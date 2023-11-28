Как отличить БОЛЬ в почках от боли в спине

Чтобы точно понять что болит, специалисты рекомендуют пройти полное обследование в больнице или специализированной клинике. От правильного диагноза зависит схема лечения и длительность терапии, поэтому не стоит пренебрегать первыми симптомами болезни.
Боль в пояснице может быть вызвана различными причинами. В первую очередь люди думают о патологии позвоночного столба и болезни почек, которые расположены в районе поясницы по обеим сторонам позвоночника. Самостоятельно узнать тип боли и характер патологии невозможно, для этого потребуется прибегнуть к инструментальным методам анализа.
Болезненные ощущения в позвоночнике могут быть вызваны следующими причинами:
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Появление патологического процесса в позвоночнике специалисты также связывают с малоподвижным и сидячим образом жизни. Низкий уровень активности приводит к отложению солей в суставах и мышцах спины, низкому обмену веществ и нарушению притока крови к позвоночнику.
Если появление болезненности связано с почечными патологиями, то этому могут предшествовать следующие заболевания:
Признаки мочекаменной болезни появляются только через некоторое время, поэтому особое внимание следует уделить на тупые и постоянные боли в поясничной области
Заболевания почек сопровождаются целым рядом симптомов, указывающих на воспалительный или инфекционный процесс. К основным признакам патологии почек относят:
Обезболивающие и противовоспалительные препараты не улучшают самочувствия человека. Облегчение наступает только в случае приема спазмолитиков. Такой признак говорит о наличие мочекаменной болезни и нефритов. При серьезных воспалительных и хронических процессах в больных почках у пациента отмечается повышение температуры тела до субфебрильной и резкие скачки артериального давления.
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Если поясничные боли вызваны диффузно-дегенеративными изменениями позвоночного столба, то они сопровождаются такими симптомами:
Если дискомфорт и неприятные ощущения уходят в том случае, когда человек отдохнул или воспользовался противовоспалительными мазями, то это говорит о наличии дегенеративных процессов. При болезнях позвоночника можно легко определить, в каком месте возникает патологический процесс. Именно в этом участке отмечаются ярко выраженные симптомы остеохондроза, протрузий и других болезней.
Мышечные спазмы вызывают сильный дискомфорт. Больной начинает ощущать ограниченность в движениях, из-за чего наклоны и повороты туловища вызывают сильную болезненность
Для того чтобы определить, болят почки или спина, лечащий врач направляет пациента на инструментальную диагностику.
Различают несколько видов методик:
С помощью УЗИ выявляют почечные патологии, так как специальный датчик может выявить камни, песок или различные образования в парном органе.
Врачи рекомендуют делать УЗИ на пустой желудок и полный мочевой пузырь, чтобы необходимый орган лучше просматривался. На видео будут просматриваться небольшие частицы песка, остатки крови и конкрементов. В таком случае медицинский работник назначает дополнительную сдачу лабораторных анализов, чтобы подтвердить диагноз.
С помощью рентгенографии, КТ и МРТ исследуют позвоночный столб на выявление структурных, диффузных и дегенеративных изменений. Именно эти методы обследования позволяют получить детализированное изображение костных структур и прилегающих суставов.
Помимо инструментальных методов исследования, назначается сдача лабораторных анализов. Пациент должен сдать анализ мочи и крови, чтобы медицинские работники выявили отклонения от нормы.
Если патологический процесс связан с нарушением работы почек, то в общем анализе крови выявиться повышенное количество лейкоцитов.
В случае когда болят почки или поясница, человек должен принять меры, которые облегчат его состояние на некоторое время. Начинать самостоятельное лечение не рекомендуется, так как прием определенных медикаментов может усугубить состояние больного. Человек без медицинского образования не сможет отличить основные симптомы и проверить точность диагноза. Так, при болезнях почек нельзя пользоваться разогревающими мазями и гелями, которые эффективно помогут при патологиях позвоночника.
Из повседневного рациона исключаются острые, жирные и жареные блюда, которые несут нагрузку на органы пищеварения. Также запрещены к употреблению соль, специи и мучные изделия. Быстрее вывести из организма патогенные микроорганизмы и токсины поможет большое количество жидкости. Больной должен принимать простую очищенную воду в количестве 2–2,5 литров для нормального функционирования органов. Питьевой режим должен соблюдаться до самого выздоровления пациента.
Если у больного диагностированы диффузно-дегенеративные болезни, то врач может выписать прием следующих медикаментов:
Сильные поясничные боли купируются с помощью согревающих и обезболивающих мазей. Мази и гели на основе диклофенака быстро проникают в подкожные слои и оказывают фармакологическое действие. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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