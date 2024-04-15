Паразиты - это организмы, которые обитают на хозяине / внутри него и получают пищу за его счет. Негативные последствия паразитоза - это сбои пищеварения (диарея, рвота, боли в желудке, потеря аппетита, вялость). Стратегия исцеления включает диету по очищению от паразитов (отказ от сладкого, от переработанных продуктов, употребление антиоксидантных продуктов) и применение целебных трав.
Как очистить организм от паразитов? Они могут инфицировать кишечник, вызывая болезненные пищеварительные симптомы (запор, диарею, рвоту, изжогу). Антипаразитарная диета исключает продукты, которыми питаются паразиты (сахар, зерновые) и ставит акцент на продуктах с высокой концентрацией антиоксидантов.
Добавка Paracomplete содержит лист чабреца, сульфат берберина, орегано, экстракт грейпфрутовых семян, лист растения uva ursi.
Лучшие добавки для исцеления от паразитоза
Рекомендуется пройти курс очищения от паразитов в течение 2 недель (принимаем названные добавки). После этого – перерыв 1 неделя. После недельной паузы еще 2 недели принимаем очищающие добавки.
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Особый пищевой рацион поможет очистить организм от паразитов, обитающих в пищеварительном тракте.
Диета не содержит сахара и злаков (она приближена к палеодиете).
Рекомендуется минимизировать или исключить потребление фруктов. Альтернатива ягодному смузи - кокосовый смузи (кокосовое молоко, семена чиа, протеиновый порошок).
Семечки и масло тыквы поддерживают функции ЖКТ, так как содержат антиоксиданты и другие вещества, которые затрудняют выживание червей в кишечнике. Достаточно съедать 1 чашку семечек тыквы в день.
Другие антипаразитарные продукты:
Продукты, которые следует исключить
При очищении организма необходимо предотвратить запор и наладить систематическое опорожнение кишечника, чтобы освободить пищеварительный тракт от паразитов.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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