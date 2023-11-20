Как оценить состояние гормональной системы?

Если вы постоянно сталкиваетесь со стрессами, у вас проблемы с нервной системой и сном – не медлите и займитесь лечением. Своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем и быстро восстановить работу внутренних органов
Каждой женщине, которая следит за своим здоровьем, необходимо знать о существовании овариально-надпочечниково-тиреоидной оси (ОНТ), позволяющей оценить сбалансированность гормональной системы.
Такая ось связывает три важных органа в женском организме – яичники, надпочечники и щитовидную железу.
Если хотя бы в одном из перечисленных органов есть проблема, начинают страдать и все остальные. Не бывает просто надпочечниковой усталости либо гипотериоза, такие состояния могут быть более выраженными, но сопутствующие проблемы всегда существуют и другие органы начинают работать менее эффективно.
О наличии нарушений во взаимосвязи между яичниками, надпочечниками и щитовидкой свидетельствуют следующие симптомы:
Если вы заметили наличие хотя бы одного из перечисленных симптомов, важно обратить внимание на здоровье и определить истинную причину дисбаланса в организме. Обнаружив орган, который нуждается в лечении, вам удастся быстро решить проблему.
Специалисты в сфере функциональной медицины рекомендуют пройти тесты, позволяющие оценить состояние гормональной системы. К таким тестам относятся:
Специалист может назначить и иное обследование, все зависит от сложности конкретной ситуации. Если вы чувствуете, что организм функционирует некорректно, можно предпринять некоторые меры, не дожидаясь результатов тестов.
С чего начать?
Начинать следует с изучения работы надпочечников. Гормон стресса кортизол, вырабатываемый нашим организмом, может служить во благо или во вред. От этого гормона напрямую зависит состояние иммунной системы, он помогает сконцентрировать внимание и чувствовать себя бодро. Как и в случае с гормоном, если получится наладить работу надпочечников, то удастся и восстановить связь во всей системе ОНТ.
Для восстановления работы надпочечников необходимо изначально минимизировать любые стрессовые ситуации, а также скорректировать питание.
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Для запуска процесса восстановления достаточно начать прием адаптогенов, позволяющих не только нормализовать функционирование надпочечников, но и уровень кортизола в организме.
При нарушении гормонального баланса помогают и травы:
Не стоит экспериментировать и употреблять все средства одновременно, поскольку это может вызвать чувство подавленности. Оптимальный вариант – начать лечение комбинированным препаратом, в состав которого входят минимальные дозы указанных выше компонентов и питательные вещества, необходимые для восстановления гормонального баланса. По прошествии 6-12 недель с начала лечения уже можно почувствовать результат, но полное восстановление требует времени.
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Если вы постоянно сталкиваетесь со стрессами, у вас проблемы с нервной системой и сном – не медлите и займитесь лечением. Своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем и быстро восстановить работу внутренних органов.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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