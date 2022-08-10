Как отбелить темную кожу на локтях и коленях всего за 5 минут

Приведенные рецепты помогут решить проблему потемневших и сухих локтей и коленей, но не стоит забывать о том, что данным зонам необходим постоянный уход.
Женщины тщательно следят за состоянием своих рук и ног, поэтому регулярно посещают мастера маникюра и педикюра. Но ведь ухода требуют не только кисти и стопы, а и такие части тела, как локти и колени, о которых мы зачастую забываем. А зря! Ведь огрубевшая и потемневшая кожа на локтях и коленях выглядит не очень эстетично. Приведем простые, но при этом эффективные способы увлажнения и осветления локтевых и коленных кожных покровов с помощью натуральных средств.
Состав средства:
Приготовление средства:
С помощью половинки лимона втираем в локтевую или коленную зону полученную пасту, слегка надавливая на лимон, чтобы он пустил сок (со второй половинкой лимона проводим аналогичную процедуру на другом локте или колене).
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После того, как в процессе втирания средства сок в половинке лимона будет полностью выдавлен, оставляем пасту на 15 минут на локтях или коленях, чтобы она впиталась в кожу.
Смываем пасту.
Процедуру рекомендуется проводить дважды в неделю.
Для избавления от темных пятен рекомендуется ежедневно массировать колени и локти круговыми движениями половинкой лимона в течение 10 – 15 минут. При этом смывать оставшийся после процедуры сок не надо.
С лимоном можно приготовить также домашний скраб, помогающий удалить омертвевшие клетки на коже локтей и коленей.
Состав скраба:
Свежевыжатый сок лимона смешиваем с солью, после чего наносим полученную смесь на колени и локти массирующими круговыми движениями в течение 10 минут. Затем смываем скраб холодной водой и наносим увлажняющее средство.
Проводить подобное скрабирование следует 2 – 3 раза в неделю.
Осуществить пилинг и осветлить кожу в домашних условиях поможет содовая паста.
Состав пасты:
Проведение процедуры:
Проводить содовый пилинг рекомендуется 2 – 3 раза в неделю.
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Для усиления эффекта отбеливания и одновременного увлажнения кожи можно приготовить следующий состав:
Смешиваем все перечисленные ингредиенты, и наносим полученное средство круговыми движениями на локтевую и коленную зоны. Оставляем пасту для впитывания на 10 минут, после чего смываем теплой водой. Проводится процедура дважды в неделю.
Паста на основе соды и перекиси водорода мягко отшелушивает верхний ороговевший слой кожи и осветляет эпидермис.
Состав пасты:
Проведение процедуры:
Проводится процедура 2 раза в неделю.
Заметно осветлить кожу поможет протирание локтей и коленей трижды в день ватным диском, смоченным перекисью водорода.
Эффективно увлажняет и борется с потемневшей и огрубевшей кожей локтей и коленей обычный огурец, которым рекомендуется ежедневно протирать проблемные участки в течение 15 минут.
Еще одно действенное средство против пигментированных участков кожи основано на сочетании огурца и лимона.
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Состав средства:
Для приготовления средства необходимо натереть огурец на терке, после чего процедить мякоть для получения сока. Затем выжимаем сок лимона и смешиваем его с огуречным соком. Полученное средство наносим на локти и колени на 20 минут.
Процедуру рекомендуется проводить ежедневно.
Картофель содержит большое количество фермента под названием катехолаза, который способствует естественному отбеливанию и смягчению кожного покрова.
Для осветления кожи необходимо очистить картофель от кожуры и натереть его на терку (можно измельчить при помощи блендера). Далее картофельная мякоть процеживается для получения сока, который наносится на кожу на 15 минут, а затем смывается.
Процедуру показано проводить ежедневно.
Куркума содержит природный краситель куркумин, регулирующий выработку меланина, который в свою очередь ответственен за потемнение кожи. Именно куркумин уменьшает количество меланина при чрезмерном его производстве.
Не только осветлить, а и увлажнить кожу поможет маска, в состав которой входят:
Проведение процедуры:
Для устранения пожелтения кожи после применения маски с куркумой необходимо протереть место нанесения средства растительным маслом.
Проведение данной процедуры трижды в неделю сделает кожу на локтях и коленях мягкой, увлажненной, чистой и более светлой, но эффекта следует ожидать лишь через 2 – 3 недели после регулярного использования маски.
Овсяные хлопья – отличное отшелушивающее, регенерирующее, противовоспалительное, увлажняющее и отбеливающее средство, мягко воздействующее на кожу. Поэтому скрабы из овсянки повсеместно применяются для улучшения состояния эпидермиса.
Состав скраба:
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Применение скраба:
Процедура скрабирования проводится каждые 2 дня.
Поможет осветлить кожу и сочетание овсянки с молоком. Для приготовления отбеливающего средства 2 ст.л. овсянки необходимо смешать с 2 ч.л. молока. Полученная масса наносится на потемневшие локти и колени на 10 минут, после чего смывается теплой водой.
Для усиления эффекта отбеливания, а также с целью увлажнения и питания кожи рекомендуется после проведения скрабирующей процедуры наносить на локти и колени вазелин.
Ванночки на основе крахмала помогут с легкостью отбелить локти в домашних условиях.
Для приготовления ванночки необходимо в 500 мл теплой кипяченой воды растворить 2 столовые ложки крахмала. Далее полученный раствор разливается в две емкости, в которые опускаются локти на 20 минут.
Проводить такие водно-крахмальные процедуры можно трижды в неделю.
Приведенные выше рецепты помогут решить проблему потемневших и сухих локтей и коленей, но не стоит забывать о том, что данным зонам необходим постоянный уход. А потому не поскупитесь и приобретите средства, разработанные специально для питания и увлажнения локтевых и коленных зон.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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