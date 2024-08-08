Как облегчить состояние при геморрое? Полезные советы

Многие страдают от геморроя, но мало кто об этом говорит. А облегчить состояние при геморрое возможно, причем сравнительно быстро: есть несколько простых советов. Берите себе на заметку!

Геморрой — это воспаление маленьких вен, которые находятся в анусе и являются частью нашей анатомии. Их функция заключается в защите анальной кожи при прохождении кала. Осложнение происходит, когда эти вены воспаляются в заднем проходе или внутри прямой кишки. Геморрой для многих может стать настоящим бедствием. И такие естественные действия, как сидение, ходьба или поход в туалет превратятся в кошмар. Постоянные боль и дискомфорт… Вот почему так важно уметь облегчить состояние при геморрое. И действовать нужно уже при появлении первых симптомов!

Как избавиться от геморроя

Что вызывает геморрой?

Как облегчить состояние при геморрое?

Избавиться от геморроя можно без особого труда. Следуйте нашим советам, и у вас это получится достаточно быстро, а лечение будет стоить совсем не дорого.

Что вызывает геморрой?

Геморрой — очень распространенная проблема. Более 50% взрослого населения нашей планеты страдают от него. По подсчетам страховых компаний, в одних только Соединенных штатах люди тратят около 770 млн долларов в год на лечение этого недуга (не считая тех лекарств, которые покупаются без рецепта врача).

Выделяют два вида геморроя:

Внутренний, когда воспаление имеется внутри заднего прохода или прямой кишки. Как правило, такой геморрой не доставляет боли, однако он может вызвать кровоточивость и зуд.

Наружный, внешний. Вены в этом случае выступают за пределы заднего прохода и становятся более «проблемными». Человек чувствует жжение и боль, одежда и такие действия, как сидение, доставляют ему сильнейший дискомфорт из-за надавливания на эту область.

Почему возникает геморрой, точно не известно. Однако можно выделить несколько факторов, способствующих его появлению:

Запоры и усилия в процессе дефекации вызывают воспаление вен прямой кишки и заднего прохода. Диарея также может спровоцировать развитие геморроя.

Длительное нахождение в сидячем положении — еще один триггер данного состояния. Особенно если человек привык подолгу сидеть на унитазе.

Беременность. Расширение матки повышает давление на вены и может привести к воспалению.

Ожирение создает большее давление на задний проход, что тоже может быть фактором риска развития геморроя.

Анальный секс может способствовать развитию геморроя из-за оказываемого трения и давления.

Как облегчить состояние при геморрое?

В принципе геморрой можно вылечить и в домашних условиях, не обращаясь к врачу. Однако если данное состояние стало почти хроническим или воспаление долго не проходит (есть так называемые геморроидальные шишки или пролапс), лучше все же обратиться к специалисту, чтобы он назначил соответствующее лечение.

Но некоторые домашние процедуры в любом случае пойдут на пользу и помогут облегчить состояние при геморрое.

Ванны с теплой водой

Теплая вода снимает боль и помогает уменьшить воспаление. Доктор Дональд Цинман из Манхэттенского медицинского центра рекомендует наполнять ванну теплой водой до 15 см и сидеть в ней по 15 минут 3 раза в день. Симптомы исчезнут практически сразу, а воспаление в венах пройдет уже через несколько дней.

Если у вас нет ванны, то можете использовать любую подходящую по размеру емкость, в которую можно сесть.

Английские соли (соли Эпсома)

Есть два способа использовать соли Эпсома для облегчения состояния при геморрое. Один — добавить в ванну с теплой водой, а другой — нанести пасту (мазь) непосредственно на пораженную область.

В первом случае вам необходимо добавить 2 чашки соли в ванну, заполненную на 15 см теплой водой (и половину чашки, если вы используете сидячую ванночку). Как и в случае без добавления соли, рекомендуется повторять 15-минутную процедуру 3 раза в день.

Для нанесения пасты вам понадобятся:

Глицерин

Соли Эпсома

Мягкая марля

Как наносить?

Смешайте 2 столовые ложки глицерина с таким же количеством солей Эпсома. У вас получится паста.

Нанесите ее на мягкую марлю и поместите в анус на 15 минут.

По истечении указанного времени удалите марлю и протрите область другой чистой и влажной марлей.

Данную процедуру можно повторять каждые 6 часов, пока неприятные симптомы не пройдут.

Мешочки со льдом

Холод тоже помогает уменьшить воспаление, поэтому рекомендуется применять пакетики со льдом, чтобы облегчить состояние при геморрое. Вы можете воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом: положите в него лед и заверните в чистую ткань. Прямого контакта с кожей быть не должно, не забывайте об этом.

Алое помогает при геморрое

Гель алоэ вера рекомендуют для многих процедур по уходу за кожей, а также для лечения геморроя. Национальный центр комплементарной и комплексной медицины рекомендует его использование для уменьшения воспаления геморроидальных вен.

Гель алоэ можно приобрести в магазинах натуральных продуктов или в аптеках. Если вы предпочитаете использовать гель собственного растения, то вам нужно просто разрезать лист вдоль и при помощи ложки извлечь из него мякоть. Его можно наносить непосредственно на задний проход (в небольших количествах). Оставшийся гель алоэ вера следует хранить в холодильнике.

Если раньше вы никогда не использовали алоэ, лучше предварительно провести тест на возможную аллергическую реакцию. Нанесите гель на другой участок тела и понаблюдайте в течение 24 часов.

Листья гамамелиса

Листья гамамелиса широко известны своими полезными свойствами при лечении варикозного расширения вен, уртикарии (крапивницы) и кровеносных сосудов. Гарвардская медицинская школа рекомендует применять их и при геморрое.

Приготовьте настой: на 1 стакан воды 2 столовые ложки листьев гамамелиса.

Дайте ему остыть и смочите в получившейся жидкости ватный диск.

Осторожно наносите на область заднего прохода несколько раз в день.

Оставшийся настой можно хранить в холодильнике.

Купить гамамелис можно в магазинах натуральных продуктов, а также в аптеках: есть уже готовые препараты, кремы и мази с гамамелисом.

Ешьте больше клетчатки, чтобы облегчить геморрой и предотвратить его появление в будущем

Продукты, богатые пищевыми волокнами (клетчаткой), облегчают процесс дефекации и смягчают стул. Вот почему их рекомендуют как для профилактики, так и для лечения геморроя.

Кроме того, можно дополнительно пить пищевые добавки с клетчаткой. Только не следует в этом случае сочетать их с другими слабительными средствами. Вы и так, скорее всего, будете посещать туалет чаще обычного. Наконец, потребление большого количества воды также поможет решить проблему слишком твердого стула.

Ходите больше

Ходьба или выполнение других физических упражнений также облегчает дефекацию. Только будьте осторожны с выбором упражнений, поскольку некоторые физические нагрузки оказывают давление на прямую кишку, а это противопоказано.

Отрегулируйте свои походы в туалет

Посещать туалет только в том случае, когда это действительно необходимо, — верный способ снять ненужное давление на прямую кишку и задний проход. Но также не стоит терпеть и откладывать поход в туалет «на потом». Ведь это тоже создаст болезненное давление.

Кроме того, старайтесь не затягивать процесс, так как это вредно для прямой кишки. «Туалет не место для чтения и разгадывания кроссвордов», — предупреждает доктор Цинман.

Не чесать!

Иногда, если потереть или почесать больное место, это может принести временное облегчение. Но именно временное, так как на самом деле результат будет контрпродуктивным. При касании и нажатии воспаленные вены набухают еще больше и возникает риск их «открытия».

Если у вас имеются кровотечения, лучше проконсультироваться с врачом, так как причиной может быть не геморрой, а какое-либо другое заболевание.опубликовано econet

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