Как по ногам распознать проблемы с печенью: 9 признаков 

Заболевания печени очень коварны. Например, цирроз и онкология печени поначалу вообще никак не дают о себе знать, а явные симптомы появляются только на тяжелых стадиях. Оказывается, по собственным ногам можно выявить возможные проблемы с этим важным органом. Вот 9 главных признаков патологий печени.

Печень состоит из 500 тысяч печёночных долек. Каждая из них пронизана артериями, венами, желчными протоками, нервами и лимфососудами. Есть симптомы болезней печени, которым вы можете не придавать значения. Например, коричневые пятнышки, сосудистые сеточки на ногах. На что важно обратить внимание?

Ноги - зеркало печени

Красно-коричневые пятна

Такие пятна обычно расположены ниже колен. Они похожи на сыпь и блестят на свету. Их появление связано с нарушением кровообращения и ухудшением состояния сосудов. Пятна могут появиться при печёночной недостаточности, из-за которой снижается давление, и расширяются сосуды.

Сосудистые звездочки и варикоз

Сосудистые сеточки – это группа расширенных сосудов, расположенных близко к поверхности кожи. Внешне они похожи на паутину. У человека с больной печенью обычно появляется сразу несколько таких звездочек на ногах. Иногда это сопровождается развитием варикоза. Звездочки возникают из-за повышения уровня эстрогена, который влияет на сосуды, а эстроген повышается либо при беременности, либо при хронических заболеваниях печени. Множество сосудистых звездочек указывает на фиброз, цирроз, алкогольный гепатит.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Трещины на пятках

За здоровье кожи отвечают витамины А и Е, но для их усвоения необходимо, чтобы печень нормально выделяла желчь, а та вовремя поступала в двенадцатиперстную кишку. Потрескавшиеся пятки могут указывать на хроническое заболевание печени, приведшее к проблемам с желчью, а именно: застой желчи из-за камней или перегибов желчных протоков, желчь вырабатывается в недостаточном количестве, нарушена вязкость желчи.

Зуд в стопе

Зуд в нижней части стоп часто бывает у людей с хроническими заболеваниями печени, особенно связанными с поражением желчных протоков и нарушением оттока желчи. Для людей с первичным билиарным циррозом типичен зуд стоп / ладоней. Зуд обусловлен накоплением желчных солей под кожей и повышением уровня гистамина.

Неприятный запах ног

Кожа не только защищает нас от повреждений, но и помогает выводить яды из организма. Через потовые железы выделяются токсины и продукты обмена веществ. Нельзя иметь больную печень и здоровые почки. Болезни печени приводят к накоплению токсинов и нарушению кровотока, что сказывается на почках и прочих органах. Это приводит к тому, что потовые выделения имеют неприятный запах.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Отеки стоп

При заболеваниях печени могут отекать стопы. При надавливании пальцем на отекшую поверхность остается вмятина. Отеки ног – это поздний симптом, вызываемый портальной гипертензией / снижением уровня альбумина. Отеки часто бывают при циррозе.

Боль в ногах

Заболевания печени могут вызывать не воспалительное поражение нервных волокон в ногах. Возможны щекочущие ощущения в ногах или необъяснимая боль.

Грибок ногтей

Если изменился цвет ногтей, они стали шероховатыми, расслаиваются, потеряли блеск и шелушится кожа стоп – это грибок ногтей. У людей с нездоровой печенью нарушается баланс кишечной микрофлоры, из-за чего возникает грибок.

Эритема

Это ограниченный участок сильно покрасневшей кожи. Возникает при циррозе, гепатите.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet