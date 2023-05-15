Как психическое здоровье связано с микрофлорой кишечника

Депрессия и другие проблемы психического здоровья коренятся, как правило, в дисфункции кишечника и хроническом воспалении, поэтому пересмотр своего рациона питания - основополагающий шаг к долгосрочному исцелению и психическому здоровью.

По данным недавнего исследования, с 2011 года резко возросло количество подростков, испытывающих депрессию, причем девочки в этом возрасте склонны к ней чаще, чем мальчики. Исследователи предполагают, что не последнюю роль играют в этом социальные медиа. Анализ федеральных данных за 2005-2014 гг. выявил, что с депрессией борются примерно 500 000 подростков, причем три четверти из них - девочки. Гендерные тенденции сохраняются и в более старшем возрасте - взрослые женщины принимают психиатрические препараты почти в два раза чаще, чем мужчины (21 процент и 12 процентов, соответственно).

Как же остановить этот разрушительный вал?

Кроме того, с 1980 года резко возросло и количество психических расстройств - второй по распространенности причины нетрудоспособности среди обоих полов. Штайнер-Адер считает, что тренинги по самоосознанию помогут справиться с перевозбуждением и влиянием социальных средств массовой информации. К другим факторам, о которых не следует забывать, относятся питание и пребывание на солнце.

Питание и психическое здоровье

Исследования показывают, что питание оказывает огромное влияние на психическое здоровье. Нарушения работы желудочно-кишечного тракта связывают с различными психологическими проблемами, включая депрессию, тревожность, гиперактивность и шизофрению. Частично это объясняется тем, что у нас, в самом прямом смысле, не один, а два мозга— один в голове и один в кишечнике — объединенные блуждающим нервом, который проходит от ствола головного мозга к животу.

Уже установлено, что блуждающий нерв - это основной маршрут, по которому кишечные бактерии передают информацию к мозгу, что объясняет, почему психическое здоровье так тесно взаимосвязано с микрофлорой кишечника.

Так, доказано, что квашеные овощи помогают справиться с социальными тревожными расстройствами у молодых людей, а исследования на животных установили, что введение штамма бактерии Bacteroides fragilis усмиряет повторяющееся обсессивно-компульсивное поведение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Бактерии вырабатывают химические вещества мозга, повышающие настроение

Кишечные бактерии действительно производят нейротрансмиттеры, повышающие настроение. Кстати, наибольшая концентрация серотонина находится именно в кишечнике, а не в мозге. Но действуют они, скорее, локально, так как нейротрансмиттеры кишечного происхождения не способны пересечь гематоэнцефалический барьер.

Более того, микрофлора кишечника способна изменять то, как центральная нервная система использует эти нейрохимические вещества. В одном эксперименте, проведенном с целью изучения влияния микробов на депрессию, исследователи выполнили фекальную трансплантацию, введя крысам образцы стула человека.

У крыс, получивших стул пациентов с диагностированной депрессией, быстро стали проявляться признаки депрессии и тревожности. По мнению одного из исследователей: «Их поведение изменилось довольно резко». У крыс, получивших стул лиц без депрессии, изменений в поведении не наблюдалось.

Основываясь на этих выводах (которые не были опубликованы), исследователи предупреждают, что людям, выбирающим фекальную трансплантацию по медицинским показаниям, следует обращать внимание не только на отсутствие инфекционных заболеваний у донора, но и на психические заболевания в анамнезе.

Исцеление кишечника облегчит психические проблемы

Исследователи все чаще рассматривают воспаление кишечника как основополагающую причину депрессии, а одним из самых быстрых и простых способов решения этой проблемы является внесение соответствующих изменений в рацион питания.

В качестве общих рекомендаций для культивирования полезной кишечной флоры с помощью питания:

1. Ешьте настоящие продукты и избегайте обработанных. По данным исследования 2009 г., рацион питания из обработанных продуктов может увеличить риск депрессии на целых 60 процентов, тогда как употребление цельных продуктов оказывает защитное действие.

Генетически модифицированные ингредиенты значительно изменяют флору кишечника, стимулируя развитие патогенных и уничтожение полезных микробов.

стимулируя развитие патогенных и уничтожение полезных микробов. Неорганические продукты пищевой промышленности перегружены глифосатом, к оторый, как доказано, вызывает дефицит питательных веществ, особенно минералов, и оказывает огромное влияние на функции мозга и настроение. Глифосат также способен разрушить плотные клеточные соединения и изменить проницаемость гематоэнцефалического барьера, из-за чего в мозг попадают вещества, которые бы в ином случае там никогда бы не оказались.

оторый, как доказано, вызывает дефицит питательных веществ, особенно минералов, и оказывает огромное влияние на функции мозга и настроение. Глифосат также способен разрушить плотные клеточные соединения и изменить проницаемость гематоэнцефалического барьера, из-за чего в мозг попадают вещества, которые бы в ином случае там никогда бы не оказались. Искусственные пищевые добавки, особенно искусственный подсластитель аспартам, могут внести хаос в функции мозга. Известно, что потенциальными побочными эффектами потребления аспартама являются депрессия и приступы паники. Кроме того, на настроение влияют и другие добавки, например, искусственные красители.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

2. Каждый день ешьте традиционным образом ферментированные и культивированные продукты - чем разнообразнее, тем лучше.

3. Ешьте много клетчатки - ею богаты большинство фруктов и овощей, особенно листовая зелень, семена льна, конопли и чиа, ягоды, брокколи, цветная и брюссельская капуста, корнеплоды, горох и фасоль, а также продукты с пребиотиками (продукты, питающие пробиотики или полезные бактерии), такие, как чеснок, лук-порей, репчатый лук, зелень одуванчика и спаржа.

4. Увеличьте потребление полезных жиров, таких как авокадо, масла со среднецепочечными триглицеридами, кокосы и кокосовое масло, масло и желтки яиц птицы на выгуле.

5. Нормализуйте соотношение омега-3 и омега-6, увеличив содержание омега-3 животного происхождения из рыбы (отличный выбор - выловленный в море аляскинский лосось, сардины и анчоусы) и/или масло криля, и уменьшите содержание омега-6, избегая обработанных пищевых продуктов и растительных масел. Идеальное соотношение составляет около 1:1. Хотя омега-3 наиболее известны своей ролью в здоровье сердца, они также играют важную роль для здоровья мозга и психики.

Помимо этого, старайтесь избегать следующих веществ, которые, как известно, наносят вред микрофлоре кишечника:

Антибиотики

Хлорированная вода

Антибактериальное мыло

Сельскохозяйственные химикаты

Загрязнение

Увеличение потребления овощей может быстро улучшить психическое самочувствие

Недавние исследования, проведенные в Новой Зеландии, показывают, что увеличение потребления свежих фруктов и овощей может улучшить психическое самочувствие всего за две недели. Как сообщают «Медицинские новости сегодня»:

«Люди молодого возраста, которые в течение 14 дней ежедневно получали дополнительные фрукты и овощи, ели больше такой продукции и испытали подъем мотивации и жизненных сил».

Согласно американским рекомендациям по питанию, люди должны ежедневно съедать два стакана фруктов и два-три стакана овощей, но многие не съедают даже части от этого количества. В этом исследовании группа лечения ежедневно получала две дополнительные порции свежих фруктов и овощей, в том числе морковь, киви, яблоки и апельсины, в течение двух недель, тогда как контрольная группа придерживалась обычного рациона питания.

Те, кто ел преимущественно фрукты и овощи (в среднем 3,7 порции в день), испытали наиболее заметные улучшения психологического самочувствия, особенно улучшения «жизненных сил, мотивации и процветания». По мнению авторов:

«Результаты дают первоначальную оценку причинно-следственной связи между [фруктами и овощами] и самочувствием, но необходимы дальнейшие крупномасштабные интервенционные исследования».

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Солнечный свет и витамин D тоже влияют на психическое здоровье

Помимо рациона питания, солнечный свет также оказывает глубокое влияние на психическое здоровье — больше, чем любое другое погодное явление. Таково заключение недавнего исследования, изучавшего связь между погодой и депрессией в группе студентов.

По оценкам, каждую зиму, с уменьшением количества солнечного света, от сезонного аффективного расстройства (САР) страдают целых 20 процентов, испытывая подавленное настроение, усталость и, в некоторых случаях, более серьезную депрессию. От обычной депрессии САР отличает наступление полной ремиссии в весенние и летние месяцы. Так, исследования показали, что уровень витамина D ниже 20 нанограммов на миллилитр (нг/мл) может повысить риск депрессии на 85 процентов, по сравнению с уровнем витамина D свыше 30 нг/мл.

Ряд исследований также подтверждает, что соответствующий уровень витамина D может облегчить симптомы депрессии. Считается, что этому способствуют противовоспалительные свойства витамина D, что опять-таки указывает на то, что в основе депрессии лежит воспаление.

В исследовании, опубликованном в 2015 году, в ходе которого изучали здоровых женщин в возрасте 18-25 лет, живущих на северо-западе тихоокеанского региона, в период осени, зимы и весны, было установлено, что дефицит витамина D (30 нг/мл или ниже) может предсказать появление клинически значимых симптомов депрессии. Эта связь сохраняется даже после учета таких факторов, как время года, индекс массы тела, раса, рацион питания, физические упражнения и время, проведенное на открытом воздухе.

Как солнечный свет влияет на настроение

Витамин D, однако, не объясняет всех полезных для психического здоровья свойств солнечного света. По данным статьи, опубликованной в журнале «Дерматоэндокринология», большое количество светопоглощающих молекул (хромофоров), присутствующих в различных слоях кожи, поглощают ультрафиолетовые лучи и взаимодействуют с ними, вызывая целый ряд сложных и синергистических эффектов.

Я убежден, что это полезное свойство связано не только с воздействием УФБ-лучей, создающих витамин D, но и красного и инфракрасного света ближнего, среднего и дальнего спектра. Интенсивность света тоже является значимым фактором, поскольку на открытом воздухе он ярче, чем в помещении. В цепи переноса электронов митохондрий есть дополнительные хромофоры, которые реагируют на инфракрасный свет ближнего спектра. Этот комплексный стимул солнечного света влияет не только на физическое здоровье, предупреждая развитие заболеваний, но и на настроение и психическое здоровье.

Например:

Организм использует инфракрасный свет ближнего спектра для производства митохондриальной энергии и поддержания равновесия системы. Зная это, можно предположить, что низкий уровень аденозинтрифосфата (АТФ) — клеточной энергии — вследствие недостаточного количества солнечного света является причиной чувства вялости, усталости и, возможно, депрессии.

Зная это, можно предположить, что низкий уровень аденозинтрифосфата (АТФ) — клеточной энергии — вследствие недостаточного количества солнечного света является причиной чувства вялости, усталости и, возможно, депрессии. Кроме того, солнечный свет регулирует циркадный ритм, а световая терапия доказала свою эффективность при САР и несезонной депрессии. Когда становится темно, увеличивается уровень мелатонина - поэтому после заката солнца вы можете ощущать усталость. В самой середине зимы это может быть уже в 16:00.

Когда становится темно, увеличивается уровень мелатонина - поэтому после заката солнца вы можете ощущать усталость. В самой середине зимы это может быть уже в 16:00. Ультрафиолетовый (УФ) свет также стимулирует клетки эпидермиса, известные как кератиноциты, вырабатывать бета-эндорфины, обладающие способностью повышать настроение.

известные как кератиноциты, вырабатывать бета-эндорфины, обладающие способностью повышать настроение. В ответ на воздействие солнечного света выделяется и серотонин, который тоже помогает поднять настроение и энергию.

который тоже помогает поднять настроение и энергию. УФА-лучи генерируют оксид азота (NO) в коже, что влияет на организм целым рядом полезных способов. Он стимулирует до 60 процентов крови проникать в капилляры кожи, где кровь поглощает ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, структурируя воду в организме.

Кроме того, УФА-лучи помогают убить любую инфекцию в крови, а инфракрасные лучи заряжают аккумуляторы клеток. Оксид азота снижает воспаление, что тоже благоприятно сказывается на психическом здоровье, ведь депрессия неразрывно связана с хроническим неспецифическим воспалением.

Волшебные грибы — полностью меняют положение при тревожности и депрессии?

Интересно, что все больше исследований предполагает, что псилоцибин, который еще называют волшебными грибами, возможно, полностью меняет положение при тревожности и депрессии. Всего одна доза - и от 80 до 90 процентов онкологических пациентов в двух отдельных исследованиях ощутили немедленное и длительное облегчение от чувства тревоги и страха смерти. Большая часть этого замечательного восстановления, связана, по-видимому, с духовной интенсивностью переживаний.

Помимо духовного переподключения к самому себе, чувство любви и единения со всем на свете также приводит к изменениям в мозге — этот механизм приписывается нейропластичности (явление, при котором мозг изменяется в соответствии с опытом). Большинство участников оценили этот опыт как «наиболее значимый» в жизни, что, в свою очередь, привело их к мысли, что все имеет цель, включая их собственную борьбу.

На мой взгляд, в наше время жизнь многих людей пронизывает именно отсутствие смысла жизни и единения с чем-то большим, но не надо на это реагировать, закрываясь от мира или скрывая эмоции за таблетками.

Помощь, которую вы ищете, придет, скорее, в результате тщательного самоанализа и реализации стратегий повышения своей эмоциональной устойчивости - это может включать в себя надконфессиональную медитацию и духовные практики, в соответствии с собственными наклонностями и духовным развитием.

Псилоцибин в настоящее время относится к запрещенным препаратам и не может применяться в психиатрии за пределами научных исследований, но в будущем это может измениться. А пока рекомендую вам найти то, что добавит смысл и цель в вашу жизнь.

И помните, что депрессия и другие проблемы психического здоровья коренятся, как правило, в дисфункции кишечника и хроническом воспалении, поэтому пересмотр своего рациона питания - основополагающий шаг к долгосрочному исцелению и психическому здоровью. Разумное пребывание на солнце тоже играет важную роль. Полноценный сон и физические упражнения - еще два фактора образа жизни, на которые следует обратить внимание.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet