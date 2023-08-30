Как питание влияет на запах тела

Тесты показали, что потребление большого количества фруктов и овощей может положительно влиять на запах тела. Человеческий пот пахнет приятнее (цветочно, фруктово, сладко или лечебно), если есть больше животных продуктов, а не углеводов.

Интересное исследование, проведенное в университете Сиднея в Австралии показывает, что ваше питание влияет на ваш запах тела и, как следствие, может повлиять на реакцию других людей на ваш запах. Кроме того, запах также может рассказать о здоровье, особенно в области подмышек. (Вы, возможно, заметили, что запах тела, приятный или нет, как правило, выделяется из подмышек сильнее, чем откуда либо).

Питание и запах тела

Значит «овощной» пот пахнет лучше – а какой еще?

Не дай им понять, что нервничаешь

Не переживайте по мелочам

Как диета, дезодоранты, антиперспиранты, химические вещества и ткани могут быть связаны

Есть несколько причин потоотделения. Например, стресс, тревога, страх, физические упражнения, высокая температура, нервозность, гнев и лихорадка. Возраст, общее состояние здоровья и вес также влияют, но даже учитывая аналогичные факторы, некоторые люди просто производят больше пота, чем другие.

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Спектрофотометрия кожи использовалась в исследовании как показатель потребления фруктов и овощей для измерения уровня каротиноидов, встречающихся в природе антиоксидантных пигментов.

Согласно предположению ученых, потребление большого количества фруктов и овощей, которые содержат много сильнодействующих каротиноидов, положительно повлияет на запах тела. В природе их существует более 700 видов, и наиболее известный- бета-каротин.

В вашем кровотоке скорее всего практически всегда циркулирует 10 - 20 различных каротиноидов.

Некоторые люди даже избегают есть лук или чеснок, потому что считают что это влияет на запах пота. Но это не так. The Salt обращает внимание: «Запах тела создается, когда бактерии на коже метаболизируют соединения, которые выпускаются потовыми железами».

Значит «овощной» пот пахнет лучше – а какой еще?

Автор исследования Ян Стивен из университета Маккуори в Сиднее в Австралии, отметил, что пот содержит больше информации чем просто запах: он также передает состояние здоровья и иммунной системы человека, и даже может повлиять на его способность привлечь партнера.

«Мы некоторое время знали, что запах является важным компонентом привлекательности, особенно для женщин», сказал Стивен, объясняя, что в исследовании женщинам были даны дескрипторы, чтобы подсказать им как описать то, что они почувствовали.

«Женщины в основном обнаружили, что мужчины, которые ели больше овощей, пахли лучше». Интересно, что люди, которые потребляли больше пасты, белого картофеля и хлеба, имели самый сильный и наименее приятно пахнущий пот из всех - в том числе по сравнению с высоким потреблением жиров, мяса, яиц и тофу.

Потребление последней группы продуктов связано с более приятно пахнущим потом, если учитывать данные самостоятельной оценки. Исследование Стивенса не было первым, которое выясняло, влияет ли диета человека на запах тела.

Исследование, проведенное учеными в Чешской Республике, опубликованное в 2006 году, сообщило, что женщины предпочитают запах мужчин, не потребляющих мясо по сравнению с теми, кто его ест.

Испытуемые мужчины были разделены на две группы, одна придерживалась «мясной», а другая «немясной» диеты в течение двух недель. В течение последних 24 часов они носили прокладки в подмышках, чтобы собрать пот. 30 женщинам было предложено оценить образцы пота на их приятность, привлекательность, мужественность и интенсивность.

Через месяц, та же группа мужчин повторила тест, но поменяла диеты. Ученые пришли к выводу, что потребление красного мяса оказывает негативное влияние на восприятие запаха тела и, кроме того, на память запахов - восприятие запаха тела сохранилось в памяти, и оно оставалось неизменным, даже когда диета изменилась.

В приведенном исследовании, тем временем, потребление мяса не влияло на то, как женщины оценили мужской пот, хотя они считали пот мясоедов более «интенсивным».

Не дай им понять, что нервничаешь

Одно исследование показало, что не только женщины судят о человеке по запаху его пота. Центр химической чувствительности Монелла провел исследование того, как запах тела влияет на социальные суждения о человеке для обоих полов.

Показательный пример: исследование демонстрирует, что запах тела может восприниматься другими как «психосоциальный» индикатор напряжения, что может привести к тому, что мужчины будут негативно судить об эмоциональном состоянии женщины и будут давать дальнейшие психологические оценки, например, ее компетенции.

У сорока четырех женщин собрали образцы пота при следующих условиях: необработанный пот от тренировки, необработанный стрессовый пот и обработанный магазинным антиперспирантом стрессовый пот. Результаты были весьма интересны, исследование сообщает:

«Запах подмышек, полученный от женщин, испытывающих психосоциальный стресс, может негативно влиять на личностные суждения о теплоте и компетентности в отношении других женщин, изображенных в видео сценариях. Отдельная группа мужчин и женщин оценивала женщин в видео, нюхая образцы одного из трех типов пота.

Женщины на видео оценивались как более подверженные стрессу как мужчинами, так и женщинами, когда те нюхали образцы необработанного стрессового пота по сравнению с обработанным.

Только мужчины оценили женщин в видео как менее уверенных, надежных и компетентных, когда они нюхали необработанный стрессовый и пот от упражнений по сравнению с обработанным стрессовым потом. Социальные суждения женщин не менялись в зависимости от образцов».

Ученые пришли к выводу, что исследование имеет значение в понимании влияния запаха пота на «различные типы профессиональных и личных социальных взаимодействий и управление производимым впечатлением» и приводит к лучшему «осознанию социальной коммуникативной функции» человеческого запаха.

Само собой разумеется, последствия того, как некоторые люди могут судить о запахе чьего-то тела огромны, особенно если они доверяют собственной интерпретации.

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Не переживайте по мелочам

В современном мире, регулярное мытье и использование дезодорантов и антиперспирантов является обычным делом. Мало людей намеренно будут пахнуть грязной футболкой с тренировки. Но сто лет назад неприятный запах пота был просто фактом жизни.

Пытаться контролировать его было бесполезно. Блокирование потовых желез в подмышках это американский путь решения проблемы уже несколько поколений.

Он впервые появился, когда студентка средней школы из Цинциннати посетила экспозицию в Атлантик-Сити летом 1912 года, чтобы попытаться прорекламировать жидкий антиперспирант, который создал ее отец-хирург.

Изобретение доктора было призвано облегчить потливость рук, которая является проблемой, если вы пытаетесь провести операцию, а кондиционеры, которые были изобретены за 10 лет до этого, не считаются требованием в каждой больнице.

Эдна Мерфи испробовала продукт на себе и обнаружила, что он помогал и от влажности и от запаха. Она назвала его Odorono («Запах? О нет!»).

Но викторианское мировоззрение еще не позволяло осознать, что люди могут пахнуть плохо по ряду причин. Запах тела также необязательно считался чем-то, что нужно маскировать, а даже если и так, это точно нельзя было обсуждать. Реакция была сдержанной.

То, что неприятный запах необязательно был желателен не было новым понятием. К счастью, выставка, где Мерфи пыталась продать продукт отца была продолжительной как и лето, когда она проходила.

Клиенты поняли, что они могут его опробовать, поэтому, хотя продажи были довольно низкими поначалу, они вскоре резко поднялись. Через несколько месяцев у Мерфи уже было 30 тысяч долларов, которые она могла потратить на столь необходимую рекламу.

У Odorono все еще были проблемы, например, использование хлорида алюминия в качестве основного ингредиента, хотя и по другой причине, чем на данный момент.

Все они были исправлены психологическим приемом «bazinkle» - это умный маркетинговый ход, который убедил людей, что у них есть проблемы с запахом пота, а окружающие слишком добры, чтобы указать им на это. Это подействовало. Продажи взлетели на 112 процентов за год.

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Как диета, дезодоранты, антиперспиранты, химические вещества и ткани могут быть связаны

Наверное, неудивительно, что спустя столетие, индустрия дезодорантов / антиперспирантов стала процветающим предприятием, приносящим 18 биллионов долларов. По иронии, запах тела становится более серьезной проблемой в течение нескольких лет после того, как дезодорант появился на прилавках по одной простой причине: изобретение синтетической ткани.

Европейское исследование отметило, что полиэфирная ткань, которую носили спортсмены, имела повышенную склонность впитывать запах пота. В нем говорилось: «Полиэфирные футболки пахли значительно менее приятно и более интенсивно, по сравнению с хлопковыми». Что еще хуже, некоторые ткани, протестированные учеными, даже обрабатывались токсичным триклозаном.

Но существует также проблема химических веществ, часто используемых для изготовления дезодорантов и антиперспирантов. И хлорид и хлоргидрат алюминия могут влиять на рецепторы эстрогена в клетках рака молочной железы, который играет определенную роль в развитии заболевания. Парабены, которые используются в качестве консерванта, также были связаны с раком.

Также важно то, что потоотделение является естественной и полезной реакцией тела на многих уровнях, и блокировать его с помощью антиперспиранта это плохая идея. Природный дезодорант можно приготовить, смешав в равных частях пищевую соду, размягченное кокосовое масло и органический кукурузный крахмал или порошок маниоки.

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Если у вас чувствительная кожа, вы можете использовать меньше соды. Убедитесь, что все хорошо перемешано, поскольку теплая погода может вызвать «осадок» некоторых ингредиентов. Чтобы придать смеси аромат, можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды (или любого масла по вашему вкусу).

Простое мытье подмышек с мылом и водой также является эффективным способом удаления запахов. Самостоятельно готовьте природный дезодорант и ешьте много овощей и фруктов, и ваш пот станет пахнуть сладко, и то же будет и с вашим здоровьем.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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