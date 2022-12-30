Высокое артериальное давление - опасная проблема. Человек может не испытывать ярких симптомов, при этом есть риск инсульта и других сердечно-сосудистых осложнений. Если диагностирована гипертония, доктор выписывает подходящие препараты. А как можно понизить давление при помощи домашних средств?

Повышенное давление (гипертония, гипертензия) считается одним из основных факторов летального исхода в мире, если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях. Недуг зачастую не дает яркой симптоматики, но повышает вероятность возникновения кардио-сосудистых патологий. Вот как можно быстро снизить давление при помощи простых средств.

Как понизить давление: 6 быстрых способов, которые наверняка сработают

Давление измеряют в следующем формате: 120/80, 190/150, 80/70.

О чем говорят такие показатели?

Число №1 - систолическое давление – свидетельствует о том, насколько интенсивно (в мм рт. ст.) кровь давит на сосудистые стенки во время удара сердца.

Число №2 - диастолическое давление - показывает давление крови в период отдыха сердца между ударами.

Высоким считается кровяное давление от 130/80.

Экспресс-способы понизить давление

1. Глубокое дыхание

Расслабляемся, прикрываем глаза. Это даст возможность снизить уровень стресса.

Выполняем глубокий вдох (животом), при этом ведем счет до 5. Кладем на живот руку и чувствуем, как он приподнимается.

Выполняем выдох на счет до 5.

Как это работает? Глубокое дыхание на протяжении 3–5 мин. активирует поступление крови к тканям тела, рукам и ногам. Поэтому давление в артериях понизится.

2. Ванночка

Наливаем в таз воду, нагретую примерно до 45 °C и погружаем в воду руки / ноги примерно на 10 мин. Горячая вода вызовет расширение сосудов в конечностях, усилит прилив к ним крови, в результате давление станет снижаться.

3. Прохладная вода

Ложимся по плечи в ванну, наполненную водой (t 32°C). При охлаждении тела снизится частота пульса, и давление «упадет».

4. Тёплый мятный чай

Завариваем щепотку листьев мяты кипятком, выдерживаем 10 мин., остужаем и пьем не спеша.

5. Компресс с яблочным уксусом

Смачиваем марлю или тканевую салфетку в яблочном уксусе (3–9%) и прикладываем к стопам на 10–15 мин. В уксусе из яблок присутствуют соединения, которые при приёме несколько снижают артериальное давление.

Достаточно влить 1 ч. ложку уксуса в стакан воды и выпить этот состав.

Это важно! Если после приема проявляется зубная боль, беспокоит изжога, понос, - средство не принимаем.

6. Прием валерьяны

Также подойдут медикаменты на её основе. Валериана считается популярным успокаивающим средством, которое помогает бороться с беспокойством, стрессом, напряжением. Сердцебиение успокаивается, кровяное давление снизится.

Принимая валериану, рекомендуется соблюдать дозировку.опубликовано econet

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