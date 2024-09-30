Как питаться при витилиго

Витилиго представляет собой нарушение пигментации, предполагающее исчезновение пигмента меланина на определенных зонах кожи. С витилиго связаны определенные нарушения состава волос и ногтей. Данное заболевание возникает на коже, вероятно, вследствие влияния определенных медикаментозных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, после воспалений и некротических процессов на коже.
Витилиго представляет собой нарушение пигментации, предполагающее исчезновение пигмента меланина на определенных зонах кожного покрова. С витилиго связаны определенные нарушения состава волос и ногтей. Данное заболевание возникает на коже, вероятно, вследствие влияния определенных медикаментозных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, после воспалений и некротических процессов на кожном покрове. Предрасположенность к витилиго является генетической. Природа его окончательно не изучена. ⠀
Именно в этой очередности при проведении анализа волос на наличие хим. элементов проявляются дисбалансы указанных минералов. Выяснив, какого из данных эссенциальных элементов (нескольких из них/всех сразу) не хватает в организме, осуществляется подборка соответствующей коррекции монопрепаратами элементов. ⠀
Итак, устраняя нехватку элементов, возможно приостановить прогресс витилиго, а в ряде случаев и добиться пигментации лишённых пигмента зон кожного покрова. ⠀
Лидером по наличию меди выступает говяжья печень: 14,3 мг на 100 г продукта. Далее идет печень трески: 12,5 мг.
Максимальный процент меди содержат устрицы: от 4,4 мг. В кальмарах меди в два раза меньше. Кроме меди, устрицы являются поставщиком цинка, селена, витамина В12. Прочие «дары моря», анпример, креветки и мидии, содержат совсем немного этого элемента.
Наиболее высокая концентрация меди — в кешью (2,2 мг), далее идут фундук и бразильский орех (1,8 мг). В грецком орехе 1,6 мг, в кедровых орешках и фисташках — 1,3 мг.
Наличие меди в гречке — 0,7 мг, в рисовой каше — 0,5 мг.
Максимально богаты чеснок (0,3 мг), сушеный инжир и чернослив (0,28 мг). Выше показатель у базилика (0,38 мг).
Какао-порошок содержит кальций, магний, фосфор и калий. Марганец и медь в количестве 0,38.
Присутствие в 100 г продукта
Данный продукт - чемпион по содержанию Se. в 100 г этих орехов присутствует 1917 мкг селена. Малый объем данного минерала имеется в кешью, черном грецком орехе и орехе макадамия.
В рыбе и «дарах моря» имеется значительный объем Se: в 100 г тунца — 108 мкг, в 100 г устриц — 154 мкг. Богата Se рыба. Насыщенные указанным микроэлементом морепродукты: мидии, осьминог, омар, моллюски, креветки, кальмары.
В 100 г такого хлеба имеется 40 мкг Se. Содержит Se хлеб с отрубями овса.
Включают в свой состав Se: коричневый рис, перловка, овсяные хлопья, квиноа.
В подсолнечных семенах имеется значительный процент Se: в 100 г — 79 мкг. Незначительный объем Se отмечается в семенах чиа, кунжута, льна.
Мясо - ценный источник Se. В 100 г свинины имеется 51 мкг этого минерала, говядины — 44 мкг.
В 100 г творога присутствует 10-30 мкг Se.
В одном яйце имеется около 13,9 мкг Se.
В 100 г шампиньонов заключается 26 мкг Se.
В указанном продукте есть значительный процент йода (I). Способствуют усвоению данного микроэлемента фосфор, калий, железо, в составе продукта.
В 100 г морской капусты заключается необходимая норма йода (I) в день. Помимо йода капуста содержит железо, магний.
В составе продукта отмечено большое содержание жирных кислот Омега-3 и йода (I).
Помимо йода (I) хурма имеет в составе следующие микроэлементы: магний, натрий, железо.
Гречка –лидер среди злаков по наличию йода (I).
Самое высокое содержание указанного микроэлемента отмечается в продуктах, насыщенных клетчаткой.
Содержание Si указано на 100 г продукта
Указанные выше продукты помогут восполнить дефицит соответствующих микроэлементов и помочь приостановить процесс прогрессирования витилиго. Поэтому старайтесь составлять свой рацион таким образом, чтобы в нем сбалансированно присутствовали отмеченные группы продуктов.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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