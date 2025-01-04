Как «разбудить» блуждающий нерв и улучшить своё самочувствие?

Для того чтобы разбудить блуждающий нерв и почувствовать себя лучше, необходимо сконцентрироваться на дыхании. Это позволит активировать определенные процессы в организме и наполнить его жизненной силой.
У каждого из нас имеется 12 пар нервов, которые берут своё начало в черепе. Самым интересным и важным из них является, пожалуй, десятый — блуждающий нерв. Блуждающий нерв является частью парасимпатической нервной системы и имеет ряд конкретных функций. И они очень интересны! Именно этот нерв помогает нам расслабиться, успокоиться, бороться со стрессами и нервным напряжением. Иными словами, именно блуждающий нерв отвечает за наше душевное благополучие, и от него зависит, насколько высоким будет качество нашей жизни.
Далеко не все из нас знают, насколько важное значение нашего здоровья он имеет.
Безусловно, у этого есть своё объяснение: мы больше сосредоточены на внешних стимулах, чем на ощущениях собственного тела. Мало кто из нас умеет терпеливо слушать его.
Предлагаем выделить 30 минут на то, чтобы научиться пробуждать блуждающий нерв. Если заниматься этим ежедневно, положительные перемены не заставят себя ждать.
Блуждающий нерв берет своё начало в продолговатом мозге. После чего он проделывает довольно долгий путь, проходя через:
При этом блуждающий нерв пересекается с различными артериями и нервными окончаниями.
Этот нерв напоминает трассу, которая проходит через всю верхнюю часть нашего организма и отвечает за многие важные процессы:
Каждому из нас знакомо ощущение, когда после приёма пищи мы чувствуем усталость, нам хочется прилечь и позволить себе короткую сиесту.
Блуждающий нерв даёт нам команду расслабиться, в результате чего нас наполняют эти ощущения.
Когда человек оказывается слишком возбужденным, испытывает сильные эмоции или страх, блуждающий нерв вызывает потерю сознания. Это происходит довольно редко.
Как вы успели заметить, блуждающий нерв задействован во многих важных процессах жизнедеятельности нашего организма: от него зависят наши расслабление, сытость, вес, аппетит… Удивительно, правда?
Эта техника довольно проста, а ее выполнение займёт около тридцати минут. Рекомендуется ежедневно уделять внимание этой процедуре в одно и то же время.
Безусловно, эта процедура похожа на другие техники релаксации и практики осознанности. Ключевой момент подобных техник заключается в том, чтобы придерживаться определённого типа дыхания.
Итак, что же нужно сделать? Для пробуждения блуждающего нерва необходимо выполнить следующие шаги:
Итак, речь идёт о довольно простом упражнении. Его цель — выработать наиболее здоровый тип дыхания, который позволяет активировать многие важные процессы в нашем организме.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий