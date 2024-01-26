Как приготовить сироп от кашля с корнем алтея

Кашель - это типичный симптом простудного заболевания. Он мешает нам спать по ночам, не дает работать, негативно влияет на общее самочувствие. Что поможет избавиться от мучительного, сухого кашля? Вот рецепт сиропа с корнем алтея и цветами коровяка.

В аптеках есть большой выбор средств от кашля. Но вы можете самостоятельно приготовить сироп из корня алтея и цветков коровяка, чтобы избавиться от этого симптома простуды.

Рецепт приготовления сиропа от кашля

Такой сироп прекрасно подойдет для лечения сухого, мучительного, навязчивого кашля. Кроме того, его можно применять для снятия боли в горле. Корень алтея лекарственного отличается тем, что он очень клейкий из-за высокой концентрации полисахаридов. Травы, имеющие слизь в своем составе, эффективно успокаивают раздраженную слизистую оболочку. В составе корня алтея имеются и флаваноиды, которые оказывают противовоспалительный эффект, что способствует заживлению.

Растение коровяк большой известен целительным воздействием на дыхательную систему. В частности, его цветы и листья также помогают против кашля.

Измельченный корень алтея рекомендуется замочить на ночь в холодной воде (десертная ложка с горкой на 250 мл питьевой воды) - это даст наутро вязкую жидкость, которая понадобится для введения в сироп.

Компоненты

Чтобы приготовить 1 литр сиропа, понадобится:

500 мл воды,

1 десертная ложка корня алтея (измельчить),

1 десертная ложка сушеных цветов / листьев коровяка,

500-750 г натурального меда.

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Способ приготовления

Добавляем предварительно измельченный корень алтея в 250 мл воды и оставляем в банке с закрытой крышкой на всю ночь.

Утром доводим до кипения 250 мл воды и всыпаем цветки коровяка, убираем с огня, накрываем крышкой и настаиваем в течение 10 мин.

Процеживаем корень алтея и переливаем в объемную кастрюлю.

Процеживаем цветы коровяка и тоже вливаем полученную жидкость в кастрюлю. Мы имеем 500 мл настоя трав.

Отправляем кастрюлю с настоем на плиту на слабый огонь, добавляем мед и начинаем подогревать состав.

Если вам не нравится чересчур сладкий сироп, можно добавить меда 500гр. Максимальное количество меда может быть 750 г.

Держим сироп на слабом огне несколько часов, постоянно помешиваем. Сироп не нужно доводить до кипения.

Когда смесь достаточно загустеет, снимаем ее с огня и даем остыть. Разливаем получившийся сироп в бутылки из темного стекла.

Как принимать сироп от кашля

1 ч. ложка до 4-5 раз в день (взрослому человеку). Детям буде достаточно половины дозы.

Как хранить сироп от кашля?

Важно помнить, что плесень развивается в продуктах на водной основе, поэтому сироп хранится в холодильнике, и его необходимо использовать за несколько месяцев. Он будет храниться дольше, если добавить меда немного больше.

Можно пить сироп из ложки или растворить в теплой воде.опубликовано econet

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