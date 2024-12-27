Как осанка влияет на старение лица

Наш организм должен работать как слаженный механизм, чтобы надолго сохранить здоровье и молодость. Например, знали ли вы, что одной из причин старения лица может быть неправильная осанка?
Состояние нашей шеи влияет на отток лимфы и крови от головы. Соответственно влияет и на состояние всего лица. Плохой отток жидкостей заполняет кожные карманы, пропитывает подкожно-жировую клетчатку, и мы получаем брыли, носогубные складки, мешки под глазами. Наш овал плывет, обозначается второй подбородок, а на спине формируется холка.
А что же влияет на состояние шеи?
Осанка!
Неправильное положение грудной клетки (кифоз грудного отдела) не дает шее принимать физиологическое положение, соответственно мышцы шеи приходят в дисбаланс. Какие-то зажимаются, какие-то растягиваются и ослабевают. Включается компенсаторный механизм.
Посмотрим.
Кифоз грудного отдела
Такое положение грудная клетка принимает от сидячего образа жизни, привычки сутулится, либо компенсирует положение таза.
В такой ситуации диафрагме некуда деться, она вываливается в живот. Если вы худые, но живот все равно выпирает, теперь вы знаете, откуда он.
Изменение положения грудной клетки с возрастом. Диафрагма вывалилась в живот.
Также на состояние живота влияет неправильное положение таза, которое провоцируется гиперлордозом поясничного отдела.
В таком случае, живот вываливается еще больше, кифоз усиливается, а нас могут беспокоить боли и усталость в пояснице. Особенно при ходьбе и стоянии, особенно если вы стараетесь ходить прямо.
Поясничный гиперлордоз
Обратите внимание на осанку пожилых людей, и вы увидите то, о чем я говорю. Эти проблемы есть практически у всех.
Изменения состояния позвоночника с возрастом
Так осанка должна выглядеть в норме. Сравните.
Слева деформация, справа норма
Вот, вкратце, тот объем проблем, который нам предстоит одолеть на пути к красивому лицу. опубликовано econet
Автор Татьяна Новикова
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
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