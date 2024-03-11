Как поддержать здоровье печени

В настоящее время не существует лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), но изменение образа жизни и рациона питания поддержат этот важный орган. Добавка, содержащая экстракты бергамота и дикого артишока, может снизить количество жира в печени на 7-15%. Отказ от сахара, потребление холина, физическая активность минимизируют риск НАЖБП.

Вы можете подумать, что заболевание печени представляет собой серьезную проблему только для тех, кто чрезмерно злоупотребляет алкоголем, но в настоящее время по оценкам от 80 до 100 миллионов американцев страдают неалкогольной жировой болезнью печени или НАЖБП - формой заболевания, которое возникает без злоупотребления алкоголем.

Средства при неалкогольной жировой болезни печени

Поскольку НАЖБП может перерасти в другие более серьезные проблемы, такие как рак и цирроз, и считается фактором риска заболеваний сердца, болезней почек и диабета 2 типа, поиск стратегий для ее лечения стал одним из основных приоритетов общественного здравоохранения.

На данный момент нет разрешенных к применению в США лекарств от этого заболевания, но исследования показывают, что изменения в образе жизни и рационе питания, такие как добавление экстрактов бергамота и артишока, могут помочь.

Бергамот и артишок могут уменьшить количество жира в печени

В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Endocrinology в августе 2020 года, исследователи набрали 102 участника в возрасте от 35 до 70 лет с ожирением печени и незначительно повышенным холестерином на двойное слепое клиническое исследование.

Участники были случайным образом разделены на две группы: одна группа в течение 12 недель получала плацебо, а другая - суточную дозу в 300 миллиграммов Bergacyn FF, добавки, содержащей биологически активные соединения из бергамота и дикого артишока, также называемого диким кардоном или Cynara cardunculus.

Помимо приема добавки, участникам также было рекомендовано придерживаться средиземноморской диеты, а тем, у кого было ожирение, советовали снизить потреблять на 400-500 калорий меньше в день. Через 12 недель исследователи пришли к выводу, что добавка снижает общий уровень жира в печени на 7%. У участников старше 50 лет количество жира в печени сократилось на 15%.

Хотя бергамот и дикий артишок содержат много биологически активных веществ, исследователи связывают их влияние конкретно с полифенолами, которые действуют как антиоксиданты, помогая бороться с окислительным стрессом и защищая организм от свободных радикалов.

Они также стимулируют липофагию, расщепление жировых капель в организме. Цитрусовые особенно богаты классом полифенолов, называемых флавоноидами, но бергамот, горький, несъедобный вид цитрусовых, содержит самую высокую концентрацию.

Наиболее полезным соединением в диком артишоке является цинаропикрин, терпен, который снижает окислительный стресс и борется с воспалениями. Дикий артишок также содержит другие полезные соединения, такие как кофеилхиновая кислота, лютеолин и апигенин.

В более раннем исследовании ученые обнаружили, что комбинация бергамота и экстракта дикого артишока также может снизить окислительный стресс и бороться с воспалением кровеносных сосудов у диабетиков 2 типа с НАЖБП.

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Что такое неалкогольная жировая болезнь печени?

Чтобы понять, почему это исследование так важно, вы должны осознать воздействие НАЖБП и то, как она влияет на население. НАЖБП - это общий термин, который охватывает две основные формы заболевания печени: неалкогольную жировую болезнь (НАЖБ) и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).

НАЖБ - более мягкая форма. Она характеризуется накоплением жира в печени, но без воспаления или повреждения ее клеток. Хотя у некоторых людей с НАЖБ развиваются более серьезные заболевания печени, риск невелик.

НАСГ - более серьезная форма НАЖБП. Помимо излишка жира в печени, НАСГ характеризуется гепатитом или воспалением печени, которое может вызвать рубцевание. В конечном итоге НАСГ может прогрессировать до цирроза или чрезмерного рубцевания печени, что может привести к ее повреждению.

Двадцать процентов из 80–100 миллионов американцев с НАЖБП имеют НАСГ, а у 30–40% людей с НАСГ в дальнейшем развивается рубцевание печени (фиброз).

Увеличивается заболеваемость НАЖБП у детей

Ранее НАЖБП считалась заболеванием, которым чаще всего страдают взрослые, но, поскольку все больше и больше детей набирают лишний вес или страдают ожирением, теперь это также одна из основных причин хронических заболеваний печени у детей. Хотя оценки различаются, считается, что НАЖБП поражает от 3% до 12% всех детей и от 70% до 80% детей, страдающих ожирением.

Отчасти это связано с определенной вариацией гена PNPLA3, а отчасти - с чрезмерным потреблением сахара. В исследовании 2008 года ученые обнаружили, что наличие гена PNPLA3 может увеличить риск накопления жира в печени и ее воспаления. Испаноязычное население, наиболее подверженное ожирению печени, скорее всего, является носителем этого гена.

Ученые из другого исследования специально изучали, как потребление большого количества углеводов и сахара может повлиять на печень латиноамериканских детей с избыточным весом с геном PNPLA3. Они обнаружили, что у детей, у которых было две копии гена, было больше накопления жира в печени при соблюдении диеты со значительным количеством добавленного сахара.

Фруктоза вызывала особое беспокойство, потому что она активировала SREBP-1, белок, который играет роль в стимулировании впервые обнаруженного липогенеза, процесса, который превращает углеводы в жирные кислоты в печени и ингибирует расщепление в ней жиров.

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Больше способов поддержать здоровье печени

Хотя не существует одобренных методов лечения НАЖБП, различные исследования показывают, что рубцевание, воспаление и накопление жира можно обратить вспять, если заболевание выявлено достаточно рано. Конечно, лучше предотвратить такое состояние, как НАЖБП, а не пытаться вылечить его, когда оно у вас уже есть. К счастью, вы можете многое сделать и изменить образ жизни, чтобы поддержать здоровье своей печени.

Помимо добавок экстрактов бергамота и дикого артишока, другие факторы, которые могут оказать значительное влияние на развитие НАЖБП, включают:

Исключение сахара из рациона — Известно, что потребление слишком большого количества сахара вызывает ожирение печени, стимулируя впервые обнаруженный липогенез. Фруктоза имеет наиболее значительный эффект, но также могут влиять сахароза (столовый сахар) и глюкоза. Хотя употребление в пищу натуральных источников сахара, таких как фрукты, иногда не вызывает проблем, вам следует избегать добавленного сахара, особенно кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, в своем рационе.

Хотя употребление в пищу натуральных источников сахара, таких как фрукты, иногда не вызывает проблем, вам следует избегать добавленного сахара, особенно кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, в своем рационе. Употребление большего количества холина — Дефицит холина связан с повышенным риском ожирения печени. Вы можете защитить свою печень и свое здоровье, увеличив потребление продуктов, богатых холином, таких как яйца, говяжья печень травоядного скота, органические куриные грудки от птицы, выращенной в естественных условиях выгула и говяжий фарш от травоядного скота.

Вы можете защитить свою печень и свое здоровье, увеличив потребление продуктов, богатых холином, таких как яйца, говяжья печень травоядного скота, органические куриные грудки от птицы, выращенной в естественных условиях выгула и говяжий фарш от травоядного скота. Похудение (или поддержание здорового веса) — Если у вас избыточный вес, похудение может улучшить здоровье вашей печени, даже без изменения каких-либо других факторов. В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале «Заболевания пищеварительной системы и науки», ученые обнаружили, что значительная потеря веса, определяемая как более 10% от общей массы тела, может обратить вспять фиброз даже при запущенных формах НАСГ. Некоторые из участников исследования даже регрессировали с 4 стадии НАСГ обратно на стадию 1.

В исследовании 2015 года, опубликованном в журнале «Заболевания пищеварительной системы и науки», ученые обнаружили, что значительная потеря веса, определяемая как более 10% от общей массы тела, может обратить вспять фиброз даже при запущенных формах НАСГ. Некоторые из участников исследования даже регрессировали с 4 стадии НАСГ обратно на стадию 1. Регулярные упражнения — Аэробные упражнения помогают сжигать лишние калории, уменьшают количество жировых клеток в печени и могут значительно снизить уровень ее ферментов даже без каких-либо изменений веса. Физические упражнения также могут улучшить чувствительность к инсулину, что также может снизить риск развития НАЖБП.

Физические упражнения также могут улучшить чувствительность к инсулину, что также может снизить риск развития НАЖБП. Ограничение приема лекарств — Ограничьте прием лекарств до исключительно необходимых и следуйте рекомендациям по дозировке. Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, антидепрессанты, нейролептики и тамоксифен (используемые для лечения рака груди), повышают риск развития НАЖБП и других заболеваний. Снизьте эти риски, изменив образ жизни, чтобы свести к минимуму вашу зависимость от лекарств.

Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, антидепрессанты, нейролептики и тамоксифен (используемые для лечения рака груди), повышают риск развития НАЖБП и других заболеваний. Снизьте эти риски, изменив образ жизни, чтобы свести к минимуму вашу зависимость от лекарств. Контролируйте высокое кровяное давление — Высокое кровяное давление увеличивает риск метаболического синдрома и инсулинорезистентности, которые связаны с развитием НАЖБП. Есть несколько естественных методов снижения высокого кровяного давления, которые можно испробовать, пока вы работаете с доктором, прекращая прием лекарств.

Есть несколько естественных методов снижения высокого кровяного давления, которые можно испробовать, пока вы работаете с доктором, прекращая прием лекарств. Снижение инсулинорезистентности — Инсулинорезистентность может привести к метаболическому синдрому, преддиабету и диабету 2 типа, которые являются предшественниками НАЖБП. Вы можете снизить инсулинорезистентность, соблюдая низкоуглеводную диету, регулярно занимаясь спортом и теряя вес.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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