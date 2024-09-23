Как подзарядить надпочечники

Ключевое мероприятие подзарядки надпочечников – поддержание оптимального уровня сахара в крови. Это касается людей с нестабильным уровнем сахара и склонностью к глипогликемии (даже если вам не поставлен диагноз «сахарный диабет»). Какие еще мероприятия помогут подзарядить надпочечники?

Восточная философия является универсальным учением, которое можно применять и в сфере здоровья. Идея исцеления заключается в том, что всегда нужно мобилизовывать все имеющиеся ресурсы для выздоровления.

Нельзя контролировать все события в жизни, но можно постараться взять под контроль то, что в наших силах.

Как применить восточные учения для «подзарядки» надпочечников?

Мероприятия по подзарядке надпочечников

Действия по подзарядке надпочечников

Как стабилизировать уровень сахара

Надпочечники - это подобие фабрики по «производству» разных гормонов. Данное «производство» находится под управлением центральной нервной системы. Сюда стекается информация от всех систем и органов человеческого организма. Нервная система выявляет разнообразные факторы риска и принимает соответствующее решение для дальнейшего поддержания жизнедеятельности.

Мозговые структуры отдают надпочечникам приказ, когда вырабатывать кортизол и сколько.



Синдром хронической усталости демонстрирует нам кортизоловую кривую ниже нормы и в виде почти горизонтальной линии.

Действия по подзарядке надпочечников

Светотерапия. Начинать ее рекомендуется не сразу после пробуждения, часа через полтора. Продолжительность солнечного излучения должна быть не больше 45 минут. Проводите больше времени на воздухе в течение светового дня.

Увеличение потребления соли. Рекомендуется при хронической усталости в совокупности с пониженным артериальным давлением. Вообще избыток соли негативно сказывается на здоровье. Поэтому увеличение потребления этой специи рекомендуется в начальной стадии реабилитации (6-8 недель). Источниками соли могут служить морская, гималайская соль и такие добавки как оливки, красный перец, сельдерей, кабачки. Соль способствует тому, что небольшой уровень кортизола, вырабатываемого организмом, дольше остается в кровотоке.

Умеренные физические нагрузки. Интенсивные тренировки допустимы лишь на начальной стадии адреналиновой дисфункции. Если ваше самочувствие после тренировки неважное, то данный режим активности стоит пересмотреть.

Исключить пищевые антигены (глютен, казеин), избегать токсичных химических веществ, гмо. Свести к минимуму контакт с источниками электромагнитного излучени.

Исключить из употребления дешевые растительные масла и гидрогенизированные жиры, искусственные подсластители.

Не переедать.

Включать в рацион подщелачивающую пищу (листовую зелень, смузи, соки). И, соответственно, ограничить подкисляющую пищу.

Организовать полноценный ночной сон.

Ключевое мероприятие подзарядки надпочечников – это поддержание оптимального уровня сахара в крови.

Это касается людей с нестабильным уровнем сахара и склонностью к глипогликемии (даже если вам не поставлен диагноз «сахарный диабет»). Симптомом гликемии является раздражительность из-за пропущенного приема пищи, дрожь, холодный пот и головокружение.

При нестабильном уровне сахара в крови наблюдается нарушение сна, перепады уровня энергичности.

Внимание! При гликемии нужно избегать быстрых углеводов.

Такие рафинированные углеводы как сахар, белая мука, крахмалосодержащие продукты запускают инсулиново-кортизоловый механизм. Простые углеводы вызывают повышенный уровень сахара, который сменяется компенсаторным провалом. Одновременно идет дисбаланс и других гормонов (щитовидной железы), нарушается пищеварение, иммунная система.

Как стабилизировать уровень сахара

Не пропускать завтрак. Принимать утром пищу на протяжении часа после пробуждения.

Вводить в завтрак белок.

Не позволять себе голодать. Принимать пищу каждый 2-3 часа. Каждый прием пищи должен содержать небольшое количество белка. При появлении чувства голода держите под рукой перекус: семечки, орехи, сыр, отварное яйцо.

Исключить сладкие фрукты, морковный и фруктовые соки.

Рацион должен базироваться на овощах, натуральных жирах и белках.

Не употреблять сладкое перед сном.

Свести к минимуму употребление стимуляторов: сахара, кофе, никотина, алкоголя. Стимуляторы дополнительно «нагружают» надпочечники.

Данные мероприятия помогают косвенным путем поддержать и щитовидную железу. Без нормализации функции надпочечников сложно восстановить функцию последней. Поэтому, возможно, что после мероприятий по подзарядке надпочечников окажется лишней терапия гормонами щитовидной железы.опубликовано econet

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