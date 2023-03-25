Как принимать душ правильно

Споры на тему "как часто принимать душ" не утихают. Сторонники ежедневных купаний утверждают, что водные процедуры каждый день просто необходимы, и того требуют элементарные правила гигиены. Но так ли уж полезно для здоровья часто принимать душ? Или достаточно это делать всего два раза в неделю?

Водные процедуры – неотъемлемая часть ухода за телом, очищения кожных покровов, удаления отмерших клеток эпидермиса и микроорганизмов. Но дерматологи продолжают спорить на тему «необходимо ли мыться ежедневно». Количество (например, в неделю) рекомендуемых водных процедур связана с сезоном, климатическими особенностями, возрастом людей и их занятиями.

Cезонность, возраст, профессия: как правильно принимать душ, чтобы не навредить себе

Принимаем душ правильно

Зима - лето

В летнее время душ рекомендуется (да и попросту необходимо) принимать ежедневно: это важно для терморегуляции (внимание: вода теплая), и для очищения пор от потовых выделений и кожного жира. Но если в летнюю жару вы любите плескаться в душе два раза в день и более, не стоит постоянно применять в процессе купания мыло / гель — это вредит липидному барьеру и ослабляет естественную защиту кожных покровов.

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Зимой помещения обогреваются с помощью централизованного отопления, воздух в квартирах и домах сухой. В это время года рекомендуется реже практиковать водные процедуры с целью уберечь кожные покровы от излишней сухости и трещинок.

Вот основные советы:

не нужно находиться в ванной дольше, чем 5-10 мин.,

мыться в теплой воде,

мыло заменить деликатными продуктами по уходу за телом.

После душа не следует энергично растираться, а достаточно мягко промокнуть кожу махровым полотенцем. В заключение полезно нанести на тело и лицо крем / лосьон с эффектом увлажнения.

Дважды в неделю?

Доктора убеждены, что взрослым людям для обеспечения гигиены тела целесообразно принимать душ дважды в неделю. Если вы имеете желание делать это чаще — ничего страшного, все нормально. Бывает, что человек испытывает психологическую потребность встать под душ, или после процедуры у него улучшается самочувствие (проходит головная боль).

К отдельной группе можно отнести тех, чья профессия связана с токсичными химическими соединениями, животными, грунтом, сырым мясом, отходами. В этом случае необходимы каждодневные водные процедуры, чтобы минимизировать вероятность аллергической реакции, сыпи, и прочих дерматологических проблем.

Детские купания

0 - 6 лет

Представители Американской педиатрической академии утверждают, что младенцы вовсе не нуждаются в каждодневных купаниях (как это принято считать). Доктора советуют в конце дня омывать те части тела новорожденных, где это необходимо, а систематические водные процедуры практиковать, начиная с возраста, когда малыш начнет ползать.

6 - 11 лет

По утверждению тех же американских врачей детям 6-11 лет не возбраняется купаться ежедневно, но это вовсе не обязательно. Вполне нормально практиковать душ / ванну один раз в 3-4 дня.

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Подростковый возраст

Для подростков характерна высокая физическая активность, кроме того, гормональный рост провоцирует у них усиленное потоотделение и кожные высыпания. Душ в подростковом возрасте рекомендуется принимать ежедневно, но моющие средства для тела желательно выбирать с эффектом мягкого очищения, и чтобы они не забивали поры.опубликовано econet

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