Паразиты - это организмы, которые обитают на хозяине / внутри него и получают пищу за его счет. Негативные последствия паразитоза - это сбои пищеварения (диарея, рвота, боли в желудке, потеря аппетита, вялость). Стратегия исцеления включает диету по очищению от паразитов (отказ от сладкого, от переработанных продуктов, употребление антиоксидантных продуктов) и применение целебных трав.

Как очистить организм от паразитов? Они могут инфицировать кишечник, вызывая болезненные пищеварительные симптомы (запор, диарею, рвоту, изжогу). Антипаразитарная диета исключает продукты, которыми питаются паразиты (сахар, зерновые) и ставит акцент на продуктах с высокой концентрацией антиоксидантов.

Очищение от паразитов и диета

Как заражаются паразитами?

Паразиты проникают в организм в результате употребления зараженной пищи / воды. При этом люди с дисбактериозом, СРК, ослабленным иммунным ответом более уязвимы перед паразитозом.

При этом люди с дисбактериозом, СРК, ослабленным иммунным ответом более уязвимы перед паразитозом. Определенные паразиты передаются через укусы насекомых (комаров).

Потенциальной причиной заражения может быть употребление в пищу свинины, которая прошла недостаточную термическую обработку.

Недоваренная говядина, моллюски и крабы также могут стать источником паразитов.

Антипаразитарные мероприятия

1. Добавки

Добавка Paracomplete содержит лист чабреца, сульфат берберина, орегано, экстракт грейпфрутовых семян, лист растения uva ursi.

Лучшие добавки для исцеления от паразитоза

Черный грецкий орех (250 мг трижды в день).

Полынь (200 мг трижды в день).

Масло орегано (500 мг 4 раза в день).

Экстракт грейпфрутовых семян (дозировка по назначению врача).

Масло гвоздики (500 мг 4 раза в день).

Пробиотики (1/2 капсулы в день).

Рекомендуется пройти курс очищения от паразитов в течение 2 недель (принимаем названные добавки). После этого – перерыв 1 неделя. После недельной паузы еще 2 недели принимаем очищающие добавки.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Антипаразитарная диета

Особый пищевой рацион поможет очистить организм от паразитов, обитающих в пищеварительном тракте.

Диета не содержит сахара и злаков (она приближена к палеодиете).

Рекомендуется минимизировать или исключить потребление фруктов. Альтернатива ягодному смузи - кокосовый смузи (кокосовое молоко, семена чиа, протеиновый порошок).

Семечки и масло тыквы поддерживают функции ЖКТ, так как содержат антиоксиданты и другие вещества, которые затрудняют выживание червей в кишечнике. Достаточно съедать 1 чашку семечек тыквы в день.

Другие антипаразитарные продукты:

Чеснок и лук содержат соединеня серы и антиоксиданты, поэтому оказывают противопаразитарное действие.

содержат соединеня серы и антиоксиданты, поэтому оказывают противопаразитарное действие. Травы (орегано, имбирь) стимулируют выработку желудочной кислоты, губительной для паразитов.

стимулируют выработку желудочной кислоты, губительной для паразитов. Ананас и папайя содержат вещества, которые снижают снижают производство провоспалительных цитокинов, которые провоцируют воспаление толстого кишечника.

содержат вещества, которые снижают снижают производство провоспалительных цитокинов, которые провоцируют воспаление толстого кишечника. Кокосовое масло оказывает антибактериальный и антимикробный эффект.

оказывает антибактериальный и антимикробный эффект. Пробиотические продукты (кефир, квашеная капуста, йогурт) губят паразитов и улучшают кишечную функцию.

(кефир, квашеная капуста, йогурт) губят паразитов и улучшают кишечную функцию. Яблочный уксус нормализует баланс pH.

нормализует баланс pH. Свежие овощи - источник клетчатки, которая помогает регулярно опорожнять кишечник.

Продукты, которые следует исключить

сахар,

переработанные продукты,

спиртные напитки,

зерновые (особенно с глютеном),

свинина.

3. Предотвращение запора

При очищении организма необходимо предотвратить запор и наладить систематическое опорожнение кишечника, чтобы освободить пищеварительный тракт от паразитов.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet