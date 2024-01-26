Как приготовить сироп от кашля с корнем алтея

Кашель - это типичный симптом простудного заболевания. Он мешает нам спать по ночам, не дает работать, негативно влияет на общее самочувствие. Что поможет избавиться от мучительного, сухого кашля? Вот рецепт сиропа с корнем алтея и цветами коровяка.
В аптеках есть большой выбор средств от кашля. Но вы можете самостоятельно приготовить сироп из корня алтея и цветков коровяка, чтобы избавиться от этого симптома простуды.
Такой сироп прекрасно подойдет для лечения сухого, мучительного, навязчивого кашля. Кроме того, его можно применять для снятия боли в горле. Корень алтея лекарственного отличается тем, что он очень клейкий из-за высокой концентрации полисахаридов. Травы, имеющие слизь в своем составе, эффективно успокаивают раздраженную слизистую оболочку. В составе корня алтея имеются и флаваноиды, которые оказывают противовоспалительный эффект, что способствует заживлению.
Растение коровяк большой известен целительным воздействием на дыхательную систему. В частности, его цветы и листья также помогают против кашля.
Измельченный корень алтея рекомендуется замочить на ночь в холодной воде (десертная ложка с горкой на 250 мл питьевой воды) - это даст наутро вязкую жидкость, которая понадобится для введения в сироп.
Чтобы приготовить 1 литр сиропа, понадобится:
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1 ч. ложка до 4-5 раз в день (взрослому человеку). Детям буде достаточно половины дозы.
Важно помнить, что плесень развивается в продуктах на водной основе, поэтому сироп хранится в холодильнике, и его необходимо использовать за несколько месяцев. Он будет храниться дольше, если добавить меда немного больше.
Можно пить сироп из ложки или растворить в теплой воде.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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