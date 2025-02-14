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Как правильно парить ноги: рецепт от доктора восточной медицины

Автор: Econet 14 февраля 2025 7032
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Парить ноги очень полезно для здоровья. Китайская медицина советует проводить эту процедуру при таких заболеваниях как варикоз, грибок пальцев ног, низкое давление. Процедура благотворно действует на весь организм, дарит расслабление и нормализует сон.

Как правильно парить ноги: рецепт от доктора восточной медицины

Как правильно парить ноги? Какие ингредиенты лучше всего использовать в данной процедуре? Китайцы знают в этом толк. Они очень любят парить ноги и советуют делать это чуть ли не каждый день. Вот как нужно парить ноги, чтобы избавиться от болезней и почувствовать обновление всего организма. Предлагаем пошаговую инструкцию.

Парим ноги правильно

Необходимые ингредиенты для процедуры: имбирь, полынь, шафран, уксус, черный перец, уксус (не обязательно яблочный, можно взять и обычный).

Первые три ингредиента часто используются для пальцев ног, их прогревания и нормализации кровообращения. Также имбирь, шафран, полынь и уксус применяют при варикозе и грибке пальцев ног. 

Как правильно парить ноги: рецепт от доктора восточной медицины

Если ноги постоянно мерзнут и болят суставы, можно попробовать добавить чайную ложку черного перца (можно белого), не важно, перец молотый или горошком.

  • Имбирь (очищенный) натереть на терке (берется размером с грецкий орех)
  • Полынь и шафран – по 2 столовых ложки
  • Уксус -1 чашка

Как правильно парить ноги: рецепт от доктора восточной медицины

Взять металлическое ведро, налить 2-2,5 л воды и поставить на огонь. Всыпать в пока холодную воду шафран, полынь и имбирь. Довести до кипения.

Поставить ведро на пол. Первое время (пока кипяток не начнет остывать) необходимо парить ноги на пару. Расположить ступни на верхней части ведра (ободке) и накрыть полотенцем.

Когда кипяток остынет настолько, что вы сможете опустить ноги в воду, парьте их уже в воде. После процедуры ноги вытереть насухо и надеть носочки.

В процессе человек начинает слегка потеть. Это нормально.

Не расстраивайтесь, если у вас не хватает какого-то одного из ингредиентов. Все равно польза от процедуры будет. Можно даже парить ноги в воде с одним имбирем или одним шафраном. В крайнем случае – просто в чистой воде. 

Попарив ноги, вы можете воду не выливать. Прокипятите ее снова, чтобы убить бактерии и оставьте до завтра. На следующий день можно снова парить ноги в этой воде. И делать так до трех раз. 

Как правильно парить ноги: рецепт от доктора восточной медицины

Важный момент: когда вы парите ноги непосредственно в воде, она должна доходить выше щиколотки как минимум. В идеале вода может доходить до коленей.

Процедуру рекомендуется выполнять минимум три раза в неделю. Вы почувствуете приятное расслабление и обновление в организме.

Внимание! Шафран – очень популярное растение в Китае. Но его использование имеет ряд противопоказаний. Поэтому прежде чем употреблять его внутрь, проконсультируйтесь со своим и доктором. То же касается и самой процедуры. Например, парить ноги нельзя беременным женщинам и при месячных.*опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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