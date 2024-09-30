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Как питаться при витилиго

Автор: Econet 30 сентября 2024 6554
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Витилиго представляет собой нарушение пигментации, предполагающее исчезновение пигмента меланина на определенных зонах кожи. С витилиго связаны определенные нарушения состава волос и ногтей. Данное заболевание возникает на коже, вероятно, вследствие влияния определенных медикаментозных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, после воспалений и некротических процессов на коже.

Как питаться при витилиго

Витилиго представляет собой нарушение пигментации, предполагающее исчезновение пигмента меланина на определенных зонах кожного покрова. С витилиго связаны определенные нарушения состава волос и ногтей. Данное заболевание возникает на коже, вероятно, вследствие влияния определенных медикаментозных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, после воспалений и некротических процессов на кожном покрове. Предрасположенность к витилиго является генетической. Природа его окончательно не изучена. ⠀

Какие микроэлементы необходимы при витилиго

Какие химические элементы участвуют в образовании меланина. ⠀

  • медь (Cu) ⠀
  • марганец (Mn) ⠀
  • селен (Se) ⠀
  • йод (I)⠀
  • цинк (Zn) ⠀
  • кремний (Si)⠀

Именно в этой очередности при проведении анализа волос на наличие хим. элементов проявляются дисбалансы указанных минералов. Выяснив, какого из данных эссенциальных элементов (нескольких из них/всех сразу) не хватает в организме, осуществляется подборка соответствующей коррекции монопрепаратами элементов. ⠀

Как питаться при витилиго

Итак, устраняя нехватку элементов, возможно приостановить прогресс витилиго, а в ряде случаев и добиться пигментации лишённых пигмента зон кожного покрова. ⠀

6 продуктов с высоким содержанием меди (Cu)

  • Печень

Лидером по наличию меди выступает говяжья печень: 14,3 мг на 100 г продукта. Далее идет печень трески: 12,5 мг.

  • Морепродукты

Максимальный процент меди содержат устрицы: от 4,4 мг. В кальмарах меди в два раза меньше. Кроме меди, устрицы являются поставщиком цинка, селена, витамина В12. Прочие «дары моря», анпример, креветки и мидии, содержат совсем немного этого элемента.

  • Орехи и семена

Наиболее высокая концентрация меди — в кешью (2,2 мг), далее идут фундук и бразильский орех (1,8 мг). В грецком орехе 1,6 мг, в кедровых орешках и фисташках — 1,3 мг.

  • Крупы

Наличие меди в гречке — 0,7 мг, в рисовой каше — 0,5 мг.

  • Макароны включают до 0,8 мг меди на 100 г продукта.
  • Овощи, фрукты, зелень

Максимально богаты чеснок (0,3 мг), сушеный инжир и чернослив (0,28 мг). Выше показатель у базилика (0,38 мг). 

  • Какао

Какао-порошок содержит кальций, магний, фосфор и калий. Марганец и медь в количестве 0,38. 

Продукты, содержащие марганец (Mn)

Присутствие в 100 г продукта 

  • Фундук 4.2 мг 
  • Фисташки 3.8 мг
  • Арахис 1.93 мг 
  • Миндаль 1.92 мг 
  • Грецкие орехи 1.9 мг 
  • Шпинат 0.9 мг 
  • Чеснок 0.81 мг 
  • Подберезовики (грибы) 0.74 мг 
  • Свекла 0.66 мг 
  • Макаронные изделия 0.58 мг 
  • Лисички(грибы) 0.41 мг 
  • Печень, свинина 0,27 мг, 
  • говядина 0,36 мг, 
  • птица 0,35 мг 
  • Салат 0.3 мг 
  • Белый гриб (боровик) 0.23 мг 
  • Абрикос 0.22 мг 

Как питаться при витилиго

10 продуктов - лидеров по содержанию селена (Se)

  • Бразильский орех

Данный продукт - чемпион по содержанию Se. в 100 г этих орехов присутствует 1917 мкг селена. Малый объем данного минерала имеется в кешью, черном грецком орехе и орехе макадамия.

  • Рыба и морепродукты

В рыбе и «дарах моря» имеется значительный объем Se: в 100 г тунца — 108 мкг, в 100 г устриц — 154 мкг. Богата Se рыба. Насыщенные указанным микроэлементом морепродукты: мидии, осьминог, омар, моллюски, креветки, кальмары.

  • Цельнозерновой хлеб

В 100 г такого хлеба имеется 40 мкг Se. Содержит Se хлеб с отрубями овса.

  • Крупы

Включают в свой состав Se: коричневый рис, перловка, овсяные хлопья, квиноа.

  • Семечки

В подсолнечных семенах имеется значительный процент Se: в 100 г — 79 мкг. Незначительный объем Se отмечается в семенах чиа, кунжута, льна.

  • Мясо

Мясо - ценный источник Se. В 100 г свинины имеется 51 мкг этого минерала, говядины — 44 мкг.

  • Творог

В 100 г творога присутствует 10-30 мкг Se. 

  • Яйца

В одном яйце имеется около 13,9 мкг Se.

  • Грибы

В 100 г шампиньонов заключается 26 мкг Se. 

Йодосодержащие пищевые продукты  

  • Красная икра

В указанном продукте есть значительный процент йода (I). Способствуют усвоению данного микроэлемента фосфор, калий, железо, в составе продукта.

  • Морская капуста

В 100 г морской капусты заключается необходимая норма йода (I) в день. Помимо йода капуста содержит железо, магний.

  • Печень трески

В составе продукта отмечено большое содержание жирных кислот Омега-3 и йода (I).

  • Хурма

Помимо йода (I) хурма имеет в составе следующие микроэлементы: магний, натрий, железо.

  • Гречка

Гречка –лидер среди злаков по наличию йода (I). 

Продукты, богатые цинком (Zn)

  • пшеничные отруби;
  • пророщенные пшеничные зерна;
  • орехи;
  • подсолнечные и тыквенные семена;
  • фрукты (яблоки, инжир, грейпфрут, апельсин);
  • ягоды (вишня, смородина);
  • овощи (картофель, свекла, томат, чеснок, имбирь);
  • бобовые культуры (фасоль, горох);
  • крупы (рис, гречка);
  • «дары моря» (кальмары, устрицы);
  • животная пища (мясо, печень, сыр, яйца).

Как питаться при витилиго

Продукты – лидеры по содержанию кремния (Si)⠀

Самое высокое содержание указанного микроэлемента отмечается в продуктах, насыщенных клетчаткой.

Содержание Si указано на 100 г продукта

Чемпионы по содержанию кремния (Si) - необработанные крупы:

  • нешлифованный рис (1240 мг).
  • овес (1000 мг).
  • просо (760 мг).
  • ячмень (620 мг).
  • гречка (120 мг).

Чемпионы по содержанию кремния (Si) - бобовые:

  • соевые бобы (170 мг);
  • нут (92 мг);
  • фасоль (92 мг);
  • горох (82 мг);
  • чечевица (80 мг).

Орехи:

  • арахис (80 мг)
  • грецкие (58 мг)
  • миндаль, фундук, фисташки (50мг)

Овощи:

  • капуста (55 мг)
  • огурцы (53 мг)
  • картофель (50 мг)
  • редька (40 мг)
  • редис, тыква (30 мг)
  • морковь (25 мг)

Ягоды:

  • земляника (100 мг);
  • малина (40 мг);
  • черника (20 мг).

Фрукты:

  • ананас (94 мг)
  • дыня (81 мг)
  • банан (75 мг)
  • авокадо (65 мг)
  • инжир (48 мг)
  • вишня (46 мг)

Указанные выше продукты помогут восполнить дефицит соответствующих микроэлементов и помочь приостановить процесс прогрессирования витилиго. Поэтому старайтесь составлять свой рацион таким образом, чтобы в нем сбалансированно присутствовали отмеченные группы продуктов.*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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