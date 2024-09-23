Как подзарядить надпочечники

Ключевое мероприятие подзарядки надпочечников – поддержание оптимального уровня сахара в крови. Это касается людей с нестабильным уровнем сахара и склонностью к глипогликемии (даже если вам не поставлен диагноз «сахарный диабет»). Какие еще мероприятия помогут подзарядить надпочечники?
Восточная философия является универсальным учением, которое можно применять и в сфере здоровья. Идея исцеления заключается в том, что всегда нужно мобилизовывать все имеющиеся ресурсы для выздоровления.
Нельзя контролировать все события в жизни, но можно постараться взять под контроль то, что в наших силах.
Как применить восточные учения для «подзарядки» надпочечников?
Надпочечники - это подобие фабрики по «производству» разных гормонов. Данное «производство» находится под управлением центральной нервной системы. Сюда стекается информация от всех систем и органов человеческого организма. Нервная система выявляет разнообразные факторы риска и принимает соответствующее решение для дальнейшего поддержания жизнедеятельности.
Мозговые структуры отдают надпочечникам приказ, когда вырабатывать кортизол и сколько.
Синдром хронической усталости демонстрирует нам кортизоловую кривую ниже нормы и в виде почти горизонтальной линии.
Ключевое мероприятие подзарядки надпочечников – это поддержание оптимального уровня сахара в крови.
Это касается людей с нестабильным уровнем сахара и склонностью к глипогликемии (даже если вам не поставлен диагноз «сахарный диабет»). Симптомом гликемии является раздражительность из-за пропущенного приема пищи, дрожь, холодный пот и головокружение.
При нестабильном уровне сахара в крови наблюдается нарушение сна, перепады уровня энергичности.
Внимание! При гликемии нужно избегать быстрых углеводов.
Такие рафинированные углеводы как сахар, белая мука, крахмалосодержащие продукты запускают инсулиново-кортизоловый механизм. Простые углеводы вызывают повышенный уровень сахара, который сменяется компенсаторным провалом. Одновременно идет дисбаланс и других гормонов (щитовидной железы), нарушается пищеварение, иммунная система.
Данные мероприятия помогают косвенным путем поддержать и щитовидную железу. Без нормализации функции надпочечников сложно восстановить функцию последней. Поэтому, возможно, что после мероприятий по подзарядке надпочечников окажется лишней терапия гормонами щитовидной железы.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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