготовить универсальный очиститель, влейте в стакан воды две чайные ложки кастильского мыла и добавить 20 капель эфирного масла. Все ингредиенты смешайте в пульверизаторе, хорошо встряхните и применяйте для очищения всех поверхностей.

Если нужно приготовить большое количество раствора, то в ¼ чашки белого уксуса, добавьте 10 капель лимонного масла и 4 капли душицы. Влейте эту смесь в ведро воды и используйте для обеззараживания любых помещений.

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Как приготовить масло самостоятельно

Для приготовления масла понадобятся зеленые листочки орегано, растительное масло из виноградных косточек, миндаля или оливок и стерильная баночка с тугой крышкой.

Налейте воду в кастрюлю и доведите ее до закипания, потом отставьте. В банку положите листья и залейте их маслом в соотношении 1:1. Банку нужно закрыть крышкой и поставить в кипяток на 10 мин, чтобы эфиры высвободились в масло, а затем поместить на солнечную сторону окна, на неделю или две, периодически встряхивая. По истечения этого времени, масло из банки следует перелить в стерильную тару и хранить ее в холодильнике. Можно добавить консервант – несколько капель масла семечек грейпфрута.

Втирание в кожу домашнего масла эффективно помогает от болей в голове, носовых пазухах и мышцах. Оно успокаивает раздраженную и воспаленную кожу при укусах насекомых, ожогах, артритах и других заболеваниях.опубликовано econet

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