Как разблокировать позвоночник: советы врача-реабилитолога

Одним из наиболее распространенных заболеваний, является остеохондроз, как закономерное следствие малоподвижного образа жизни. Только у 10% школьников не находят никаких нарушений осанки, а у 20% детей диагностируют сколиоз. Есть ли способы самостоятельно оздоровить позвоночник?

Современный школьник находится в движении не больше двух часов в день. Утром он садится за парту, за которой проводит более половины дня, затем сидит за домашними заданиями или играет за компьютером. Взрослея, молодые люди, не приученные к спорту, в своем большинстве предпочитают провести время после офисного стула на мягком диване. Поэтому остеохондроз, бывший когда-то болезнью пожилых людей, стал стремительно молодеть.

Причина заболевания – в позвоночнике

Надо сказать, что симптомы остеохондроза, часто совпадают с проявлениями других заболеваний. Люди годами могут лечиться, не подозревая о том, что настоящая причина боли и плохого самочувствия, кроется в позвоночнике. Такие симптомы, как головные боли и головокружения, шумы в ушах, раздражительность, перепады давления, аллергии и нарушения зрения, могут исчезнуть, при оздоровлении шейного отдела позвоночного столба.

Проблемы в грудном отделе позвоночника могут проявляться аритмией, болями за грудиной, ишемическим заболеванием, бронхитом, астматическими приступами, проблемами системы пищеварения и нарушением работы печени. А поражения поясничного отдела позвоночника, часто свидетельствуют о себе болями в коленях, грыжами, кишечными расстройствами, проблемами в мочеполовой системе и половом бессилии.

Поэтому при любых нарушениях организма, следует обязательно пройти медицинское обследование, чтобы исключить другие заболевания. Если врачи утверждают, что внутренние органы находятся в порядке, то не следует подозревать их в некомпетентности и придумывать себе болезни. Нужно обязательно найти первопричину заболевания, а она часто кроется в нарушении работы какого-то отдела позвоночника.

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Здоровье позвоночника и питание

Как ни странно, одним из основных факторов, влияющим на развитие и лечение подавляющего числа заболеваний, является питание человека. Люди, в рационе которых постоянно присутствуют натуральные продукты, богатые витаминами и минералами, гораздо реже болеют, чем те, кто предпочитает систему «быстрого питания».

Медицинские специалисты советуют постоянно включать в свой рацион блюда из тыквы, картофеля, овса, пастернака, черной редьки и других продуктов, в которых содержится кальций и другие микроэлементы. Без этих природных веществ организм становится слабее, нарушается кальциевый обмен в организме и возникают проблемы с позвоночником.

Систематическое употребление блюд из тыквы необходимо в любом возрасте. Особенно они полезны детям и пожилым людям, так как предупреждают развитие рахита у детей, остеопороз и остеохондроз. Дефицит кальция у детей приводит к тому, что даже небольшие травмы заканчиваются переломами костей.

Для профилактики развития заболеваний позвоночника в любом возрасте, необходима двигательная активность – можно заниматься гимнастическими упражнениями, танцевать, плавать, делать утреннюю зарядку.

Как ликвидировать блоки позвоночника

Для разблокировки проблемных позвоночных отделов, можно даже в домашних условиях выполнять гимнастические упражнения:

в старшем возрасте помогут висы на шведской стенке, приподнимая колени в полусогнутом положении 5-10 раз. При этом, спину не следует отрывать от стены;

висы можно делать на перекладине, выполняя при этом «уголок» ногами;

время от времени, следует соединять кисти рук за спиной.

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Упражнение «Ванька встань-ка»

И. П. – стоя на коленях. Вытяните руки вперед. Попробуйте сесть на пол влево от пяток, поворачивая при этом руки вправо – на выдох. Затем, на вдох возвращайтесь в И. П. Повторите в другую сторону, отводя руки влево. Делайте для каждой стороны – по 6-10 раз. Это упражнение способствует гибкости поясничного отдела и всего позвоночного столба.опубликовано econet

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