Как правильно растянуть и укрепить поясничную мышцу

Поясничная мышца берет начало с нижнего позвонка грудного отдела и крепится к бедренной кости, она соединяет верхнюю половину тела с нижней. Состояние поясничной мышцы влияет на здоровье спины, коленей, голеностопа. Как правильно растянуть и укрепить эту мышцу?
Поясничная мышца, как река с разветвленной сетью ручьев, начинается с нижнего позвонка грудного отдела позвоночника и присоединяется к внутренней стороне бедра, объединяя обе половины тела. Эта мышца контролирует расположение органов и их функции. Поясничная мышца (ПМ) не позволяет качественно выполнить шпагат и «мостик» из-за потери ее эластичности.
У ПМ имеется “напарник” – подвздошная мышца, которая выполняет почти те же самые функции, что и ПМ. Различие их заключается в том, что ПМ позволяет поднять ногу выше 90 град., подвздошная мышца берет начало ниже и поэтому выше себя тянуть кость бедра не в состоянии. Еще один значимый пункт в функции ПМ: она имеет связь со всеми без исключения позвонками поясничного отдела.
Выполним следующие действия:
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Растяжение ПМ важно для отведения ровной ноги назад. Бывает, женщины ходят в обуви на высоком каблуке, при этом не разгибая полностью колен. Укороченная ПМ усложняет выпрямление ноги. Но ее вполне реально растянуть при помощи специальных упражнений, и ваша походка приобретет изящность.
ПМ задействована, когда человек становится на мостик. Если ПМ неэластична, возникнет дискомфорт в области поясницы.
И той же самой эластичности не достает нам, когда мы хотим выполнить шпагат. Часто наш вес удерживается впереди, а важно акцентировать внимание на задней ноге. Полезно растягивать ПМ наряду с подвздошной, и в результате снизится вероятность растяжения передней ноги в шпагате.
Непроработанная ПМ чревата осложнениями со спиной и коленями. Ведь, если не разгибать полностью ноги при ходьбе, постепенно возникает перегрузка коленных суставов. По аналогичной причине вероятны осложнения с голеностопом.
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Источник: https://econet.ru/
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